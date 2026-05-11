국민의힘: '이란' 빠진 조사 결과, '이재명 정권'까지 비판

정부 조사단의 1차 조사 결과를 두고 국민의힘은 '이란'(이란) 문자를 빠랐다는 비판을 일삼았다. 이를 두고 이들은 북한과 같은 수준의 공격 시도가 있었는지, 이재명 정권이 돈을 써 대량 드론 공격까지 수습시킨 것인지 따져봐야 한다는 주장이다. 다음은 관련 발언과 요구 사항으로 구성돼 있다.

정부가 호르무즈해협에 정박해있던 에이치엠엠(HMM) 나무호의 폭발·화재 원인이 외부 비행체의 타격이라고 밝힌 데 대해, 국민의힘 은 " 정부조사단 의 1차 조사 결과에 반드시 들어가야 할 두 글자가 빠져 있다.

바로 ‘이란’이다"고 비판했다. 정부가 공격 주체에 대해 신중한 태도를 취하는 것에 대해 반발하고 나선 것이다. 장동혁 국민의힘 대표는 11일 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "이미 이란 국영방송사가 한국 선박을 표적으로 삼았다고 보도했다"며 "때린 놈이 자백하는데도 맞은 사람이 아니라고 하는 것"이라고 말했다. 이어 "시시티브이(CCTV) 영상을 확인하고도 미상의 비행체라고 한다.

외계인의 유에프오(UFO·미확인 비행체) 공격이라도 있었다는 건가"라며 "이재명 정권이 이란에 갖다 바친 돈이 우리 선박을 공격한 드론으로 돌아왔을지도 모른다"고 덧붙였다. 전날 박일 외교부 대변인은 "‘미상의 비행체’가 에이치엠엠 나무호의 선미를 타격한 것으로 확인했다"면서도 "공격의 주체에 대해서는 예단을 하지 않는다"고 여러 차례 강조했다. 주한이란대사관은 지난 6일 "한국 선박이 입은 피해와 관련된 사건에 이란군이 개입했다는 모든 주장을 단호하게 거부하고 부인한다"고 한 바 있다.

송언석 원내대표도 회의에서 "침수나 전복이 없었다는 이유만으로 피격 가능성을 부정하는 것은 국민 안전보다 상황 축소에 급급한 움직임만 보이는 태도"라며 "정부는 나무호 피격 사건 경위와 대응 과정을 국민들에게 투명히 공개하고, 우리 선박과 국민 보호를 위한 실질적인 안전 조치와 철수 대책 마련에 즉각 나서야 할 것"이라고 말했다. 국민의힘은 나무호 피격 사건을 고리로 대여 공세에 나서는 모양새다. 전날 성일종 국회 국방위원장은 페이스북에 "‘한국인 건들면 패가망신’이라는 대통령님!

이제 어떻게 하시겠습니까"라며 "이재명 정부의 엄청난 무능으로 정말 피격당한 것을 모르고 있었거나, 알고 있었음에도 선거를 앞둔 지금 어떻게든 은폐하려 했었던 것이다. 둘 중 어느 쪽이어도 매우 심각한 문제"라고 썼다. 또 국민의힘 소속 국회 국방위 위원들과 외교통일위원회 위원들은 상임위 차원의 긴급 현안질의를 개최할 것을 더불어민주당에 요구하고 나섰다





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국민의힘 정부조사단 이란 이재명 정권 나무호 피격 사건 연대 가세/공세 대개설

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