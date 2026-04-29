국민의힘 내홍, 조광한 최고위원 ‘배현진은 당의 암적 존재’

조광한 국민의힘 최고위원이 배현진 의원을 ‘당의 암적 존재’로 공개 비판하며 당내 갈등이 심화되고 있습니다. 배 의원의 장동혁 대표에 대한 지속적인 비판과 윤리위원회 제소 등 일련의 사태를 통해 국민의힘 내부의 권력 다툼과 갈등이 표면화되고 있습니다.

국민의힘 내홍 심화… 조광한 최고위원, 배현진 의원 ‘당의 암적 존재’라 공개 비판 국민의힘 조광한 최고위원이 배현진 국민의힘 의원을 향해 날선 비판을 가하며 당내 갈등 이 더욱 심화되고 있다. 장동혁 대표가 지명직 최고위원으로 임명한 조 최고위원은 극우 성향 유튜버 고성국의 발언에 공감하며 배 의원을 ‘당의 암적 존재’로 규정했다.

고성국 씨는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 배 의원의 장 대표에 대한 지속적인 비판 수위를 지적하며, 특히 장 대표의 방미 성과에 대해 ‘엉터리 브로커에 속은 듯하다’는 식으로 매도하는 행태를 비판했다. 앞서 배 의원은 장 대표의 주요 결정들을 ‘최악의 해당 행위’로 규정하며 공개적으로 비난해왔으며, 장 대표의 방미 성과에 대해서도 ‘미국에 있는 이른바 브로커나 로비스트에게 속아서 갔다 온 게 아닌가’라며 강도 높은 비판을 이어갔다. 이러한 배 의원의 행태에 대해 조 최고위원은 ‘고 박사님 말씀대로 지속적·반복적으로 이 일이 이뤄지고 있다. 상당히 많은 분들이 부글부글한다’며 당내 불만을 대변했다.

그는 ‘상대(배현진 의원)에 대한 공격이 되기 때문에 사실은 우리 당의 암적 존재라고 봐야 된다’고 단정적으로 말했다. 조 최고위원은 또한 서울시당의 상황을 언급하며 ‘서울시당이 완전히 거의 사당화되고 무너졌다’고 비판하며, 배 의원이 서울시당위원장직을 맡고 있는 상황을 간접적으로 비판했다. 그는 ‘우리 서울시 위원장님들 중에 상처받은 분들도 많고 분노를 삭일 수밖에 없는 상황도 있다’고 덧붙였다. 배현진 의원에 대한 당내 비판은 윤리위원회 제소로까지 이어지고 있다.

배 의원은 지난 1월에 이어 지난 24일에도 국민의힘 윤리위원회에 제소됐다. 서울 광역·기초의원 출마자 일부는 제소 이유로 ‘서울시당위원장인 피청구인(배 의원)은 지방선거를 앞두고 있는 엄중한 시기에 장 대표를 비롯한 당 지도부를 향해 비난과 조롱을 멈추지 않고 있다’고 밝혔다. 이는 배 의원의 지속적인 장 대표 비판이 당의 선거 준비에 부정적인 영향을 미치고 있다는 판단에 따른 것으로 보인다. 이에 대해 배 의원은 지난 27일 라디오 인터뷰에서 ‘별로 신경 쓸 일이 아니다’라며 제소에 대해 무덤덤한 태도를 보였다.

또한 ‘한 번 법원에 의해 제동을 받았기 때문에 (윤리위가) 섣불리 함부로 움직이지는 못할 것’이라고 응수하며 윤리위원회의 제소에 대한 자신감을 드러냈다. 배 의원의 이러한 발언은 윤리위원회의 제소가 실질적인 징계로 이어지지 않을 것이라는 예상과 함께, 당내 갈등이 쉽게 해소되지 않을 것임을 시사한다. 배 의원은 과거에도 당내 비판에 대해 강경한 태도를 보여왔으며, 이번 윤리위원회 제소에 대한 반응 또한 이러한 기조를 유지하고 있다. 이번 사태는 국민의힘 내부의 권력 다툼과 갈등이 표면화된 것으로 분석된다.

장동혁 대표의 지도력에 대한 당내 비판과 함께, 배현진 의원의 독자적인 행보가 당내 긴장을 고조시키고 있다. 조광한 최고위원의 공개적인 비판은 이러한 갈등을 더욱 심화시키는 촉매제가 될 것으로 예상된다. 특히 지방선거를 앞두고 당내 분열이 지속될 경우, 선거 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 당 지도부는 이번 사태를 조속히 해결하고 당내 화합을 도모해야 한다는 과제를 안게 되었다.

당 관계자는 ‘이번 사태가 장기화될 경우 당의 이미지에 큰 타격을 줄 수 있다’며 ‘지도부는 당내 의견을 수렴하고 합리적인 해결책을 모색해야 한다’고 강조했다. 또한 ‘배현진 의원과 조광한 최고위원 양측의 입장 차이가 크기 때문에, 원만한 해결이 쉽지 않을 것으로 예상된다’며 ‘지도부의 적극적인 중재 노력이 필요하다’고 덧붙였다. 당내에서는 이번 사태가 장 대표의 리더십 시험대로 여겨지고 있으며, 장 대표가 어떻게 갈등을 해결하고 당내 화합을 이끌어낼 수 있을지가 주목되고 있다





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