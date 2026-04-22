국민의힘 내분 심화…김진태 후보, 장동혁 대표에 ‘결자해지’ 요구

6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 내분이 심화되고 있다. 김진태 강원지사 후보가 장동혁 대표 면전에서 거취 결단을 요구하며 지도부에 대한 불신임이 표면화되었다. 독자 선대위 구성 등 ‘탈장동혁’ 움직임이 확산되면서 당내 혼란이 가중되고 있다.

국민의힘 내분, 김진태 후보의 공개 저격과 지도부 불신임 으로 심화되고 있다. 6월 3일 지방선거 를 앞두고 장동혁 대표에 대한 거취 결단을 요구하는 목소리가 당내에서 터져 나오고 있으며, 이는 단순한 불만 제기를 넘어 지도부에 대한 전면적인 불신으로 이어진 상황이다.

강원도 공약 발표 자리에서 김진태 강원지사 후보는 장동혁 대표 면전에서 현장의 냉담한 민심을 전달하며 ‘결자해지’를 촉구했다. 후보들은 중앙당의 지원 부족과 현실과 동떨어진 정책 결정에 대한 불만을 표출하며 독자적인 선거대책위원회를 구성하는 움직임을 보이고 있다. 서울, 부산, 경북지사 후보는 이미 독자 선대위를 구성했으며, 경기지역 국회의원들도 이에 동참했다. 이러한 ‘탈장동혁’ 현상은 장동혁 대표의 리더십에 대한 당내의 강한 불신을 반영한다.

당 일각에서는 장 대표를 부정적으로 평가하는 여론까지 형성되며 당내 분위기는 극도로 악화되었다. 장 대표의 8박 10일 방미 기간 동안 얻은 성과가 미흡했던 점 또한 비판의 대상이 되고 있다. 방미 기간 동안 관광객 모드 사진과 미 국무부 차관보와의 면담 정도만이 공개되었으며, 당내에서는 이를 ‘도피성 외유’로 비판하는 목소리가 높다. 더욱이 귀국 후 진종오 의원 조사 지시 등 당내 갈등을 심화시키는 행보를 보이며 당심을 더욱 자극하고 있다.

현재 국민의힘은 제1야당으로서의 역할을 수행하기 어려울 정도로 혼란스러운 상황이며, 당 대표의 리더십 부재와 후보들의 불신으로 인해 지방선거 전망은 더욱 불투명해지고 있다. 장동혁 대표는 당과 지지층을 실망시키지 않기 위해 스스로 진퇴를 결정해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 2선으로 물러나 비상대책위원회 체제로 전환하여 당과 후보들이 지방선거에 집중할 수 있는 환경을 조성해야 한다는 것이다. 민심과 당심을 모두 잃은 상황에서 대표직에 집착하는 것은 당의 화합과 승리를 저해하는 요소가 될 수 있다.

과거 정치적 위기를 극복하기 위해 스스로 희생했던 전례를 참고하여 장 대표가 결단력 있는 모습을 보여주기를 기대한다. 당의 미래와 지방선거 승리를 위해서는 장동혁 대표의 용단이 절실한 시점이다. 당내 분열을 극복하고 민심을 회복하는 것이 무엇보다 중요한 과제이며, 이를 위해서는 장 대표의 책임 있는 자세가 필요하다. 현재 상황이 지속된다면 국민의힘은 지방선거에서 참패할 가능성이 높으며, 이는 당의 존립 기반을 흔들 수 있는 심각한 문제이다.

따라서 장동혁 대표는 당의 화합과 승리를 위해 결단을 내려야 한다. 이러한 상황은 단순히 당내 문제에 국한되지 않고, 대한민국 정치 전체에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 국민의힘은 책임 있는 자세로 당내 갈등을 해결하고, 국민들에게 희망을 줄 수 있는 모습을 보여주어야 한다. 장동혁 대표의 결단은 국민의힘의 미래를 결정하는 중요한 순간이 될 것이다





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