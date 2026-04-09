국민의힘, 100만 책임당원 돌파에도 내부 갈등…지도부, 불협화음 노출

국민의힘이 100만 책임당원 돌파를 기념하는 자리에서 지도부 내 갈등이 불거졌다. 최고위원들은 공천 과정에서의 불만을 드러냈고, 당 대표는 절제와 희생을 강조했다. 김재원 최고위원은 경북도지사 예비후보 관련 발언으로 논란을 일으켰으며, 양향자 최고위원은 경기도지사 후보 추가 공모에 불만을 표했다. 당 내분 수습과 지방선거 승리 전략 마련이 시급한 과제로 떠올랐다.

국민의힘 이 대한민국 보수 정당 최초로 ' 100만 책임당원 돌파'를 기록한 날, 당 지도부는 공개 석상에서 엇갈린 불만을 표출하며 혼란스러운 모습을 보였다. 100만 책임당원 돌파 기념식이 열리기 직전 진행된 최고위원회의에서는 6.3 지방선거 에 출마한 양향자, 김재원 최고위원이 각자의 공천 및 경선 과정에서 느낀 불만을 쏟아냈다. 송언석 원내대표는 이들의 발언이 끝나자마자 자리를 뜨며 불편한 기색을 드러냈고, 100만 책임당원 돌파 기념식에는 불참하는 모습을 보였다. 정점식 정책위의장은 최고위에서 발생한 사태에 대해 사과했고, 장동혁 대표는 불만을 드러낸 최고위원들에게 '당을 위해 절제와 희생이 필요하다'고 비판했다. 김재원 최고위원은 경북도지사 예비후보 경선 과정에서 경쟁 후보의 인권 유린 의혹을 제기하며 경찰 수사 및 검찰 송치 사실을 언급하며, 해당 후보가 본선에 진출할 경우 선거 기간 내내 검찰 기소, 좌파 언론 및 민주당의 공세를 받을 것이라 주장했다.

그는 또한, 경북도에서의 승리를 장담할 수 없다며 당 차원의 특단의 대책 마련을 요구했다. 이에 송언석 원내대표는 불편한 심기를 드러내며 회의장을 나섰고, 정점식 정책위의장은 당원들에게 사과하며 최고위에서의 특정 후보 비판을 막기 위한 당헌·당규 개정의 필요성을 언급했다. 양향자 최고위원 역시 경기도지사 후보 추가 공모에 대해 불만을 표하며, 당 지도부 및 공천관리위원회의 행보에 대해 비판적인 입장을 보였다. 그는 '지명도가 있어야 한다', '반도체 전문가를 찾는다'는 등의 발언에 대해 반발하며, 당의 패배주의와 비상식적인 행태를 지적했다. 장동혁 대표는 이러한 최고위원들의 불만에 대해 지방선거 승리를 위해 절제와 희생이 필요하다며 당부했다. 그는 김재원, 양향자 최고위원뿐 아니라 대구시장 후보 컷오프에 반발하여 무소속 출마를 고려 중인 주호영 의원, 이진숙 전 방송통신위원장 등을 겨냥한 발언으로 해석될 수 있다. 최고위 직후 열린 100만 책임당원 돌파 기념식에서는 송언석 원내대표의 불참 속에서 김민수 최고위원이 분위기를 띄우려 노력했다. 장동혁 대표는 기념식에서 100만 번째 책임당원과 인사를 나누고, 지방선거 승리를 다짐하며 새로운 각오를 다졌다. 이번 사태는 국민의힘 내부의 갈등과 불협화음을 여실히 보여주는 사건으로, 100만 책임당원 돌파라는 긍정적인 소식에도 불구하고 당의 단합과 리더십에 대한 의문을 제기하게 만들었다. 특히, 공천 과정에서 불거진 갈등은 당의 지지율 하락과 선거 전략 수립에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 당내 화합을 위한 노력이 시급함을 보여준다. 당 지도부는 이번 사태를 통해 내부 갈등을 봉합하고, 다가오는 지방선거에서 승리하기 위한 전략을 재정비해야 할 것이다. 이를 위해 당내 소통을 강화하고, 공정한 공천 시스템을 구축하며, 당원들의 의견을 수렴하는 노력이 필요하다. 또한, 당의 비전을 제시하고, 국민들의 지지를 얻기 위한 노력을 지속해야 한다. 당의 단합과 리더십 회복은 국민의힘의 미래를 결정짓는 중요한 과제이며, 이번 사태를 전화위복의 기회로 삼아 당의 혁신과 발전을 이끌어내야 할 것이다. 당 내부의 갈등은 단순히 개인적인 불만에 기인하는 것이 아니라, 당의 정책 방향, 리더십, 그리고 공천 시스템에 대한 근본적인 문제점을 드러내는 징후일 수 있다. 당 지도부는 이러한 문제점들을 정확히 파악하고, 근본적인 해결책을 마련해야 한다. 이를 위해서는 당내 다양한 의견을 수렴하고, 투명하고 공정한 의사결정 과정을 확립해야 한다. 또한, 당원들의 참여를 확대하고, 당의 정책 결정 과정에 대한 신뢰를 높여야 한다. 국민의힘은 이번 사태를 통해 당의 문제점을 극복하고, 더욱 발전된 정당으로 거듭나야 한다. 이를 통해 국민들의 신뢰를 회복하고, 다가오는 선거에서 승리할 수 있을 것이다. 당의 화합과 혁신을 통해 국민들의 기대를 충족시키고, 대한민국의 발전에 기여하는 정당으로 성장해야 할 것이다. 이번 사태는 국민의힘에게 큰 도전이 될 수 있지만, 동시에 당의 변화와 성장의 기회가 될 수 있다. 당 지도부는 책임감을 가지고 문제 해결에 적극적으로 나서야 하며, 당원들과 국민들의 지지를 얻기 위해 노력해야 한다





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국민의힘 100만 책임당원 내부 갈등 공천 지방선거

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