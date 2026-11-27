보건복지부가 내년 국민연금 보험료 지원 대상자를 98만5천명으로 확대한다. 월 소득 기준을 100만원 미만으로 완화해 저소득 지역가입자의 노후 소득 보장을 강화했다.

보건복지부 는 내년에 국민연금 보험료 지원을 받을 수 있는 저소득 지역가입자 수가 98만5천명으로 증가할 것이라고 28일 발표했다. 이는 기존 월 80만원 미만에서 기준을 100만원 미만으로 완화한 결과로, 올해보다 약 25만명이 추가 혜택을 받게 된다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합상담실을 찾은 시민들이 상담을 받고 있는 모습에서 알 수 있듯, 제도 개선에 대한 시민의 관심이 높다. 정부는 이러한 조치가 보다 많은 저소득 지역가입자가 충분한 국민연금 가입 기간을 확보하여 노후 소득을 준비하는 데 도움이 될 것이라고 기대했다.

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정부 예산안에 포함된 지원 확대 근거

보건복지부는 내년 정부 예산안에 이러한 확대 방안을 명시적으로 편성했다. 지난달 국회 국정감사에서 소득 기준 상향 추진 의사를 밝힌 바 있는 복지부가 구체적인 지원 대상 규모와 예산안을 제시하며 한발짝 더 나아간 것이다. 이는 정책 공약을 이행하기 위한 구체적인 실행 계획으로 보인다.

연금보험료 지원 대상의 연도별 추이를 살펴보면 확대 폭이 매우 뚜렷함을 확인할 수 있다. 2025년까지만 해도 납부재개자 19만3천명만 지원 대상이었으나, 올해는 기준소득월액 80만원 미만 저소득 지역가입자 73만6천명으로 대상을 넓혔다. 내년에는 기준소득월액 100만원 미만인 98만5천명으로 대상을 한층 더 확대하게 된다.

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이로 인해 불과 2년 만에 지원 대상이 5배 이상으로 증가하게 되었다. 기준소득월액이란 국민연금 보험료를 산정하기 위해 가입자의 월 소득을 기준으로 정한 금액을 의미한다. 이 기준에 따라 다양한 소득 계층의 가입자가 혜택을 받을 수 있게 되었다.

지원 금액 및 법적 한계와 현실적 제약

소득과 재산 요건을 충족하는 지역가입자는 연금보험료의 50%를 생애 최대 12개월간 지원받을 수 있다. 올해 기준 월 최대 지원액은 3만7천950원이며, 이는 현행 국민연금법 제100조의4에 따른 지원 기간 제한 때문이다. 지역가입자 연금보험료 지원 기간은 최대 12개월을 초과할 수 없다.

실제 이 사업이 시행된 2022년 7월부터 올해 6월까지 누적 기준으로 12개월분을 모두 지원받은 가입자는 21만2천명에 이른다. 이미 지원 상한에 도달해 추가 지원 대상에서 제외되는 기존 수혜자의 규모가 상당하다는 점이 예산 책정에 반영되었다.

정부는 이러한 현실적 제고 요소를 고려하여 내년 관련 예산안을 올해와 같은 823억6천700만원으로 편성했다. 지원 대상이 늘어났음에도 예산 규모가 동결된 것은 기존 수혜자들에 대한 누적 지원액이 상당액 차지하기 때문이다.

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사각지대 해소 및 향후 정책 방향

보건복지부는 저소득 지역가입자에 대한 지원을 앞으로도 계속 확대할 계획이다. 특히 제도를 몰라 보험료 지원을 받지 못하는 사람이 없도록 하기 위한 후속 조치를 준비하고 있다. 전화, 우편, 사회관계망서비스 등을 통한 개별 안내를 강화하여 정보 격차를 해소하겠다는 방침이다.

이번 정책 변경은 국민연금의 포용성을 높이고 노후 소득 보장을 강화하기 위한 중요한 전환점으로 평가된다. 특히 납부 재개 여부와 상관없이 기준소득월액 100만원 미만이면 모두 지원 대상이 된다는 점은 지역 기반 자영업자 등에게 실질적인 도움이 될 것으로 예상된다.

앞으로 국민연금공단은 확대된 지원 대상을 신속하게 식별하고 안내 절차를 최적화하는 데 집중할 것이다. 시민들이 혜택을 누리지 못하는 경우가 발생하지 않도록 모니터링과 사후 관리를 철저히 할 계획이다. 이에 따라 향후 몇 달 간 관련 상담 문의가 증가할 것으로 예상된다.