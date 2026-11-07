국민의힘, 특검법 반대 장외집회 예고…더불어민주당 '진상규명' 반박

국민의힘이 7일 서울 도심에서 특검법 반대 장외집회를 열기로 하면서 여야 대치가 거리로 확산되고 있다. 더불어민주당은 허위 수사 진상규명이 필요하다고 맞서고 있다.

국민의힘 이 특검법 처리에 반발해 서울 도심에서 장외집회에 나선다. 5일 국회 본회의에서 국민의힘 이 '윤석열 정부 검찰, 국가정보원, 감사원 등의 조작 수사 및 조작 기소 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률' 처리를 막기 위해 필리버스터 (무제한 토론)를 시작하자, 더불어민주당 의원들은 본회의장을 떠났다. 국민의힘 은 7일 서울 종로구 경복궁역 1번 출구 인근에서 ' 이재명 대통령 재판 취소를 위한 악법 강행 규탄 국민집회'를 연다.

이번 집회는 더불어민주당 주도로 국회를 통과한 특검법을 이른바 '조작기소 특검법'이라 부르며 반대하는 취지로 열린다. 국민의힘은 지난 4일 본회의를 통과한 이 법이 이재명 대통령의 재판을 취소하기 위한 법이라고 규정하고 여론 결집에 나서겠다는 입장이다. 국민의힘 의원들과 지역 당협위원장, 당원들이 참석할 예정이다. 국민의힘의 장외집회는 10월 3일 개천절 집회 이후 한 달여 만이다.

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특검법의 핵심 내용과 수사 대상 범위

특검법은 윤석열 정부 시기 검찰, 국가정보원, 감사원 등 국가기관이 수사와 기소를 진행하는 과정에서 조작이나 외부 압력이 있었는지를 규명하도록 설계됐다. 법의 정식 명칭은 '윤석열 정부 검찰, 국가정보원, 감사원 및 기타 국가기관의 조작 수사 및 조작 기소 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률'이다.

수사 대상은 모두 12개 항목이다. 이재명 대통령과 관련된 대장동·백현동 개발 의혹, 쌍방울 대북 송금, 성남FC 후원금 의혹, 김진성 관련 위증교사 의혹이 포함된다. 이와 함께 문재인 정부 시기 통계 조작 의혹, 서해 공무원 피격 사건, 북한 어민 강제북송, 월성1호기 경제성 조작 의혹도 수사 대상에 들어간다.

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특검팀은 특별검사와 특검보, 파견 검사 20명, 파견 공무원 등을 포함해 최대 309명으로 구성된다. 수사 기간은 준비 기간을 포함해 최장 200일이다.

국민의힘과 더불어민주당의 엇갈린 주장

국민의힘은 특검법이 기존 재판에 영향을 줄 수 있는 장치를 담고 있다고 주장해 왔다. 특히 특검이 기존 사건의 공소 유지 여부를 판단할 수 있도록 한 조항이 이재명 대통령의 재판과 연결될 수 있다는 문제 제기가 핵심이었다.

더불어민주당 손명수 대변인은 이날 낸 논평에서 국가의 수사권과 기소권이 정치적 목적으로 남용됐다면 법치의 근간이 흔들린다고 말했다. 그는 특검 수사를 통해 진실을 명확히 밝히고 같은 일이 다시는 일어나지 않도록 해야 한다고 강조했다. 손 대변인은 국민의힘을 향해 권력 남용 의혹의 진상을 규명하는 데도 반대하느냐고 되물었다.

더불어민주당은 국민의힘이 특검법을 '대통령 구하기'로 규정하고 거리 투쟁에 나서는 것은 국민을 호도하고 특검의 본질을 외면하는 행위라고 비판했다. 민주당은 또 심사 과정에서 특검의 공소 유지 여부 결정 권한 조항이 삭제됐다고 밝히며, 국민의힘의 주장은 사실과 맞지 않는다는 입장을 내놓았다.

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장외집회 일정과 특검 이후 절차

국민의힘은 특검법이 내각 회의에서 다뤄질 가능성이 다음 주 초에 있다고 보고 거리 투쟁을 이어가기로 했다. 9일에는 대통령실 앞에서 현장 최고위원회의를 열고, 10일에는 같은 장소에서 현장 의원총회를 연다. 소속 의원들은 전국에서 1인 시위도 벌일 계획이다.

이번 특검법은 국회 본회의 통과 이후 공포와 시행 절차를 거치게 된다. 특검팀이 구성되면 최대 309명 규모로 수사 인력을 꾸리고, 준비 기간을 포함해 최장 200일 동안 12개 항목을 수사하게 된다. 여야의 장외 대치가 본격화되면서, 특검 수사 범위와 기존 재판에 미칠 영향을 둘러싼 논쟁은 당분간 계속될 전망이다.