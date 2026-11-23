국민의힘 황경성 윤리위원과 최규동 전 윤리위원이 한동훈 의원 제명 발표가 윤석열 전 대통령 사형 구형일에 맞춰졌다고 주장했다. 결정문 파일 기록과 텔레그램 대화를 근거로 제시했다.

국민의힘 전·현직 윤리위원들이 무소속 한동훈 의원의 제명 발표가 윤석열 전 대통령의 사형 구형일에 맞춰 기획됐다는 의혹을 추가로 제기했다. 국민의힘 황경성 윤리위원과 최규동 전 윤리위원은 23일 보도자료를 내고 장동혁 대표와 최 전 윤리위원이 주고받은 메시지를 증거로 제시했다. 두 사람은 윤리위의 징계 결정 과정이 사전에 설계됐다고 주장하고 있다.

윤리위는 같은 날 자정께 언론에 한동훈 의원에 대한 제명을 발표했다. 이 과정에서 검찰이 윤 전 대통령에 대해 사형을 구형한 시각이 오후 9시 30분을 넘긴 시점으로 제시됐다. 황경성 윤리위원과 최규동 전 윤리위원은 이 시점과 제명 발표 시점이 연관돼 있다고 보고 있다.

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제명 발표 시점과 결정문 작성 기록

최규동 전 윤리위원은 지난해 12월 31일 오찬에서 장동혁 대표에게 '장동혁 당대표 체제강화 스케줄'이라는 명목으로 한동훈 의원과 김종혁 전 최고위원에 대한 징계를 심의할 윤리위를 가동하자고 제안했다고 주장했다. 이후 실제로 1월 13일 오후 5시께 윤리위가 회의를 소집했다고 자료에 적시됐다.

당일 오후 9시 30분을 넘겨 검찰이 윤 전 대통령에 대해 사형을 구형하자 장동혁 대표는 텔레그램으로 최규동 전 윤리위원에게 해당 기사 링크를 전송했다. 공개된 대화 내용에 따르면 두 사람은 구형 소식이 전해진 직후 메시지를 주고받았다.

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이날 공개된 징계결정문 HWP 파일의 작성시간 기록도 쟁점이 되고 있다. 파일을 조회한 결과 최초 작성은 윤리위 회의 사흘 전인 1월 10일 오후 7시23분으로 나타났다. 마지막 저장일은 1월 12일 오후 9시35분이었다. 제명 결정이 발표되기 20여 시간 전에 이미 결정문이 마무리된 상태였다는 의미라고 황경성 윤리위원 측은 설명했다.

윤리위원 측의 주장과 지도부의 해명

황경성 윤리위원과 최규동 전 윤리위원은 보도자료에서 윤리위가 밤 12시가 다 되어가는 시간에 6시간 넘는 논의 끝에 한동훈 의원의 제명을 결정한 것처럼 포장해 발표했고, 그 과정에서 새벽 징계 논란이 일어났다고 밝혔다. 두 사람은 실제 결정문 회의는 30분 정도였고 9시경에는 이미 위원들이 해산했다고 주장했다.

두 사람은 지도부가 윤 전 대통령에 대한 구형과 한동훈 의원 제명 시점을 맞춘 이유에 대해서도 입장을 내놓았다. 이들은 계엄령 사건의 실질적인 첫 구형이고 사형이 예상돼 지지자들의 초미의 관심사였다며, 한동훈 의원을 제물로 삼아 '윤어게인' 강성 지지층의 지지를 얻기 위한 십자가 처형 전략이었다고 주장했다.

최규동 전 윤리위원은 지선 출구조사 발표 직후 장동혁 대표에게 전화해 향후 대응방안을 물었다고 밝혔다. 그는 장동혁 대표로부터 '사직해야지 방법이 없다'는 답변을 받았다고 주장했다. 이후 6월 20일에는 장동혁 대표를 공천권을 쥔 당 대표로 만들기 위한 '정국 현안과 해법'이라는 하반기 대응 기획안 문건이 작성됐다고 설명했다.

최규동 전 윤리위원은 윤민우 윤리위원장이 강남의 한 카페에서 만난 자리에서 '14차 중앙윤리위 안건'에 실린 하반기 징계 대상자 명단을 직접 보여줬다고 주장했다. 그는 당시 촬영한 명단 사진도 함께 공개했다.

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장동혁 대표의 반박과 추가 폭로 예고

장동혁 대표는 폭로가 나온 직후 국회에서 기자들과 만나 당게 사건은 패륜 여론조작 분열에 대한 징계라고 주장했다. 그는 무슨 이야기를 하더라도 본질은 바뀌지 않는다고 말했다.

징계 효력 정지 가처분 등 법적 대응에 대한 질문에 장동혁 대표는 어떤 한계를 두고 있지는 않다고 답했다. 다만 구체적으로 어떻게 대응할지는 지금 밝힐 단계가 아니라고 덧붙였다.

전·현직 윤리위원들은 지도부가 한동훈 의원 등에 대한 징계를 고수한다면 추가 폭로도 단행할 계획이라고 밝혔다. 앞서 윤리위 '조작 징계' 의혹 자료가 공개됐던 배현진 의원은 이날 페이스북에서 비밀의 문이 열리고 있다며 장동혁 대표가 언제까지 침묵할 수 있겠느냐고 물었다.

당내 갈등이 지지세와 향후 절차에 미칠 영향

오세훈 서울시장은 이날 국회에서 열린 토론회 참석 후 기자들과 만나 당내 문제가 조속한 시일 내 원만하게 해결되기를 바란다고 밝혔다. 그는 이런 국면이 계속되면 모처럼 모인 당 지지세에 장애 요인으로 작용할 수 있다며 우려를 나타냈다.

이번 논란은 한동훈 의원 제명의 효력을 둘러싼 법적 다툼과 당내 징계 절차의 적법성 문제로 이어질 가능성이 있다. 현재 공개된 자료에 따르면 결정문 작성 시점, 회의 소집 시점, 제명 발표 시점이 쟁점의 핵심이다. 관련 당사자들의 추가 자료 공개 여부가 향후 논란의 방향을 좌우할 전망이다.