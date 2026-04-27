국민의힘, MBC 취재 거부 예고…'뉴스데스크' 클로징 멘트 논란

국민의힘이 MBC '뉴스데스크' 앵커의 클로징 멘트를 문제 삼아 취재 거부를 예고하며 언론과의 갈등이 격화되고 있습니다. 추경호 후보 관련 코멘트에 대한 반발로 시작된 이번 사태는 과거 '입틀막' 논란과 유사하다는 비판이 나오고 있습니다.

국민의힘 이 MBC 의 취재 거부 를 예고하며 언론과의 갈등 수위를 높이고 있습니다. 이번 사태는 MBC ' 뉴스데스크 ' 앵커의 클로징 멘트를 빌미로 시작되었습니다. MBC 는 지난 26일 ' 뉴스데스크 ' 방송 말미에 내란 중요임무 종사 혐의를 받고 있는 추경호 국회의원이 국민의힘 대구광역시장 후보 경선에서 승리한 사실을 비판하는 내용의 코멘트를 방송했습니다.

이에 국민의힘은 즉각적으로 MBC에 사과를 요구하며, 나아가 취재 거부까지 불사하겠다는 강경한 입장을 밝혔습니다. 이러한 국민의힘의 대응은 과거 윤석열 대통령 재임 시절 언론사 '입틀막' 논란과 유사하다는 비판이 제기되고 있습니다. 송언석 국민의힘 원내대표실 관계자는 27일 오후 자신의 페이스북을 통해 '막가자는 건가?

'라며 MBC를 강하게 비판했습니다. 그는 '이 정도 편향적인 선거 개입이라면, 당 차원의 취재 거부도 감내한 건지 MBC 본사 입장이 궁금하다'라고 언급하며, '데스크 차원의 사과 표명 없이는 곧 결론을 내리겠다'라고 압박했습니다. 또한, 연이어 게시한 글에서는 '금일 내로 MBC의 공식 사과가 없다면 원내 차원의 MBC 취재를 거부토록 하겠다'라고 못 박았습니다. 국민의힘은 주말 '뉴스데스크'의 선거 개입 발언이 도를 넘었다고 주장하며, 각 언론의 성향과 방향을 충분히 고려했음에도 불구하고 이러한 편향적인 보도는 용납할 수 없다는 입장입니다.

국민의힘은 MBC의 회사 방침이 정당의 차별적 대응이라면, 국민의힘 역시 언론 취재를 차별적으로 할 수밖에 없음을 시사하며, 취재의 자유와 거부할 권리를 동시에 주장하고 있습니다. 과거 '만나면 좋은 친구였던 시절'을 그리워하며, 사실상 전직 대통령 윤석열 대통령 시절 '전용기 배제' 사건에 이은 언론사 겁박이라는 해석도 나오고 있습니다. 문제의 발단은 김초롱 MBC 아나운서의 '뉴스데스크' 클로징 멘트에 있습니다. 김 아나운서는 12.3 비상계엄 당시의 상황을 언급하며, 추경호 의원의 과거 행적을 비판했습니다.

김 아나운서는 당시 국민들이 국회의 계엄 해제 의결을 초조하게 기다리던 상황에서, 추경호 당시 국민의힘 원내대표가 보여준 모습이 계엄만큼이나 충격적이었다고 지적했습니다. 이어 김경호 앵커는 의원총회 장소를 세 차례나 바꾸며 혼란을 일으킨 끝에, 국민의힘 의원 다수가 계엄 해제 투표에 불참한 그날 밤을 많은 국민들이 생생히 기억하고 있다고 덧붙였습니다. 이들은 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 피고인을 광역시장 후보로 내세우는 것이 어떤 의미인지 묻는 코멘트를 통해, 추경호 후보의 자질에 대한 의문을 제기했습니다.

이 코멘트는 약 40여 초 동안 방송되었으며, 국민의힘은 이를 선거 개입으로 간주하고 강하게 반발하고 있습니다. 이번 사태는 언론의 자유와 정치권의 압력 간의 갈등을 보여주는 대표적인 사례로, 향후 언론 환경에 미칠 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다. 또한, 국민의힘의 강경 대응이 언론의 비판적 기능을 위축시키고, 민주주의 발전에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적도 나오고 있습니다





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