국민의힘, 조작기소특검법 처리 추진 민주당 강력 비판

장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회 최고위원회의에서 더불어민주당이 추진하는 조작기소 특검법을 정권 취소 특검으로 규정하며 강하게 경고했다.

장동혁 국민의힘 대표는 5일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에 참석해 더불어민주당 이 본회의를 통해 처리하려는 '조작기소 특검법'을 강력히 규탄했다. 장 대표는 이 법안이 단순한 공소 취소를 넘어 국민들의 심판을 받는 정권 교체로 이어질 것이라며 우려했다.

공소취소 조항 삭제에도 불구하고 여덟 길 열려

당 대표는 "이번 특검법은 공소 취소 특검이 아니라 정권 취소 특검이 될 것"이라고 단언했다. 그는 민주당이 논란이 된 공소 취소 권한 부여 조항을 삭제했다고 하지만, 실제로는 공소를 취소할 수 있는 길이 여덟 길이나 열려 있다고 지적했다. 국민들은 이미 이러한 법적 우회 경로에 대해 잘 알고 있으며, 이 법안의 근본적인 목적이 공소 취소에 있음을 알 수 있다고 강조했다.

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대통령 전용 방탄 로펌이라는 엄중한 지적

최수진 원내수석대변인은 논평을 통해 민주당이 앞문은 닫고 뒷문은 연 대국민 사기극을 멈추라고 촉구했다. 법사위 전문위원의 검토보고서조차 형사소송법 준용 규정을 통해 공소 취소가 가능하다고 경고했음에도 불구하고, 민주당이 생색을 내는 것은 실상 국민을 속이는 눈속임에 불과하다는 것이다. 이는 국민 혈세로 운영하는 대통령 전용 방탄 로펌과 같다고 비판했다.

이재명 재판 지우기 위한 309명 동원 계획

최 대변인은 수사 대상 12건 중 무려 8건이 이재명 대통령의 개인 사건이라고 밝혔다. 단 한 사람의 죄를 뒤집기 위해 최장 200일간 309명의 인력을 동원하겠다는 계획은 명백한 편파적 수사라며 문제제기를 했다. 또한 법안 심사 과정에 참여한 민주당 법사위원 10명 중 7명이 대통령 공소 취소 모임 소속이라는 점도 심각한 법치 농단이라고 지적했다.

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입법박람회 악용과 기업 손목 비틀기 우려

장 대표는 다가오는 5~6일 국회 입법박람회가 악법 통과를 위한 방편이 될 것이라고 우려했다. 민생이나 경제 활성화와 무관하게 특정인만을 위한 법안을 빛의 속도로 밀어붙이는 것은 기업의 발목을 잡는 행위라고 비판했다. 작년에 이어 정기국회를 방탄 국회로 만들려는 시도가 반복되고 있어 국회가 입법 기능을 제대로 수행하고 있는지 의문을 제기했다.

즉각 폐기와 재판 재개 요구하는 국민의 명령

국민의힘은 피고인이 직접 검사를 고르고 공소를 취소할 수 있는 국가가 법치국가가 아니라고 주장했다. 억지 특검으로 대통령의 죄를 세탁하려 들기보다는, 중단된 이재명 대통령의 재판을 즉시 재개하는 것이 진정한 국민의 명령이라고 강조했다. 따라서 민주당은 국가 사법 질서를 흔드는 방탄 특검법을 즉각 폐기해야 한다고 촉구하고 있다.