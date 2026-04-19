국민의힘, 경기지사 공천 난항…후보 등록 마감 앞두고 혼란 가중

국민의힘이 6·1 지방선거 경기지사 후보 공천을 놓고 진통을 겪고 있다. 추가 공모까지 진행했지만 후보 확정이 늦어지면서 내부 불만이 고조되고 있으며, 이는 지역 의원들의 선거운동에도 악영향을 미치고 있다는 분석이 나온다. 반면 더불어민주당은 발 빠르게 후보를 확정하고 선거 준비에 박차를 가하고 있다.

국민의힘 공천관리위원장 박덕흠 위원장이 5일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 공관위 회의에 참석하고 있다. 연합뉴스 제공. 국민의힘 은 4·7 재보궐선거 승리 이후 치러지는 6·1 지방선거 에서 경기도지사 후보 공천을 놓고 진통을 겪고 있다. 당초 1차 공모를 통해 양향자 최고위원과 함진규 전 의원을 후보로 접수했으나, 추가 공모까지 진행하며 후보군을 늘렸음에도 불구하고 최종 후보 확정에 난항을 겪고 있는 상황이다. 현재 조광한 전 남양주시장과 이성배 전 아나운서까지 추가 공모에 지원하면서 총 4명의 후보군을 갖추게 되었지만, 후보 등록 마감일이 한 달여 앞으로 다가온 시점에도 당내에서는 경기지사 후보 공천 방향에 대한 결정이 내려지지 않아 혼란스러운 분위기가 감지된다. 특히, 앞서 일찌감치 공천을 신청했던 양향자 최고위원은 18일 기자들과의 만남에서 중앙당 공천관리위원회를 향해 “경기도를 핫바지로 보고 있느냐”며 강한 불만을 토로했다.

그녀는 한 달이나 지나 추가 공모를 받은 것 자체를 이해할 수 없다고 지적하며, 여론조사 경선이 다음 달 17일까지 이어질 경우 후보 등록 마감일인 15일을 넘기게 되는 상황을 개탄하며 “도대체 뭐 하자는 것인지 너무너무 화가 난다”고 심정을 밝혔다. 이러한 공천 지연에 대한 불만은 경기도 지역구 의원들 사이에서도 확산되고 있다. 국민의힘 경기도당위원장인 김선교 의원을 비롯해 김성원, 김용태, 김은혜, 송석준, 안철수 의원 등 경기도에 지역구를 둔 국회의원들은 16일 중앙당 공천관리위원회에 “하루라도 빨리 도지사 후보를 확정하고 최종 후보를 발표해 달라”는 내용의 건의문을 전달했다. 경기도당은 당선대책위원회와 별개로 지역 선거대책위원회를 먼저 출범하는 방안까지 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 경기지사 후보 선출이 계속 늦어지는 현상은 지방선거에서 다른 후보들의 선거 운동에도 부정적인 영향을 미치고 있다는 분석이 제기된다. 지방선거는 광역단체장, 기초자치단체장, 지방의원이 상호 영향을 주고받는 구조이기 때문이다. 앞서 건의문을 전달한 경기도 지역 의원들은 “후보 선출이 지연되면서 도내 31개 시·군 기초단체장과 광역·기초의원 후보들의 선거운동이 구심점을 잃고 표류하고 있다”고 지적했다. 실제로 국민의힘 경기도당은 16일에도 지역구 광역의원 11곳과 비례대표 기초의원 5곳에 대한 후보자 추가 신청을 받는 등 선거 출마자를 확보하는 데에도 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 이러한 상황과 대조적으로, 일찌감치 후보를 확정한 더불어민주당은 당 지도부가 경기 성남시를 방문하는 등 본격적인 지방선거 채비에 나섰다. 정청래 더불어민주당 대표는 19일 오후 모란시장을 방문할 예정이며, 이 자리에는 경기지사 후보로 확정된 추미애 의원과 성남시장 후보로 출마한 김병욱 전 의원이 동행할 예정이다. 추 의원은 앞서 7일 경선을 거쳐 최종 후보로 확정된 바 있다. 국민의힘의 경기지사 후보 공천 지연은 단순한 후보 선출 문제를 넘어, 선거 전반의 전략 수립과 조직 운영에 차질을 빚게 만들고 있으며, 이는 유권자들의 지지 확보에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 커지고 있다





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