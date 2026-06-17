국민의힘, 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 7개 지역 선거소청 제출

국민의힘은 지난 6월 3일 실시된 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 및 선거인명부 누락 문제로 인해 유권자의 참정권이 침해당했다고 주장하며, 서울·경기·인천·울산·부산·전남·광주·충북 등 7개 지역의 광역 및 기초 선거에 대해 중앙선관위에 선거소청을 제출했다. '쌍둥이 득표' 등 irregularities가 확인된 해당 지역에서 선거 결과에 중대한 영향이 있었음을 들어 소청의 근거로 삼았으며, 선관위에 국정조사 협조와 강도 높은 쇄신을 촉구했다. 당내에서는 16개 광역단체 전체 소청 주장과승리 지역 제외론이 팽팽했으나, 최종적으로 7개 지역에 한해 소청을 제기하는 것으로 결론내렸다.

국민의힘 은 6·3 지방선거 와 관련해 투표용지 부족 및 선거인명부 누락 문제로 인해 유권자의 참정권이 침해당했다고 주장하며, 중앙당 명의로 7개 지역(서울, 경기, 인천, 울산, 부산, 전남·광주, 충북)에 대해 선거소청 을 중앙선거관리위원회에 제출했다.

해당 소청은 광역단체장, 기초단체장, 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 등 총 6개 선거에 걸쳐 이루어졌다. 국민의힘은 특히 서울, 인천, 경기, 광주·전남 지역에서 동일득표가 반복되는 이른바 '쌍둥이 득표' 사례가 확인되었으며, 이는 선거 결과에 중대한 영향을 미쳤을 가능성이 크다고 판단해 소청 대상으로 선정했다고 밝혔다. 또한 선관위가 국정조사에 적극 협조하고 환골탈태 수준의 강도 높은 쇄신을 단행할 것을 촉구했다. 초기에는 충북·대구·경남 등 추가 지역까지 검토되었으나, 의원총회에서 대구·경남 제외에 합의하고 7개 지역에 한해 소청을 제기하는 쪽으로 최종 결정되었다.

장동혁 대표는 원칙적으로 16개 광역단체 모두에 소청을 제기해야 한다고 주장했으나, 이미 당이 승리한 지역에 대한 소청 제기에는 강한 반대 여론이 있었다. 의총에서 거수 조사 결과, 정 원내대표의 제안대로 7개 지역에만 소청을 제기하는 것으로 의견이 모였고, 16개 전 지역 소청안은 단 한 명만 지지했다. 장 대표는 국민의 참정권과 민주주의 수호라는 차원에서 유불리를 따질 수 없다고 강조했으며, 정 원내대표는 당내 다양한 의견을 경청하되 국민 눈높이에 맞는 책임 있는 결론을 내겠다고 밝혔다. 이에 선관위는 제출된 소청장을 검토하는 등 후속 절차에 착수한 상태다





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국민의힘 6·3 지방선거 투표용지 부족 선거소청 중앙선관위 쌍둥이 득표 참정권 침해 국정조사

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