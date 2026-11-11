국민의힘 최형두 의원, 이재명 대통령 탄핵 경고 및 새 정부 건설 발언

최형두 국민의힘 의원이 청와대 앞에서 이재명 대통령의 책임을 추궁하며 탄핵 가능성을 시사했다. 여야 간 갈등이 극에 달한 가운데 양당의 공방이 치열하다.

10일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서는 정치권의 격렬한 공방이 재연되었다. 최형두 국민의힘 의원은 마이크를 잡고 연설하며 현재 상황을 심각한 겨울의 비유로 묘사했다. 그는 올해가 이념적 대립으로 인해 더욱 춥고 어둡게 느껴질 것이라 경고했다.

최형두 의원, 대통령 책임 추궁 및 저항 촉구

최형두 의원은 입동이 지났음에도 불구하고 더 냉혹한 정치적 겨울이 도래하고 있다고 주장했다. 그는 현직 대통령인 이재명의 정책과 행보가 국민에게 큰 고통을 안기고 있다고 비판했다. 특히 서민 경제의 어려움에 대한 책임 소재를 명확히 하라고 요구했다.

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그는 전국 각지의 시민들이 거리와 들판으로 나서 거대한 저항의 불길을 지피게 될 것이라고 예측했다. 이러한 행동은 단순한 불만을 넘어 체계적인 정치적 변화의 신호탄이 될 수 있음을 시사한다. 최 의원은 국회가 위헌적으로 처리한 조작기소 특검법의 즉각 재의결을 요청했다.

특히 그는 야당으로서의 자각을 촉구하며 국민의 소리에 귀 기울일 것을 권고했다. 만약 이러한 요구가 받아들여지지 않을 경우, 더 강력한 국민 저항이 발생할 것이라고 경고했다. 이는 분노와 저항의 겨울이 지나면 새로운 정치적 질서가 형성될 수 있음을 의미한다.

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장동혁 대표, 심판과 탄핵 가능성 언급

같은 자리에서 장동혁 국민의힘 대표는 역사적 심판대를 준비해야 한다고 역설했다. 그는 이재명 정권을 심판하고 관련 법안을 통과시킨 모든 이를 처벌할 힘을 국민들에게 요청했다. 이는 법적 제재를 넘어 정치적 책임까지 물을 수 있는 강력한 메시지다.

장동혁 대표는 필요시 탄핵까지 고려할 수 있는 정치적 여력을 확보하겠다고 밝혔다. 그의 발언은 당내 보수층의 강경파 성향을 반영한 것으로 보인다. 이는 여야 간 신뢰 회복보다는 대립 구도를 고착화할 가능성이 크다.

민주당, 탄핵 운운하는 야당에 강한 반발

김민석 더불어민주당 대표는 11일 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 즉각 반박했다. 그는 국민의힘이 무슨 염치로 대통령 탄핵을 논하냐며 정신 차려야 한다고 말했다. 여당은 야당의 주장을 정당성 없는 공격으로 규정했다.

한병도 민주당 원내대표 역시 최고위원회에서 강하게 비판했다. 그는 국민의힘이 고삐 풀린 망아지처럼 미쳐 날뛰고 있다고 비난했다. 이는 국회의 정상적인 운영을 해치는 행위라고 지적하며 단호한 태도를 보였다.

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한 원내대표는 과거 두 명의 대통령이 탄핵된 사례를 들며 경계심을 높였다. 그는 야당이 그 엄중함을 깨닫지 못하고 쉽게 탄핵을 말한다는 것에 의문을 제기했다. 이는 헌정 역사에 대한 오해나 무책임한 발언으로 평가된다.

정치적 양극화와 향후 전망

현재 여야 간 갈등은 조국 전 장관 사건 당시보다 더 깊어지고 있다. 서로의 정당성을 부정하며 대화의 창구를 닫고 있는 상황이다. 이로 인해 국회 정상화는 물론 국가 정책 추진에도 차질이 빚어질 우려가 크다.

최형두 의원의 발언은 향후 대선 국면에서의 정치적 변수로 작용할 수 있다. 그러나 과도한 수사적 표현은 오히려 중도 유권자의 반감을 살 수 있다. 정부는 이러한 정치적 공방을 넘어서 실질적인 민생 해결에 집중해야 한다.