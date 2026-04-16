국민의힘 장동혁 대표 방미 성과 놓고 당내 비판 봇물

국민의힘 장동혁 대표의 미국 방문이 이스라엘-이란 전쟁 관련 미 행정부 당국자의 발언을 전했지만, 구체적인 성과 없이 사진만 남았다는 비판이 당내에서 쏟아지고 있다. 일부에서는 ‘맹탕’ 방미라며 당무 감사 대상이 되어야 한다는 주장까지 나왔다.

미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표 가 이스라엘-이란 전쟁 관련 미국의 입장을 지지해야 한다는 미 행정부 당국자의 언급을 전했지만, 구체적인 면담 대상과 성과에 대한 명확한 설명이 부족해 당내에서 비판의 목소리가 나오고 있다. 장 대표는 5박 7일 일정으로 미국을 방문하여 국무부, 백악관 국가안보회의(NSC), 연방 의회 의원, 싱크탱크 등을 두루 방문했다고 밝혔다. 특히, 그는 한 언론과의 간담회에서 미 행정부 당국자와의 면담 내용을 공개하며, 이란 전쟁에 대해 한국이 미국과 같은 목소리를 내는 것이 필요하다는 당부가 있었음을 전했다. 다만, 발언 당사자의 신원이나 직책에 대해서는 보안상의 이유로 구체적으로 밝히지 않았다. 장 대표의 이번 방미 성과에 대한 의문은 김민수 최고위원과 함께 연방 의회 의사당 앞에서 찍은 사진이 공개되면서 더욱 커졌다. 일부 당내 인사들은 이를 ‘화보 사진’에 불과하며 실질적인 성과가 없는 ‘맹탕’ 방미였다고 비판하고 나섰다.

한 재선 의원은 이번 방미를 ‘성과 없이 화보 사진 논란만 남았다’고 평가하며, 당비를 낭비한 만큼 당무 감사 대상이 되어야 한다고 주장했다. 또한, 의원 텔레그램 단체방에서도 해당 사진을 두고 ‘당 안팎에서 조롱거리가 되고 있다’는 의견이 나왔으며, 지도부의 해명을 요구하는 목소리가 거세지고 있다. 장 대표는 당초 도널드 트럼프 전 대통령의 영적 멘토로 알려진 폴라 화이트 목사와의 면담도 추진했으나, 일정 조율 문제로 무산된 것으로 알려졌다. 이러한 정황들이 종합되면서 이번 방미가 국내 강성 지지층에게 보여줄 만한 뚜렷한 성과를 거두지 못했다는 비판이 더욱 힘을 얻고 있다. 한편, 장 대표는 17일 한국 시각으로 귀국할 예정이며, 이번 방미 결과에 대한 공식적인 입장을 발표할 것으로 예상된다. 하지만 이미 당내에서는 이번 방미에 대한 실망감과 비판의 목소리가 상당 부분 표출된 상태다. 이번 사안은 당 지도부의 외유성 출장 논란으로 번질 가능성도 있으며, 향후 당내 쇄신 논의에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 특히, 국민의힘이 민생 경제 회복과 대외적인 관계 강화를 동시에 추진해야 하는 시점에서, 지도부의 외교 활동 성과에 대한 투명성과 명확성이 더욱 요구될 것으로 보인다. 정부의 최근 발표에 따르면, 석유 최고가격제가 소비 증가로 이어지지 않고 오히려 판매량이 줄었다는 분석이 나왔다. 이는 에너지 정책의 효과성에 대한 의문을 제기하며, 향후 에너지 관련 정책 수립에 신중한 접근이 필요함을 시사한다. 장 대표의 방미 성과에 대한 논란과 함께, 정부의 에너지 정책 발표는 현재 한국 사회가 직면한 복합적인 문제들을 보여준다. 국민의힘 지도부의 외교 활동이 국내 정치적 역량을 강화하고 국민의 신뢰를 얻는 방향으로 나아가기 위해서는, 보다 실질적이고 투명한 성과를 제시해야 할 것이다. 국민의힘 장동혁 대표의 미국 방문이 구체적인 성과 없이 일부 사진만으로 비판받고 있다는 소식은 정치권의 외유성 출장에 대한 국민적 시각을 다시 한번 상기시킨다. 특히, 중요한 외교적 시기에 이루어진 방문인 만큼, 그 결과에 대한 상세하고 명확한 설명이 더욱 절실하다. 외교적 민감성을 고려하더라도, 국민의 세금으로 이루어지는 활동에 대한 책임 있는 보고는 필수적이다. 국민의힘 지도부는 이번 방미 결과를 투명하게 공개하고, 국민의 의구심을 해소할 필요가 있다. 장 대표와 함께 방미했던 다른 의원들도 이번 사태에 대한 책임 있는 자세를 보여야 할 것이다. 당원들과 국민들은 정치 지도자들의 외교 활동이 실질적인 국익 증진으로 이어지기를 기대하고 있으며, 단순한 사진 촬영이나 피상적인 만남에 그치는 것은 용납되기 어렵다는 점을 명심해야 한다. 이번 논란이 당내 쇄신과 투명한 정치 문화 정착을 위한 계기가 되기를 바란다. 또한, 외교 활동에 있어서도 전략적인 계획과 성과 측정이 중요하며, 이를 통해 국민적 신뢰를 확보해 나가야 할 것이다. 국민의힘은 현재 직면한 여러 과제들을 해결하기 위해 더욱 단합되고 책임감 있는 모습을 보여야 하며, 이번 방미 논란을 계기로 정치권 전반의 외교 활동 투명성을 높이는 데 기여해야 한다





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국민의힘 장동혁 대표 미국 방문 이스라엘-이란 전쟁 당내 비판

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