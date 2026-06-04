국민의힘 유의동 후보, 경기 평택을 국회의원 재선거 승리

국민의힘 유의동 후보가 경기 평택을 국회의원 재선거에서 승리했다. 유의동 후보는 출구조사와 개표 초반의 열세를 뒤엎고 극적인 대역전극을 펼치며 승리를 거머쥐었다.

경기 평택 을 국회의원 재선거 에서 국민의힘 유의동 후보가 승리했다. 유의동 후보는 출구조사와 개표 초반의 열세를 뒤엎고 극적인 대역전극을 펼치며 승리를 거머쥐었다. 평택을 개표 현황 집계가 시작된 3일 오후 9시께 더불어민주당 김용남· 국민의힘 유의동 ·조국혁신당 조국 후보 등 3명의 득표율은 초접전 양상에서 출발했다.

개표율 6.10% 시점에서는 조 후보가 득표율 38.12%(2천249표)로 선두를 달렸고, 김 후보가 32.80%(1천935표)로 그 뒤를 바짝 쫓았다. 두 후보 간 득표수 차이는 300여표에 불과했으며, 유 후보는 23.76%(1천402표)로 3위에 머물렀다. 개표율 41.69% 시점에 유 후보는 조 후보를 제치고 2위를 차지한 데 이어 1위 김 후보를 단 31표 차까지 추격하며 턱밑까지 따라붙었다. 유 후보의 당선이 확실시된 오전 2시 12분(개표율 78.90%)이 될 때까지 선두 자리는 바뀌지 않았다.

유의동 후보는 당선이 확실시된 오전 2시 12분에 기자들을 향해 손을 들어보이고 있다. 조국혁신당 조국 후보는 선거 패배를 인정하고 있다





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