국민의힘, 지방선거 앞두고 당내 쓴소리 폭발… 변화와 혁신 요구 쇄도

국민의힘 장동혁 대표가 6일 인천에서 열린 현장 최고위원회의에서 지방선거 지원에 나섰지만, 당내 쓴소리에 직면했다. 윤상현 의원은 수도권 민심의 냉랭함을 지적하며 당의 변화와 혁신을 촉구했고, 손범규 당협위원장은 당내 갈등과 공천 문제를 비판하며 '선민후당'을 강조했다. 장 대표는 당내 이야기에 시간을 낭비하는 것에 아쉬움을 표하며, 더불어민주당 비판과 인천 발전을 위한 논의에 집중해야 한다고 강조했다.

국민의힘 장동혁 대표가 6일 인천 남동구 인천시당에서 열린 현장 최고위원회의에 참석하여 지방선거 지원에 나섰다. 이날 회의에서 당내 쓴소리가 쏟아지며 장 대표는 불편한 심기를 드러냈다. 윤상현 의원은 수도권 민심의 냉랭함을 언급하며 당의 변화와 혁신을 촉구했고, 손범규 당협위원장은 당내 갈등과 공천 문제를 지적하며 '선민후당'의 필요성을 강조했다. 장 대표는 당내 이야기에 시간을 할애하는 것에 대해 아쉬움을 표하며, 더불어민주당 비판과 인천 발전을 위한 논의에 집중해야 한다고 강조하며 회의를 비공개로 전환했다.\ 윤상현 의원은 이날 회의에서 “후보들 입장에서 한 말씀 드리겠다. 수도권 민심은 빙하기 그 자체”라며 “차갑다 못해서 우리에게 등을 돌리고 있는 실정”이라고 진단했다.

그는 당이 후보들에게 힘이 되고 있는지, 아니면 짐이 되고 있는지 자문해야 한다고 강조하며, 계보와 이해관계를 넘어 선거 승리와 민심 회복을 위한 '비상 체제'로의 전환을 솔직히 후보자들이 원하고 있다고 주장했다. 이는 사실상 장 대표 체제의 2선 후퇴를 압박하는 발언으로 해석된다. 윤 의원은 “우리 당 후보들은 육참골단의 결단, 당 중앙이 정말 변화와 혁신의 선봉장이 되는 것을 원하고 있다”고 덧붙였다. 손범규 당협위원장은 공천 과정에서 발생하는 갈등 문제를 지적하며, 시민들이 당의 싸움에 대해 비판적인 시각을 보인다고 언급했다. 그는 '선민후당'의 필요성을 강조하며 국민을 위한 정치를 해야 한다고 촉구했다. 장 대표는 이러한 비판에 대해 당내 이야기에 시간을 낭비하는 것은 부적절하다고 지적하며, 민주당 비판과 인천 발전을 위한 논의에 집중해야 한다고 주장했다. 그는 회의를 비공개로 전환하여 내부 논의를 진행했다.\이날 회의는 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘의 현 상황을 보여주는 자리였다. 당내에서는 수도권 민심 악화와 공천 과정의 갈등, 당의 변화와 혁신에 대한 요구가 쏟아졌다. 윤상현 의원은 당의 위기감을 강조하며 '비상 체제' 전환을 주장했고, 손범규 당협위원장은 국민을 위한 정치를 해야 한다고 촉구했다. 장 대표는 당내 쓴소리에 불편한 심기를 드러내며, 외부 비판에 대한 반박과 민주당 비판, 인천 발전을 위한 논의를 강조했다. 이번 회의를 통해 국민의힘은 지방선거 승리를 위한 과제를 다시 한번 확인하고, 당내 단합과 쇄신을 위한 노력을 더욱 강화해야 할 것으로 보인다. 장 대표의 리더십과 당내 갈등 해결, 그리고 국민의 지지를 얻기 위한 노력이 앞으로의 과제로 남겨졌다. 또한, 당내에서는 '선민후당' 정신을 바탕으로 국민을 위한 정책 개발과 실천이 더욱 중요해질 것으로 보인다. 이번 회의에서 제기된 문제들을 해결하고, 국민들의 기대를 충족시키는 노력이 필요하다





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