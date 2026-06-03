국민의힘, 투표용지 부족 사태로 서울 선거 개표 중단과 선거 연기 요구

국민의힘 송언석 공동선거대책위원장은 3일 서울 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 중앙선거관리위원회를 향해 서울 지역 개표 중단을 요구하고 선거 연기를 요구하였다. 그는 '전대미문 사태...중대한 참정권 침해'라고 주장하며, 투표용지 관리 문제와 출구조사 결과가 투표에 미칠 영향에 대해 우려를 표했다. 또한, 불법적인 투표함 회수 시도가 발생한 것에 대해 비판하며, 국민적인 저항운동이 일어날 수 있다고 경고하였다. 국민의힘은 이날 오후 8시 기준 총 17개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것으로 파악하였다.

국민의힘 공동선거대책위원장 송언석은 3일 여의도 중앙당사 개표상황실에서 투표용지 부족 사태 와 관련한 긴급 기자간담회를 열고 입장을 발표하였다. 그는 서울 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태 에 대해 중앙선거관리위원회를 향해 서울 지역 개표 중단을 요구하고 선거 연기를 요구하였다.

송 위원장은 이날 오후 9시쯤 개표상황실에서 현안 브리핑을 열며 '서울 선거 개표를 즉시 중단하길 바란다'며 '공직선거법에 의거해 선거를 연기할 것을 정식으로 요구한다'고 밝혔다. 그는 '전대미문 사태... 중대한 참정권 침해'라고 주장하며, 한 시간 이상 투표를 못하게 되면 일신상 사유로 투표를 못 하게 되는 상황이 발생할 수 있는데 이는 중대한 참정권 침해라고 강조하였다.

또한, 지난해 독일 베를린 지선에서 독일 헌법재판소가 선거 당국의 총체적 부실 운영이 투표권 행사를 방해하고 선거 결과를 왜곡했다는 사유로 선거 전면 무효를 선언하고 재투표를 명령한 사례를 언급하며, 선관위에서 투표율이 높아져서 발생하는 일이라고 해명하는 것에 대해 납득할 수 없는 해명이라고 비판하였다. 송 위원장은 투표용지 관리 문제도 제기하며, 투표용지를 다른 곳에서 급하게 이송해오는 과정에서 정상적인 투표지 관리가 되는지에 대한 의구심도 매우 크다고 말하며, 18시 이후 투표를 진행하게 되면서 출구조사 결과가 투표에 영향을 미칠 개연성도 배제하기 어렵다고 말했다.

그는 '단순히 선관위에서 사과한다고 끝낼 수 있는 사안이 전혀 아니라는 점을 분명히 말씀드린다'며, '더 이상 이 선거가 정상적으로 진행되기 어렵다는 게 많은 국민의 지적'이라고 주장했다. 송 위원장은 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표 대기 인원이 남아 있는 상황에서 투표함을 이동시키려다 시민들과 경찰이 대치한 사례를 언급하며, '명백하게 불법적인 투표함 회수 시도'라고 비판하며, 이 이후에 정권에 의해 강압적으로 개표가 진행되고 그 결과가 국민들이 생각하는 것과 다를 경우에 필연코 국민적인 저항운동이 일어날 수밖에 없다는 점을 분명히 말씀드린다'며, 서울뿐만 아니라 인천 등 다른 지역에 대해서도 피해 상황을 파악하는 대로 입장을 내도록 하겠다고 밝혔다.

국민의힘은 이날 오후 8시 기준 서울 광진구 구의3동 제6투표소와 동작구 노량진1동 제7투표소, 서초구 잠원동 제7투표소와 반포4동 제3투표소, 강남구 청담동 제4투표소와 개포2동 제2투표소, 송파구 가락2동 제3·7투표소와 문정1동 제4투표소, 문정2동 제2투표소, 잠실2동 제6투표소, 잠실4동 제5투표소, 잠실7동 제2투표소, 위례동 제5투표소, 인천 연수구 동춘1동 제6투표소와 송도5동 제1투표소, 경기 화성시 동탄4동 제5투표소 등 총 17개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것으로 파악하였다





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