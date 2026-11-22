국민의힘이 조희대 대법원장 탄핵에 집중하는 사이 대법원의 12·3 비상계엄 내란 판결에 대한 공식 입장이 부재해 당내 비판이 고조되고 있다. 윤상현 의원 등 당내에서 입장 정리와 사과가 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

국민의힘 이 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 주력하는 와중에, 대법원의 12·3 비상계엄 내란 판결 에 대한 당의 공식 입장이 명확히 드러나지 않아 당내 갈등과 비판이 일어나고 있다. 당 지도부가 여당 공세에만 몰두하는 것 아니냐는 지적이 제기되며, 법원 판단에 대한 성찰이 필요한 시점이라는 경고가 나오고 있다.

대법원 내란 판결에 대한 당의 공식 입장 부재

국민의힘은 여당의 조희대 탄핵 공세를 이어가는 데 집중하고 있지만, 대법원이 12·3 비상계엄을 내란으로 판단한 사항에 대해서는 공식적인 입장을 내놓지 않고 있다. 이 같은 침묵 속에서 당 내부에서는 지도부의 책임 있는 입장 정리와 사과가 필요하다는 비판이 제기되고 있다. 특히 이번 대법원 판결은 국민의힘의 정치적 입지와도 직결되는 사안인 만큼, 당 차원의 명확한 해명이 요구되는 상황이다.

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22일 국회에서 기자들을 만난 윤상현 국민의힘 의원은 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 혐의 관련 상고심 판결을 언급하며 "처음으로 대법원이 12·3 계엄은 내란이라고 판단했다"고 전했다. 윤 의원은 이어 "저는 그 판단을 존중한다"며 "대법원의 판결이 나왔으니 우리 당도 입장을 정리해서 이야기할 때"라고 강조했다. 이는 당이 법원의 판결을 무시하거나 왜곡하지 않고 직시해야 한다는 당 내부의 인식을 반영한다.

윤상현 의원은 12·3 내란 2주년을 맞아 당이 사과해야 하는지에 대한 질문에도 "단지 사과로 끝내는 것이 아니라 성찰과 반성을 하고, 우리가 다시 태어나는 환골탈태의 기회로 삼아야 한다"고 밝혔다. 이는 단순한 정치적 방어보다는 본질적인 반성이 수반되어야 한다는 당내 주요 인사의 의견을 대변하는 것으로, 당의 정체성 재정비가 시급함을 시사한다.

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당내 갈등: 성찰 요구 vs 부정 주장 대립

당 수석대변인 최보윤은 윤상현 의원의 발언에 대한 당의 공식 입장을 묻는 기자들의 질문에 "관련해서는 여러 재판이 진행 중인 상황으로 안다"라고만 답하며 구체적인 입장을 유보했다. 이는 당 지도부가 법적 절차가 마무리될 때까지 기다리거나, 정치적 계산으로 입장을 미루고 있다는 의혹을 낳고 있다.

반면에 당내 일부 의원들은 법원의 내란 판단 자체를 부정하는 주장을 펼치기도 했다. 김민전 의원은 선고 당일 페이스북에 "대통령이 헌법 규정에 따라 계엄을 선포했고, 국회의 해제요구에 따라 계엄을 해제했는데 어떻게 내란인가"라고 적으며 법원의 판단에 대한 강한 이의 제기를 했다. 이 같은 주장들은 당 내에서 법리 해석과 정치적 도덕성 사이에서 논쟁을 부채질하고 있다.

한 비당권파 의원은 통화에서 "내란 판단에 대해서 당의 입장을 밝히는 것이 맞다"며 당 지도부의 태도를 비판했다. 그는 "대여 공세가 더 중요하다고 하지만, 털어낼 것은 털어내야 대여 공세도 힘을 받는다"고 지적했다. 또한 "정리가 안 된 상태에서 장외 투쟁을 나서고 있으니 당 상황이 꼬이고, 김 빠진 장외투쟁, 헛발질하는 장외투쟁을 하고 있다"며 당의 전략적 무너짐을 우려했다.

장외투쟁 일정 발표와 당내 위기의식 고조

국민의힘 지도부는 12월 초까지 조작기소 특검법 반대 및 조희대 대법원장 탄핵 추진 등에 대해 장외투쟁에 나설 계획이라고 밝혔다. 구체적으로 오는 25일 경북 경주, 26일 경기 용인, 28일 대전, 29일 경북 상주와 문경에서 규탄대회를 연다. 이러한 일정은 당이 여당 공세에 모든 에너지를 집중하고 있음을 보여준다.

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그러나 당내 목소리들은 이러한 강공 전략이 대법원의 내란 판결이라는 근본적인 도전에 대해 제대로 대응하지 못한다면 효과적이지 않을 수 있다는 경고다. '털 건 털어야 장외투쟁 힘 받는다'는 지적처럼, 당 내부의 문제와 사안에 대한 명확한 정리가 선행되지 않으면 외부에서의 공세도 힘을 잃을 수 있다는 우려가 확산되고 있다. 당의 향후 행보가 당내 통합과 대외적 설득력 모두에서 중요한 시금석이 될 전망이다.