국민의힘 경기도지사 후보 인물난 심화: 추가 공모에도 경쟁력 부족

국민의힘이 경기도지사 후보 추가 공모를 진행했으나, 경쟁력 있는 후보군 확보에 실패하며 심각한 인물난을 겪고 있다. 더불어민주당 추미애 후보를 상대할 만한 무게감 있는 인물 부재로 인해 선거 전망이 불투명해지고 있으며, 당내 갈등과 공천 과정의 문제점 또한 노출되고 있다.

국민의힘 이 경기도지사 후보 추가 공모를 실시했음에도 불구하고, 경쟁력 있는 후보군을 제대로 구축하지 못하며 심각한 인물난 에 직면하고 있다는 분석이 지배적이다. 복수의 취재 결과를 종합해보면, 국민의힘 경기도지사 후보 추가 공모 마감일인 12일에 이성배 전 MBC 아나운서, 조광한 최고위원 등이 기존 후보인 양향자 최고위원, 함진규 전 의원에 이어 추가로 후보 등록을 마쳤다.

후보군의 숫자는 증가했지만, 더불어민주당 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원을 상대할 만한 무게감 있는 인물이 여전히 부족하다는 평가가 주를 이루고 있다. 이는 다가오는 지방선거에서 국민의힘이 상당한 어려움을 겪을 수 있음을 시사하는 대목이다.<\/p>

특히, 당내 경선 과정에서 경쟁력 있는 후보의 부재는 당의 선거 전략 수립에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 유권자들의 기대에 부응하지 못하는 결과를 초래할 가능성이 높다. 이러한 상황은 국민의힘이 당면한 과제들을 해결하고, 다가오는 선거에서 승리하기 위해 더욱 적극적인 노력을 기울여야 함을 강조한다.중량감 있는 인물 부재 속에서 각 후보들은 저마다의 강점을 내세우며 지지 호소를 이어가고 있다. 지난해 국민의힘 대선 경선에서 홍준표 캠프 대변인으로 활동한 이성배 전 MBC 아나운서는 이날 오전 문자를 통해 '경기도지사 출마를 결심한 상황'이라고 밝혔다. 그는 '현재 미국에 체류 중이며, 귀국하는 대로 홍준표 대표를 만나 공식 입장을 밝히겠다'라고 덧붙였다.<\/p>

조광한 최고위원 또한 이날 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 경기도지사 선거 출마를 공식화했다. 조 최고위원은 과거 남양주시장 역임을 강조하며 '이번 경선을 통해 조광한이 왜 경기도의 해결사인지, 왜 승리의 카드인지 확실하게 보여주겠다'라는 포부를 밝혔다. 하지만, 이어진 질의응답 과정에서 추미애 후보에 비해 낮은 인지도, 경선에서 승리할 경우 개혁신당 등 다른 후보에게 자리를 양보할 수 있다는 입장, 그리고 본인이 경기도지사 후보여야 하는 이유 등에 대한 날카로운 질문들이 쏟아졌다. 조 최고위원은 인지도 부족에 대해 '제가 가진 진정성과 장점을 충분히 알릴 수 있는 시간적 여유가 있다'라고 답했으며, 선거 양보와 관련해서는 '우리 당의 승리를 견인할 수 있는, 보다 많은 분들의 관심을 증폭시킬 수 있는 분이 있다면 만나고 대화하는 것을 주저하지 않겠다'라고 밝혔다.<\/p>

그는 '두어 달 전처럼 자신 있게 얘기하지 못하는 게 현실'이라며, '선거 준비와 다른 후보군 접촉을 병행 추진하겠다'라고 부연했다. '왜 조광한인지가 안 보인다'라는 질문에는 '추가로 말씀드릴 기회가 있을 것'이라면서 '오늘 기자회견의 핵심 가치는 선당후사다. 개인적인 목표보다는 공동체의 가치를 높이는 것이 더 중요하다고 생각한다'라고 답했다.국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 경기도지사 후보 추가 공모를 진행하기로 최종 의결하고, 신청을 마감했다. 최초 공모 당시 경기도지사 예비후보로 등록했던 양향자 최고위원은 추가 공모 방침에 대해 지난 9일 최고위원회의에서 '패배주의, 비상식적인 공천'이라고 강하게 비판했다.<\/p>

이러한 상황은 당내 갈등 심화와 공천 과정의 불투명성 문제를 야기할 수 있으며, 당의 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한, 경쟁력 있는 후보 부재는 당의 지지율 하락으로 이어질 가능성이 높으며, 이는 다가오는 선거에서 국민의힘의 승리를 더욱 어렵게 만들 수 있다. 따라서 국민의힘은 인물난 극복을 위한 근본적인 대책 마련과 함께, 공정한 공천 시스템 구축, 그리고 유권자들의 신뢰를 회복하기 위한 노력을 지속해야 할 것이다. 이를 통해 국민의힘은 다가오는 선거에서 긍정적인 결과를 얻고, 당의 위상을 회복할 수 있을 것이다.<\/p>





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