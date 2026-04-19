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국민의힘 대구시장 후보 유영하, '주호영·이진숙과 단일화 없다' 선언

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국민의힘 대구시장 후보 유영하, '주호영·이진숙과 단일화 없다' 선언
유영하국민의힘대구시장
📆4/19/2026 6:45 AM
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국민의힘 대구시장 경선 후보인 유영하 의원이 무소속 출마를 시사한 주호영 국회 부의장, 이진숙 전 방송통신위원장과의 단일화 가능성을 일축했다. 유 의원은 당의 공식 절차를 존중해야 하며, 개인적인 단일화는 공당의 자세에 맞지 않는다고 강조했다. 또한 박근혜 전 대통령의 선거 지원에 대해서는 입장을 밝혔으며, 경쟁 후보인 추경호 의원과의 경쟁력, 더불어민주당 김부겸 전 총리에 대한 승리 전략, 그리고 대구 발전을 위한 5대 핵심 공약을 발표했다.

국민의힘 대구시장 경선에 참여하고 있는 유영하 의원이 무소속 출마를 저울질하고 있는 주호영 국회 부의장 및 이진숙 전 방송통신위원장과의 단일화 는 절대 없을 것이라는 단호한 입장을 밝혔다. 유 의원은 19일 국민의힘 대구시당에서 진행된 기자회견을 통해 “최종 후보로 확정된다 하더라도 주호영, 이진숙 예비후보와는 어떠한 형태의 단일화 도 진행하지 않을 것”이라고 분명히 못 박았다. 그는 공당으로서의 원칙과 절차를 강조하며, “공당은 공당이 정해놓은 절차가 존재한다. 지금까지 공당의 틀 안에서 진행되어 온 절차를 무시하고 특정 후보가 임의대로 단일화 를 추진하려는 것은 공당의 자세는 물론, 공적인 자세라고 보기 어렵다”고 꼬집었다. 더 나아가 “향후 당으로부터 단일화 요구가 들어온다 하더라도 저는 제가 걸어온 길을 묵묵히 걸어갈 것”이라며 자신의 소신을 재차 피력했다.

주 의원과 이 전 위원장의 무소속 출마 가능성에 대한 질문에는 “두 분이 내리는 선택은 개인의 결정이므로 존중한다”는 입장을 나타내면서도, “결정은 본인들이 하는 것이며, 그 결과에 대한 심판은 궁극적으로 시민들이 내릴 것”이라고 덧붙였다. 박근혜 전 대통령이 자신의 선거운동을 지원하는 것에 대한 질문에는 “가장 중요한 것은 박 전 대통령의 생각이겠지만, 저의 선거는 제가 책임지고 이끌어가는 것”이라고 답했다. 그는 “하지만 박 전 대통령께서 어떤 형태로든 지원 유세를 하시겠다면 제가 이를 막을 수는 없다”는 입장을 밝혔다. 경쟁 상대인 추경호 의원과의 비교를 통해 자신의 경쟁력을 묻는 질문에 대해서는 “지도자로서 갖춰야 할 비전과 실천력, 그리고 결단력에 있어서 저는 추경호 의원에게 전혀 뒤지지 않는다”고 자신감을 드러냈다. 그는 “추 의원이 경제 분야를 오래 다루었기 때문에 디테일한 부분에서는 저보다 뛰어날 수 있겠지만, 행정이라는 것은 단순히 거시 경제를 다루거나 실물 경제를 잘 다룬다고 해서 성공하는 것이 아니다”고 지적하며, 자신만의 강점을 어필했다. 더불어민주당의 대구시장 예비후보로 나선 김부겸 전 국무총리에 대한 승리 전략을 묻는 질문에는 “어떤 선거도 쉬운 선거는 없으며, 마찬가지로 어려운 선거도 없다”며 “선거 전략이 제대로 수립되고 추진된다면 승리할 수 있다”고 답했다. 그는 “대구의 경제를 비롯한 여러 문제에 대해 보수 정치권이 가장 큰 책임이 있다는 것을 잘 인지하고 있으며, 그 빚을 갚아드린다는 심정으로 60개에 달하는 상세한 공약을 준비했다”고 밝혔다. 유 의원은 이날 기자회견에서 자신의 핵심 공약으로 ‘대구 대전환 5대 핵심 전략’을 제시했다. 이 5대 핵심 전략에는 삼성 반도체 팹(Fab) 유치와 삼성서울병원 분원 유치, ‘대구형 미래 희망 새싹 펀드’ 조성, 골목 경제 활성화, 그리고 규제 혁신 등이 포함되어 있다

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유영하 국민의힘 대구시장 경선 단일화

 

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