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국민의힘 장동혁 대표-송언석 원내대표, 지방선거 앞두고 갈등 심화

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국민의힘 장동혁 대표-송언석 원내대표, 지방선거 앞두고 갈등 심화
국민의힘장동혁송언석
📆4/28/2026 8:19 PM
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국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 간의 갈등이 지방선거를 앞두고 심화되고 있습니다. 중앙선거대책위원회 구성 과정에서 비롯된 갈등은 지도부 내 불만과 당내 파열음으로 이어지고 있으며, 선거 운영 방식에 대한 입장 차이가 뚜렷하게 드러나고 있습니다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 간의 미묘한 갈등이 지방선거 를 한 달여 앞두고 표면화되고 있다. 장 대표 중심의 선거 운영에 대한 위기감이 당내에 확산하며 지도부 내에서도 불만이 터져 나오고 있는 상황이다.

갈등의 씨앗은 중앙선거대책위원회 구성 과정에서 비롯되었다. 송 원내대표는 김기현, 나경원, 안철수 의원을 공동 선대위원장으로 임명하고 장 대표를 제외하는 방안을 구상했던 것으로 알려졌다. 실제로 송 원내대표는 정점식 정책위의장과 함께 장 대표에게 이 같은 제안을 전달하며 장 대표의 선대위원장 합류를 간접적으로 거부한 것으로 해석된다. 그러나 장 대표는 선대위원장 합류를 절대 포기할 수 없다는 강경한 입장을 고수했다.

장 대표 측근들 역시 선대위원장직을 맡아야 한다는 의견을 제시하며 지지했다. 과거 홍준표, 이준석 대표가 선대위원장을 맡았던 전례도 언급되었다. 장 대표는 송 원내대표, 정 의장과의 면담 이후 페이스북에 지방선거에 대한 의지를 밝히며 불편한 심기를 드러냈다. 핵심 관계자는 장 대표를 선대위원장에서 배제하는 것이 비상식적이라고 비판하며 불쾌감을 감추지 않았다.

이러한 상황에 대해 지도부 내에서는 실망감을 표출하며, 정점식 의장은 장 대표 주재 최고위원회의에 불참하고 송 원내대표 주재 원내대책회의에 참석하는 등 간접적인 항의를 표시했다. 전국의 후보들 역시 장 대표의 TV 출연을 자제해달라는 요청을 하고 있다는 전언이다. 선대위 발족 시기에 대해서도 장 대표와 송 원내대표는 입장 차이를 보이고 있다. 송 원내대표는 빠른 시일 내에 선대위를 구성하여 후보들을 지원해야 한다고 주장하는 반면, 장 대표는 위원장단 구성을 신중하게 진행하여 5월 초쯤 선대위를 출범시키자는 입장이다.

과거 ‘절윤 결의문’을 둘러싼 이견, 12·3 비상계엄 사태 당시 상반된 메시지, 윤석열 전 대통령 1심 선고 직후의 입장 차이 등 이전에도 두 사람 간의 갈등 조짐은 여러 차례 있었다. 지도부 내부에서는 선거 전 장 대표의 사퇴가 당에 도움이 되지 않는다는 의견이 지배적이며, 송 원내대표 역시 대표 사퇴가 지지율 상승으로 이어지지 않을 것이라고 언급했다

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국민의힘 장동혁 송언석 지방선거 선거대책위원회

 

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