국민의힘 내부 '조작 징계' 논란, 내주 법정 다툼으로 급물살

황경성 윤리위원의 조작 징계 증거 공개 예정과 진종오, 배현진 의원의 추가 법적 대응으로 국민의힘 당내 내홍이 심화되고 있다. 내주 분수령을 맞을 당내 갈등의 핵심 쟁점과 향후 전개를 분석한다.

현직 국민의힘 중앙윤리위원을 대상으로 한 '조작 징계' 의혹 제기로 촉발된 당내 내홍이 오는 내주 중 pivotal 분수령을 맞을 것으로 전망된다. 이 사안을 처음 폭로한 황경성 윤리위원 측 관계자가 징계와 관련된 증거 자료를 일괄적으로 공개할 예정임을 명시하면서, 당의 내부 결속이 크게 흔들릴 가능성이 커졌다.

최아무개 교수의 주장과 조작 의혹 제기

장동혁 대표의 전당대회 캠프에서 활동했다고 주장해 온 최아무개 교수는 이 사건의 처리 절차와 형량, 그리고 판결 결과가 외부의 주문에 의해 오염되었을 것이라고 단언했다. 그는 징계 근거 자료가 조작된 것이라는 점을 분명히 하면서, 황경성 위원장이 그 조작된 증거를 곧 공개할 것이라고 밝힌 바 있다.

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최 교수는 과거 장 대표와 윤민우 윤리위원장 사이에서 가교 역할을 수행해 온 인사로 알려졌으나, 현재는 황경성 윤리위원과 동일한 목소리를 내고 있어 당내 권력 투쟁의 양상이 단순하지 않음을 보여준다. 장 대표 쪽이 연루된 추가적인 증거 자료가 세상에 드러나는지에 따라 당내 파국은 더욱 확대될 전망이다.

법적 대응 확대와 가처분 및 소송 진행

당원권 정지 징계에 대한 가처분 심리가 진행 중인 진종오 의원 측도 법적 공세에 나섰다. 진종오 의원 쪽 관계자는 조작 징계 의혹을 주요 근거로 삼아 지난 12일 법원에 추가 서면을 제출했다고 지난 15일 공식 밝혔다. 이는 단순한 당론 대응을 넘어 사법적 검토를 통해 징계의 정당성을 따지겠다는 전략으로 해석된다.

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이전에는 '정치는 정치로 풀어야 한다'는 입장으로 추가 대응을 자제해 왔던 조경태 의원 역시 상황 변화를 맞았다. 조 의원은 조작 징계 의혹을 근거로 가처분 신청과 본안 소송을 예고하며, 당내 저항 전선을 넓히고 있다. 조 의원의 입장 전환은 당내 주류와 비주류 간 대립이 격화되고 있다는 강력한 신호로 받아들여지고 있다.

배현진 의원 선고 및 친한계 목소리 강화

오는 19일에는 배현진 의원이 당원권 정지 1년 징계에 불복해 내린 징계 무효 소송의 선고가 예정되어 있어, 이 날짜가 당내 갈등의 또 다른 고비가 될 예정이다. 배 의원은 당시 서울시당위원장을 역임하던 시절, 윤리위가 공천권을 빼앗기 위해 징계권을 남용했다며 주장을 펴왔다.

지난 3월 법원이 효력정지 가처분 신청을 인용하며 "객관적 비위 사실에 비례하는 양정을 했다고 보기는 어렵다"고 판단한 바 있다. 가처분에 이어 본안 소송에서도 배 의원 측이 승소할 경우, 친한동훈 계열 의원들의 '징계가 부당했다'는 주장은 더욱 설득력을 얻게 될 것으로 관측된다.

당내 불만 고조와 장동혁 대표 물러남 요구

한 친한계 의원은 지도부와 가까운 인사들은 잇단 논란 발언으로 징계가 부과되었지만, 실제 진행은 제대로 되지 않았다고 지적했다. 반면 한동훈 의원과 친한 인물들만 연쇄적으로 징계를 당했다는 주장이 나온다. 당시 의원들 사이에서 징계가 너무 심하다는 지적이 나왔던 점은 현재 상황의 배경이 되었다.

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이러한 불만이 누적되면서, 장동혁 대표가 사임해야 한다는 큰 흐름은 막을 수 없을 것이라는 의견이 지배적이다. 당원들의 냉소와 내부 결속력 약화가 우려되는 상황에서, 다가오는 내주의 법적 쟁점들과 증거 공개는 국민의힘의 향후 행보를 결정짓는 중대한 변수로 작용할 것이다.