국민의힘, 6·3 지방선거 투표용지 부족 지역 6곳 선거 소청 제기 결정

국민의힘이 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 발생한 6개 지역의 특정 투표소에서 진행된 선거 결과에 영향이 있었는지를 확인하기 위해 중앙선거관리위원회에 선거 소청을 제기하기로 했다. 이번 결정은 장동혁 대표 주도로 열린 긴급 최고위원회의에서 만장일치로 채택되었으나, 당내에서는 '전면 재선거'를 위한 절차인지 여부를 놓고 장동혁 대표 측과 정점식 원내대표 측이 서로 다른 해석을 내놓으며 입장 차이를 보이고 있다.

국민의힘 은 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 발생한 서울, 경기, 인천, 울산, 부산, 전남광주 등 6개 지역의 '투표지 부족 투표소'에 대해 선거 결과에 영향이 있었는지를 심사해 달라고 선거 소청 을 제기하기로 결정했다.

이 decision은 15일 오후 국회에서 장동혁 대표 소집으로 열린 긴급 최고위원회의에서 만장일치로 채택됐다. 국민의힘은 해당 지역에서 진행된 광역단체장, 기초단체장, 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 등 6개 선거에 대해 소청을 제기하되, 국회의원 재·보궐 선거와 교육감 선거는 제외했다. 최보윤 수석대변인은 브리핑에서 소청 기간이 수요일(17일)까지여서 의원총회를 거치지 않고 최고위 논의를 거쳤으며, 원내대표가 참석해 원내 의견을 전달해 충분히 반영됐다고 설명했다.

다만 원내에서는 서울을 제외할지 여부에 이견이 있었으나 최종적으로 의견이 일치된 것으로 전해졌다. 이에 대해 오세훈 서울시장 측은 '전면 재선거' 차원이 아니라 문제 되는 투표소의 선거 소청 절차라고 설명했다. 그러나 장동혁 대표 측과 정점식 원내대표 측은 선거 소청 제기 결정의 의미를 놓고 해석을 달리했다. 장 대표 측은 이를 '전면 재선거'를 위한 절차로 보는 반면, 원내 측은 '재선거 요구가 아니라' 투표지 부족이 선거 결과에 영향을 미쳤는지 심사해 달라는 것이라고 강조했다.

정 원내대표 등 원내지도부는 소청 결과와 당내 의견 수렴을 거쳐 재선거 실시 여부를 별도로 판단할 문제로 보고 있다. 이날 회의는 원포인트로 열렸으며 장 대표와 정 원내대표, 신동욱·김민수·양향자·조광한 최고위원이 참석했다





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