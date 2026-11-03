국민의힘 국감 백서 발표, 이재명 정부 무능과 독선 비판

국민의힘이 국감 국민보고 대회를 개최해 이재명 정부의 국정 운영 비판과 더불어민주당의 방어적 태도를 지적하며 백서를 발표했습니다. 주요 쟁점과 향후 대책을 살펴봅니다.

국민의힘 은 2026년 11월 3일 국회에서 국정감사 국민보고 대회를 열어 이재명 대통령의 국정 운영에 대해 강도 높게 비판했습니다.

정점식 원내대표는 이 자리에서 청와대가 핵심 인물들의 사퇴를 유도해 국감 책임을 회피하려 했다고 주장했습니다.

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더불어민주당은 핵심 증인 채택 요청을 모두 거부하며 정권 방어에 급급했다고 지적했습니다.

정권 방어 전략과 문제 회피

정점식 원내대표는 정부 측이 문제를 솔직하게 드러내고 개선 방안을 찾기보다는 회피와 은폐에 집중했다고 비판했습니다.

그는 이러한 접근이 정권 패망의 지름길이라고 경고하며 국민의 비판에 응답하지 못했다고 말했습니다.

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더불어민주당은 우리 당 의원들을 피감기관처럼 다루며 공격하는 물타기 전략을 펼쳤다고 주장했습니다.

임이자 정책위의장 또한 이번 국감이 이재명 정권의 총체적 무능과 독선이 적나라하게 드러난 자리였다고 평가했습니다.

임 의장은 이번 국감 결과를 정리한 백서를 제작해 국민에게 공개하겠다고 밝혔습니다.

금융 정책과 인사 의혹 파헤침

정무위원회 간사 서일준 의원은 단일종목 레버리지 ETF 도입 과정에서 금융위원장의 사과를 받아냈다고 밝혔습니다.

그러나 정책의 핵심 책임자들이 국감장에 나타나지 않아 국정조사를 통해 의사결정 과정을 규명하겠다고 했습니다.

김승수 원내운영수석부대표는 민주당의 방해에도 불구하고 폐쇄적인 코드 인사 문제를 집중적으로 파헤쳤다고 전했습니다.

그는 경기, 성남, 공소취소, 대장동 변호사가 연결된 '경성공대' 코드가 비선 실세에 의해 주도되고 있다고 주장했습니다.

대통령 부부의 잦은 해외 순방과 황제 골프 의혹 등도 주요 쟁점으로 부각되었습니다.

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김 수석은 추가 자료 요구와 예산 심사, 필요시 감사원 감사 요청 등을 통해 의혹을 끝까지 추적하겠다고 했습니다.

공소취소 특검법과 예산안 쟁점

법제사법위원회 간사 박형수 의원은 민주당이 이재명 대통령 공소취소를 위한 악마의 발톱을 드러냈다고 비난했습니다.

서영교 법사위원장이 공소취소 특검법안을 일방적으로 상정한다고 통보했다고 전했습니다.

박 의원은 이재명 대통령이 예산안 시정연설을 하기 위해 국회의를 방문한 배경도 의문시했습니다.

재정경제기획위원회 간사 배준영 의원은 미래대응기금 문제를 거론하며 국회를 우회하는 기금을 막았다고 밝혔습니다.

그는 해당 기금이 대통령의 쌈짓돈임을 명확히 했다고 주장하며 원점에서 재검토하겠다고 했습니다.

배 의원은 초과 세수를 국채 상환에 우선 사용하도록 하겠다고 강조했습니다.