국민의힘 공천 갈등 심화, 이진숙-주호영 무소속 출마 시사

국민의힘 대구시장 후보 경선에서 공천 배제된 이진숙 전 방송통신위원장이 장동혁 대표의 보궐선거 출마 제안을 거부하고 대구시장 출마 의지를 굳건히 하면서 당내 갈등이 심화되고 있다. 주호영 의원 역시 컷오프 결정에 불복하여 항고하며 무소속 출마를 시사, 국민의힘의 대구시장 선거 전략에 차질이 예상된다.

공천 갈등을 겪고 있는 국민의힘 이 이진숙 전 방송통신위원장의 대구시장 후보 공천 배제(컷오프) 이후에도 갈등을 봉합하지 못하고 있다. 장동혁 대표가 이진숙 전 위원장에게 국회의원 보궐선거 출마를 제안했지만, 이 전 위원장은 이를 거절하며 대구시장 출마 의지를 굳건히 하고 있다. 주호영 의원 역시 컷오프 효력정지 가처분 신청 기각에 불복하여 항고하며 무소속 출마를 시사하고 있어, 국민의힘 내부의 분열이 심화되고 있다.\ 이진숙 전 위원장은 6일 대구 시내 선거캠프에서 기자들과 만나 장동혁 대표의 보궐선거 출마 제안에 대해 “기차는 떠났다”며 선을 그었다. 그는 페이스북을 통해 대구시장 출마 의지를 드러내는 게시물을 잇달아 올리며, “대구 바꾸라는 민심이 천심” “강한 대구, 강한 대한민국”을 외쳤다. 차명진 전 의원의 글을 공유하며 장동혁 대표의 제안을 비판하는 모습을 보이기도 했다.

장 대표는 이 전 위원장을 설득하기 위해 “찾아가서라도” 설득하겠다는 입장을 밝혔지만, 이 전 위원장은 “특별히 드릴 말씀은 없다”고 답하며 냉담한 반응을 보였다. 이 전 위원장은 장 대표가 자신에게 전화조차 받지 않았다고 언급하며, 당 중앙 결정에 따르지 않고 대구시민의 선택을 받겠다는 의지를 강조했다. 주호영 의원 역시 무소속 출마를 검토하며, 8일 기자회견을 통해 입장을 밝힐 예정이다. 이러한 상황은 국민의힘의 대구시장 선거 전략에 큰 난관으로 작용할 것으로 보인다.\국민의힘의 공천 난맥상이 계속되면서 대구시장 선거는 더불어민주당 김부겸 전 국무총리와 국민의힘, 무소속 후보 간의 다자구도로 치러질 가능성이 커지고 있다. 유영하 의원은 표 분산에 대한 우려를 표명하며, 당내 단합의 중요성을 강조했다. 이번 사태는 당내 분열뿐만 아니라, 대구 시민들에게도 혼란을 야기할 수 있다. 장동혁 대표의 설득 시도에도 불구하고 이진숙 전 위원장과 주호영 의원이 무소속 출마를 강행할 경우, 국민의힘은 대구시장 선거에서 어려운 상황에 직면할 것으로 예상된다. 당 내부의 갈등 봉합 실패는 선거 전략 수립에도 악영향을 미쳐, 김부겸 전 총리의 당선 가능성을 높이는 결과를 초래할 수 있다. 국민의힘은 이러한 상황을 타개하기 위한 묘수를 찾아야 할 것으로 보인다. 이번 사태를 통해 국민의힘은 공천 과정의 투명성과 공정성을 확보하고, 당내 소통을 강화해야 할 과제를 안게 되었다





kyunghyang / 🏆 14. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

국민의힘 공천 이진숙 주호영 대구시장 무소속 장동혁

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인