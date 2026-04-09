국민의힘 최고위 아수라장...공천 갈등 폭발, 지도부·상대 저격 난무

국민의힘 최고위원회의에서 지방선거 공천을 둘러싼 격렬한 비방과 불만이 쏟아지며 아수라장이 펼쳐졌다. 최고위원들은 경쟁 후보를 노골적으로 비판하고, 당 공천 과정의 불공정성을 지적했다. 정책위의장은 사과했고, 장동혁 대표는 절제와 희생을 강조했다. 100만 책임당원의 힘을 믿고 지방선거 승리를 다짐했다.

장동혁 국민의힘 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 에서 발언하는 모습이 포착되었다. 최고위원회의 는 6·3 지방선거 공천을 둘러싼 격렬한 비방과 성토로 혼란에 휩싸였다. 회의에서 최고위원들은 경쟁 후보들을 노골적으로 비판하며 당 공천 과정의 불공정성을 강하게 비난했다. 특히, 경북지사 후보 경선 주자인 김재원 최고위원은 회의에서 경쟁자인 이철우 현 지사의 건강 문제와 업무상 배임 혐의 등 각종 의혹을 공개적으로 거론하며 당의 판단을 요청했다. 그는 이 후보가 당 후보가 될 경우 검찰 기소와 좌파 언론, 더불어민주당의 파상 공세에 직면할 것이라고 주장하며, 중앙당에 이 후보의 건강 문제를 검증하고 발표해 줄 것을 요구했다. 이철우 지사는 지난해 5월 혈액암 진단을 받았으나 회복했다고 밝힌 바 있다. 김재원 최고위원의 발언 도중 송언석 원내대표와 신동욱 수석최고위원은 자리를 떠나 회의 분위기를 더욱 악화시켰다.

경기지사 후보 공천을 신청한 양향자 최고위원 역시 자신의 공천과 관련한 불만을 토로했다. 그는 당 공천관리위원회가 경기지사 후보 추가 공모를 결정한 것에 대해 “엽기적이고 기이하다”고 비판하며, 자신을 배제하려는 의도로 해석했다. 삼성전자 임원 출신인 양향자 최고위원은 “지명도가 있어야 한다, 기업인을 찾는다, 반도체 전문가를 찾는다”는 공천 기준에 대해 “30년 글로벌 기업인이자 반도체 엔지니어이고 당원이 뽑은 선출직 최고위원을 두고 이런 말이 나오느냐”며 강하게 반발했다. 회의장 분위기는 순식간에 냉랭해졌다. 정점식 정책위의장은 김재원 최고위원의 발언에 대해 “단체장 후보로 공천을 신청하는 즉시 최고위에서 사퇴하도록 하는 규정을 개정하자는 논의가 있었지만, 설마 이런 사태가 발생하겠느냐는 안일한 인식 때문에 규정을 마련하지 못했다”고 설명하며 당헌·당규 개정 특별위원장으로서 사과했다. 장동혁 대표 또한 “원하는 결과를 얻지 못했더라도 절제와 희생이 필요하다”고 지적하며 내부 갈등 봉합을 촉구했다. 공관위는 입장문을 통해 당직을 맡은 후보자들에게 “공식 석상에서 선거 관련 발언을 자제하라”고 경고하며 파장을 최소화하려는 노력을 보였다. 한편, 장동혁 대표는 ‘100만 책임당원 돌파 기념식’에 참석하여 “많은 사람이 지방선거 승리를 어렵게 보지만, 100만 책임당원의 힘을 믿는다”며 필승 의지를 다졌다. 이번 최고위원회의는 공천 과정에서의 잡음과 내부 갈등이 표출된 사례로, 당의 통합과 지방선거 승리를 위한 과제를 제시했다. 최고위원들의 날선 비판과 불공정성 지적은 당의 단합을 저해하는 요인으로 작용할 수 있으며, 공천 과정의 투명성과 공정성 확보가 시급한 과제로 떠올랐다. 특히, 특정 후보에 대한 노골적인 비판은 선거 전략의 부재와 당내 분열을 심화시킬 수 있다는 우려를 낳았다. 장동혁 대표의 리더십과 당내 통합 노력이 시험대에 올랐으며, 지방선거를 앞두고 당의 위기 관리 능력과 전략 수립의 중요성이 더욱 부각되었다. 당 지도부는 공천 과정의 문제점을 개선하고 당내 화합을 이끌어내기 위한 노력을 기울여야 할 것이다. 또한, 100만 책임당원의 지지를 기반으로 지방선거 승리를 위한 전략을 효과적으로 추진해야 할 것이다. 이번 사태를 통해 국민의힘은 내부 갈등을 극복하고 긍정적인 이미지 구축과 지지율 확보를 위해 노력해야 할 것이다. 공정한 공천 관리와 투명한 정보 공개를 통해 국민들의 신뢰를 얻는 것이 중요하다. 당내 소통을 강화하고 다양한 의견을 수렴하여 당의 단합을 도모해야 한다. 지방선거 승리를 위해서는 당의 모든 구성원이 하나 되어야 하며, 전략적인 접근과 유권자들의 지지를 이끌어내는 노력이 필요하다





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국민의힘 지방선거 공천 갈등 최고위원회의

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