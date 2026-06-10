국민의힘 원내대표 선거, 민주당과 국민의힘의 국정조사 요구서

민주당 정청래 대표가 대통령의 지방선거 혹평에 공감한다고 밝혔습니다. 국민의힘은 이 시각 원내대표 선거를 진행하고 있습니다. 민주당과 국민의힘은 국정조사 요구서를 각각 제출해 관련 행보를 이어가고 있습니다.

민주당 정청래 대표가 대통령의 지방선거 혹평에 공감한다고 밝혔습니다. 국민의힘 은 이 시각 원내대표 선거를 진행하고 있습니다. 민주당 과 국민의힘 은 국정조사 요구서를 각각 제출해 관련 행보를 이어가고 있습니다.

국민의힘은 오후에 투표용지 부족 사태 관련 시국선언을 예고한 대학생들과 간담회를 열어 청년층의 생각하는 참정권 관련 의견을 경청할 방침입니다. 하지만 민주당은 국정조사에서 밝혀지는 내용을 보고 추진하는 것이 합리적이라는 입장을 보이고 있어 당분간 국회 본회의 통과는 쉽지 않아 보입니다. 민주당 한병도 원내대표는 4년 전 국민의힘이 승리한 충북지사 선거에서도 양당 후보 득표수가 똑같은 투표소들이 있었다며, 의혹이라는 말로 포장한 부정선거 음모론에 불과하다고 반박했습니다.

이재명 대통령이 지방선거 결과를 두고 '이겨야 할 곳을 졌다면 최소한 성공이라 보기 어렵다, 민심의 경고'라면서 민주당을 에둘러 비판했죠. 정 대표 입장도 주목됐는데요. 또 국민은 영원하고 정권은 짧다면서, 당정청 간 원팀, 원보이스를 더욱 강화해 이재명 정부의 성공을 흔들림 없이 뒷받침하겠다며 한껏 몸을 숙였습니다. 어제 이 대통령의 유럽 순방길에 정 대표를 초대하지 않는 대신 김민석 총리가 배웅 인파에 처음 포함되면서, 대통령이 오는 8월 전당대회에서 김 총리에 힘을 실었다는 해석도 나왔는데요.

김 총리는 오늘 오후 국회를 찾아 이 대통령 정무특보를 지낸 조정식 신임 국회의장을 예방하는데, 이 자리에서 어떤 이야기가 나올지도 관심입니다. 잠시 뒤 투표 결과가 발표될 것으로 보이는데요. 과반 득표자가 없을 경우, 상위 2명이 결선 투표를 진행합니다. 반면 비당권파 4선 김도읍 후보는 줄기차게 장동혁 대표의 노선 변화를 요구했지만 변한 게 없었다면서, 도로 친윤당이 되지 않게 하겠다고 면전에서 장 대표를 직격했습니다.

새로 선출될 원내대표는 6·3 지방선거 패배를 수습하고, 장동혁 대표의 거취 압박 등 당내 어수선한 상황을 정리해야 할 텐데요.





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민주당 국민의힘 원내대표 국정조사 부정선거

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