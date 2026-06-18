국민의힘 박수영 의원, 중앙선관위 외유성 출장 실상 폭로

국민의힘 박수영 의원이 중앙선거관리위원회 직원들의 2022년 국외 연수 결과 보고서를 입수해 헝가리·체코 및 영국 출장이 사실상 외유성 출장이었다고 주장하며 선관위를 강력히 비판했다. 보고서에 따르면, 연수 일정 대부분이 관광과 문화 탐방에 치우쳤으며 업무 관련 일정은 극히 제한적이었다. 특히 헝가리·체코 출장의 경우 연수 국가가 아닌 오스트리아 빈으로 입·출국하고, 체스키 크룸성 같은 관광지를 방문하는 등 선거 업무와 무관한 일정이 다수 포함됐다. 영국 출장에서는 스코틀랜드 선관위 방문 이틀을 제외하고는 보고서 작성 자료 수집과 관광 위주로 일정이 진행된 것으로 확인됐다. 박 의원은 이를 '혈세 도둑'이라고 규탄하며 선관위 해체를 주장했고, 선관위 관계자들은 몰디브 등 휴양지 외유성 출장으로 업무상 횡령 혐의로 고발된 상태다. 선관위는 2023년 8월 이후 해외 출장 보고서 공개를 의무화했으나 그 전 보고서는 아직 공개되지 않았다.

2026년 6월 7일 서울에서 연합뉴스 이율립 기자는 국민의힘 박수영 의원 이 2022년 중앙 선거관리위원회 직원들의 국외 연수 결과 보고서를 분석해 헝가리·체코 및 영국 출장이 실질적으로 외유성 출장 이었다고 밝혔다.

박 의원이 제출받은 보고서에 따르면, 2022년 10월 26일부터 7박 9일간 인천·세종·충남·제주 선관위 소속 직원 9명이 체코와 헝가리로 연수를 다녀왔으나, 업무 관련 일정은 헝가리 국회의사당 견학과 헝가리 선관위 방문, 주체코대한민국 대사관 방문, 체코 상원 견학 등 단 이틀에 불과했다. 이들은 연수 국가인 헝가리와 체코가 아닌 오스트리아 빈으로 입·출국하며 사흘을 이동에 소모했고, 나머지 일정은 자료 정리와 문화 탐방으로 채웠다. 특히 관광지 체스키 크룸로프를 방문하기도 했으며, 보고서에 첨부된 사진 중 일부에는 언론사나 유료 사진업체 워터마크가 표시되어 있었다.

같은 해 10월 31일부터 6박 8일간 중앙·경남·부산 선관위 소속 직원 10명은 영국을 방문해 장애인 선거권자에 대한 투표 관리 사례 연구 등을 목표로 했다. 이들은 영국 도착 이틀차에 스코틀랜드 선관위를 방문했으나, 이후 인터뷰 정리 및 보고서 작성 자료 수집, 런던 이동, 대영박물관·옥스퍼드대학·버킹엄 궁전 견학 등 주로 관성 위주 일정을 보냈다. 스코틀랜드 선관위 방문 하루를 제외하고는 영국에서 업무 관련 일정이 전무했다고 박 의원은 지적했다.

박수영 의원은 페이스북을 통해 이 같은 사실을 비판하며, 헝가리·체코 출장에 대해 "9일 일정 중 딱 하나, 헝가리 선관위 방문만이 그나마 일한 것"이라며 "도덕적 해이가 심각하다"고 질타했다. 영국 출장에 대해서도 "연수한 것이 없는데 뭘 정리하고 논의했나. 자유일정 섞은 패키지 배낭여행 수준"이라고 비판하며 "해체가 답"이라고 주장했다. 중앙선관위는 2023년 8월 '공무국외출장 규정' 훈령 개정으로 홈페이지에 해외 출장 보고서 공개를 의무화했으나, 그 이전 보고서는 현재 홈페이지에 공개되어 있지 않다.

앞서 국민의힘 미디어특별위원회와 미디어법률단은 지난 16일, 몰디브 등 휴양지에 외유성 출장을 간 중앙선관위 관계자를 업무상 횡령 혐의로 수사기관에 고발한 바 있다. 이와 관련해 중앙·경남·부산 선관위의 2022년도 국외연수 결과 보고서가 추가로 공개되며 논란이 확산되고 있다





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