국민의힘 새 원내대표에 정점식 선출… "특정 세력에 휘둘리지 않겠다"

국민의힘 신임 원내대표로 정점식 의원이 선출됐다. 정 의원은 결선투표 끝에 과반을 얻어 당선됐으며, 당내 혼란 수습과 야당과의 협상이라는 중책을 맡게 됐다.

국민의힘 새 원내대표 로 정점식 의원이 10일 선출됐다. 정 의원은 경남 통영-고성 지역구의 3선 의원으로, 이날 의원총회에서 결선투표 끝에 103표 중 55표를 얻어 48표의 김도읍 의원을 제치고 당선됐다. 1차 투표에서 3위를 기록한 성일종 의원은 결선에 진출하지 못했다.

정 원내대표는 당선 후 수락 연설에서 "국민의힘을 다시 세우고 무너진 국민 신뢰를 회복하라는 준엄한 명령"이라며 "특정 계파나 세력의 목소리에 휘둘리지 않겠다. 110명 의원의 지혜와 역량을 모으는 의원총회를 원내 운영의 절대적 기준으로 삼겠다"고 강조했다. 정 원내대표는 2019년 4월 재보궐선거로 국회에 입성해 3선을 했으며, 검사 시절부터 윤석열 전 대통령과 친분이 두터워 친윤계로 분류된다. 최근까지 장동혁 지도부의 정책위의장을 맡아 당내 주류로 꼽혀왔다.

이번 경선은 주류가 지지하는 정 원내대표, 친한동훈계와 쇄신 그룹의 지지를 받은 김 의원, 충청권 기반의 중립 성향 성 의원이 3파전을 벌이며 세 대결 양상이 선명했다. 당내 혼란보다 안정적 변화를 원하는 분위기가 작용해 정 원내대표가 승리했다는 평가다. 그러나 1차 투표에서 과반을 얻지 못하고 결선까지 간 점에 대해 당내에서는 "절묘한 결과"라는 분석이 나왔다. 한 중진 의원은 "당이 혼란에 빠지길 원치 않는다는 점에서 정 원내대표가 이겼지만, 장 대표와 지도부의 변화를 바라는 표심 또한 선명하게 드러났다"고 평했다.

새 원내 사령탑에게 주어진 과제는 막중하다. 정 원내대표는 즉각 퇴진론과 신중론이 뒤엉킨 장동혁 대표 거취 문제에 대해 "의원들의 중의를 모아 집단지성을 발휘하겠다"고 했다. 경선 과정에서도 정 원내대표는 '정점식이 당선되면 장동혁이 버틸까 우려된다'는 의원들을 찾아가 "분열로 비쳐지지 않는 가운데 조용히 해결할 방안을 찾겠다"며 설득했다고 한다. 하지만 장 대표가 '투표용지 부족' 사태를 계기로 이미 버티기에 들어간 국면이라 정 원내대표의 역할에 한계가 있을 수밖에 없다.

스스로의 결단 외에 장 대표를 사퇴시킬 방법은 없기 때문이다. 한 초선 의원은 "진흙탕 싸움이 벌어지면 그것도 정 원내대표가 감당할 몫"이라고 말했다. 지난 1월 제명된 한동훈 무소속 의원의 복당 문제도 아킬레스건이다. 정 원내대표는 당선 후 YTN 인터뷰에서 "한 의원도 보수의 한 축을 형성하고 있는 만큼 복당 의사를 밝힌다면 의원·당원의 의견을 수렴해 심사숙고해야 할 문제"라고 했다.

한 의원 스스로 "복당을 서두르지 않겠다"고 했고, 김 의원이 낙선한 만큼 당장 복당 문제로 충돌이 심화할 가능성은 작다는 중론이다. 정 원내대표는 '도로 친윤당' 우려에 대해 "그런 지점을 뼈 아프게 받아들이겠다"면서도 "친윤·친한 계파 자체가 존재하지 않는다"며 통합을 강조했다. 내부 교통정리 못지않게 대여 투쟁도 어려운 과제다. 더불어민주당이 하반기 국회 원 구성에서 법제사법위원회와 정무위원회 등 핵심 상임위를 독식하려 하고 있어서다.

이재명 대통령이 지난 8일 기자회견에서 "법과 상식에 따라서 잘못됐으면 시정하면 된다"고 말한 공소취소 문제와 관련해 '조작기소 특검법안'을 밀어붙이는 민주당과 어떻게 협상할지도 시험대다. 정 원내대표는 이러한 난제들을 해결하기 위해 의원총회를 중심으로 한 집단지성과 통합된 리더십을 발휘해야 한다. 당내 갈등을 봉합하고 거대 야당과의 협상에서 당의 입지를 강화하는 것이 그의 핵심 과제로 남았다. 앞으로 정 원내대표가 어떤 행보를 보일지 주목된다





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