국민의힘이 21일 대구 중구에서 이재명 탈옥법과 조희대 대법원장 탄핵 추진을 규탄하는 집회를 열었다. 장동혁 대표는 탄핵만이 답이라고 주장했다.

국민의힘 이 21일 오후 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'를 열고, 여당의 허위조작정보 특검법 강행 처리와 조희대 대법원장 탄핵 추진에 강하게 반발했다. 장동혁 대표를 비롯한 당 지도부가 참석한 가운데 집회는 정부와 여당을 향한 공세의 수위를 한층 높인 자리가 됐다.

연합뉴스 등에 따르면 이날 집회에는 장동혁 대표와 정점식 원내대표, 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장 등 당 지도부가 함께했다. 대구·경북 지역 국회의원 약 40명과 지역 당협위원장, 광역·기초의회 의원들도 자리를 채웠다. 국민의힘은 자체 추산으로 10만 명이 모였다고 밝혔다.

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장동혁 대표, 탄핵 외에 답은 없다고 주장

장동혁 대표는 이날 규탄 연설에서 '피와 땀과 눈물로 세운 대한민국이 흉악한 이재명의 손에 독재국가로 전락하고 있다'고 말했다. 그는 '탄핵만이 답이다'라고 강조하며 이재명 대통령을 탄핵으로 몰아내야 한다고 주장했다.

장 대표는 '범죄자 이재명을 탄핵으로 말아 쥐고 청와대에서 강제로 끌어내야 한다'고 말했다. 또 '독재 국민으로 살 것인가, 독재자를 몰아낼 것인가 두 가지 선택뿐이다'라며 '더 과감하게 행동해야 한다'고 촉구했다.

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장 대표는 더불어민주당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵 논의에도 날을 세웠다. 그는 '이재명 탈옥법을 밀어붙이고 대법원장 탄핵을 소란스럽게 떠드는 것이야말로 진짜 내란의 정의'라고 비판했다. 이어 '국민이 조 대법원장을 지켜야 하며, 사법부가 대통령 재판을 재개하도록 일어설 때'라고 말했다.

정점식 원내대표, 쿠데타와 반역 행위로 규정

정점식 원내대표는 이재명 탈옥법이 법이 아니라 대통령 친위쿠데타이자 더불어민주당의 의회 쿠데타이며 헌정질서를 뒤엎는 반역 행위라고 주장했다. 그는 이 법을 발의하거나 찬성한 민주당 의원 전원, 법안을 승인한 국무총리와 전 국무위원, 그리고 이를 기획한 이재명 대통령까지 법정에 세우겠다고 밝혔다.

정 원내대표는 사법부를 향해 '오는 30일 열리는 전국법관대표회의의 결론은 대통령 재판 재개여야 한다'고 요구했다. 또 '사법부는 대통령 관련 5개 재판을 즉시 재개해야 한다'고 촉구했다. 국민의힘은 이 같은 요구를 전국법관대표회의 결과와 직접 연결해 제시한 셈이다.

이날 집회 현장에서는 일부 국회의원을 향한 야유도 나왔다. 대구 지역 5선 의원인 주호영 의원은 야유하는 참석자들에게 '들어달라, 힘을 모아야 한다, 그렇지 않으면 무엇을 이룰 수 있겠느냐'고 말하며 진정을 호소했다.

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전국 순회 집회 일정과 서울 집회 계획

국민의힘은 특검법 강행에 항의하기 위해 7일부터 전국에서 야외 집회를 이어오고 있다. 이번 대구 집회에 이어 25일에는 경주, 26일에는 용인, 28일에는 대전, 29일에는 상주·문경에서 집회가 예정돼 있다.

국민의힘은 다음 달 5일 서울에서도 야외 집회를 열 계획이다. 이는 7일 집회에 이은 것으로, 전국 순회 집회가 수도권 집회로 이어지는 일정이다. 당은 이번 집회를 통해 여당의 특검법 처리에 대한 반대 여론을 지방과 중앙에서 함께 결집하겠다는 방침이다.