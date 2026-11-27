국민연금공단은 9월 말 기준 기금적립금이 1664조원으로 집계됐다고 발표했습니다. 국내 증시 변동성과 원화 강세 영향으로 3개월 새 202조원이 줄었습니다.

국민연금공단 은 27일 9월 말 기준 국민연금 기금적립금 이 1664조원이라고 잠정 집계했다고 밝혔다. 이는 6월 말 1866조원 대비 석 달 만에 202조원(10.8%)이 감소한 수치다. 최근 글로벌 증시의 변동성이 확대되고 금리가 상승하며 원화가 강세를 보인 것이 주요 원인으로 지목된다.

국민연금 기금적립금 3개월새 202조원 감소

국민연금 기금의 순자산 가치는 상반기의 높은 상승세를 이어가지 못한 채 후퇴했다. 기금운용본부에 따르면 올해 누적 운용수익률은 6월 말 27.22%에서 9월 말 13.28%(금액가중수익률)로 13.94%포인트 하락했다. 이는 국내 주식 시장이 급등하다가 조정 국면에 접어들며 자산가치가 축소되었기 때문이다.

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자산군별 수익률 부진은 매우 광범위하게 발생했다. 상반기 수익을 견인했던 국내주식의 수익률은 6월 말 107.37%에서 9월 말 66.38%로 무려 40.99%포인트나 떨어졌다. 이 기간 국내주식 평가액만 해도 543조2040억원에서 435조2240억원으로 107조9800억원이 줄어든 것으로 확인됐다.

해외주식 수익률 11%P 하락과 채권 부진

해외 투자처에서도 수익률 하락이 두드러졌다. 해외주식의 누적 운용수익률은 17.81%에서 6.61%로 11.20%포인트 감소했다. 평가액 기준으로는 661조510억원에서 604조7750억원으로 56조2760억원이 감소했다. 이는 전 세계적으로 성장주의 주가가 조정받는 흐름과 무관하지 않다.

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채권 시장과 대체투자 부문도 마이너스 전환하며 전체 수익률 저하를 가중시켰다. 해외채권 수익률은 9.22%에서 -7.20%로, 대체투자 수익률은 9.60%에서 -1.24%로 각각 전환했다. 국내채권 역시 -3.00%에서 -3.25%로 손실 폭이 조금씩 확대되었다. 금리 상승 국면에서 채권 가격이 하락한 영향이 크게 작용했다.

국내주식 비중 축소와 자산 배분 변경

평가액 감소에 따라 국내주식이 전체 기금에서 차지하는 비중도 줄어들었다. 국내주식 비중은 6월 말 29.1%에서 9월 말 26.2%로 2.9%포인트 낮아졌다. 반면 환헤지 등 리스크 분산을 위해 해외주식 비중은 35.4%에서 36.4%로, 국내채권 비중은 15.4%에서 16.9%로 각각 상승했다.

원화 강세와 금리 상승이 미치는 영향

전문가들은 원화 강세가 해외 자산 가치 평가에서 불리하게 작용했다고 분석한다. 외화로 표시된 자산을 원화로 환산할 때 가치가 덜 떨어지는 효과가 있기 때문이다. 또한 금리 상승은 신규 채권 발행 이자율을 높여 기존 저금리 채권의 시장 가치를 떨어뜨렸다.

향후 전망과 대응 방향

국민연금공단 김동영 위원장은 향후 글로벌 경제 불확실성이 지속될 경우 자산 배분을 신중하게 조정할 것이라고 밝혔다. 다만 장기 투자 관점에서 단기 변동성에 일희일비하지 않고 구조적인 성장 기회를 포착하는 데 집중할 계획이다. 연금 기금의 안정적 수익 창출을 위해 디지털 자산 등 새로운 투자처도 지속적으로 검토 중에 있다.