국민의힘, ‘조작기소 특검법’에 전면 대응… ‘이재명 사법 쿠데타’ 규탄

국민의힘이 더불어민주당의 ‘조작기소 특검법’ 발의에 강력하게 반발하며, 이재명 대통령의 범죄 은폐 시도라고 비판하고 있다. 광역단체장 후보들은 공동 기자회견을 통해 특검법 발의 중단을 촉구했다.

5일 서울 종로구 보신각 앞에서 국민의힘 양정무 전북지사 후보, 김진태 강원지사 후보, 최민호 세종시장 후보, 오세훈 서울시장 후보, 김영환 충북지사 후보, 유정복 인천시장 후보, 양향자 경기지사 후보 등 강원·충청·세종·수도권 광역단체장 후보들이 ‘ 이재명 사법 쿠데타 저지를 위한 국민의힘 광역단체장 후보 긴급 기자회견’에 앞서 손을 맞잡고 있다.

연합뉴스국민의힘이 더불어민주당이 발의한 ‘조작기소 특검법’을 둘러싼 공세 수위를 한껏 끌어올리고 있다. 6·3 지방선거를 앞두고 정부·여당 심판론을 띄워 보수 지지층 결집에 불씨로 활용하려는 의도로 보인다. 장동혁 국민의힘 대표는 5일 국회에서 기자회견을 열고 “이재명 대통령은 본인 범죄 지우는 데만 여념이 없다”며 “세계사에 길이 남을 독재 가이드북을 쓰고 있는 것”이라고 비판했다. 장 대표는 이어 “(이 대통령) 지지율이 뚝 떨어지니까 일단은 지방선거 이후로 (특검법 처리를) 미루려는 모양새”라며 “결론은 끝까지 반드시 공소 취소는 하되 시간만 좀 늦춰보라는 이재명의 명령”이라고 주장했다.

앞서 홍익표 청와대 정무수석은 전날 브리핑에서 조작기소 특검법과 관련해 “구체적인 시기와 절차에 대해서는 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해달라”고 밝혔다. 이를 두고 이 대통령이 영남과 수도권 접전 지역 선거에 미칠 악영향을 우려해 지방선거 뒤로 처리를 미룬 것이란 해석이 나왔다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 페이스북에 “선거를 앞두고 국민을 눈속임하겠다는 조삼모사 사기극”이라며 “지방선거 전까진 공소 취소가 없는 것처럼 국민을 기만하고, 선거가 끝나면 특검으로 재판을 지워버리겠다는 것”이라고 썼다. 국민의힘은 특검법 저지를 위한 무제한 토론, 장외투쟁 등을 검토하고 있다.

오세훈 서울시장 후보, 김진태 강원지사 후보, 이정현 전남광주통합특별시장 후보 등 국민의힘 광역단체장 후보들도 이날 서울 종로구 보신각 앞에서 기자회견을 열고 “‘이재명 셀프 면죄, 반헌법 공소 취소’를 위한 특검법 발의를 전면 중단하라”는 결의문을 발표했다. 민주당은 이날 조작기소 특검법 처리 시점에 대해 내부 논의를 거치겠다고 밝혔다. 정청래 대표는 경기도 동두천시 유세 뒤 기자들을 만나 “당·청이 조율해야 한다”며 “국민과 당원, 국회의원들의 총의를 모아 가장 좋은 선택을 하겠다”고 말했다.

김현정 원내대변인도 한국방송(KBS) 라디오 ‘전격시사’에 출연해 “소위, 상임위, 의원총회 등의 과정들을 통해 숙의하는 과정을 거쳐 결정할 것”이라고 했다. 김 대변인은 보수 야권 광역자치단체장 후보들이 잇달아 규탄 메시지를 내는 것에 대해서는 “‘윤 어게인’ 공천 논란을 덮기 위해 하는 것 아닌가란 생각”이라고 말했다. 국민의힘은 더불어민주당이 발의한 ‘조작기소 특검법’에 대해 강력하게 반발하며, 이재명 대통령의 범죄 은폐 시도라고 비판하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 이 대통령이 자신의 범죄를 지우기 위해 ‘독재 가이드북’을 작성하고 있다고 주장하며, 특검법 처리를 지방선거 이후로 미루려는 의도를 간파했다.

이는 이 대통령의 지지율 하락에 따른 정치적 계산이라는 분석이다. 국민의힘은 특검법 저지를 위해 국회에서 무제한 토론을 진행하고, 장외 투쟁도 불사할 태세를 갖추고 있다. 또한, 오세훈 서울시장 후보를 비롯한 국민의힘 광역단체장 후보들은 공동 기자회견을 통해 특검법 발의 중단을 촉구하며, 이 대통령의 ‘셀프 면죄’ 시도를 규탄했다. 더불어민주당은 특검법 처리 시점에 대해 당내 논의를 진행하며, 당·청 간의 조율을 통해 최종 결정을 내릴 예정이다.

정청래 대표는 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 최선의 선택을 하겠다고 밝혔지만, 김현정 원내대변인은 보수 야권의 규탄 메시지를 ‘윤 어게인’ 공천 논란을 덮기 위한 시도로 평가하며, 정치적 공방을 이어갔다. 이번 사태는 6·3 지방선거를 앞두고 정치권의 갈등이 심화되는 양상을 보이며, 선거 결과에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다





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