사업주의 국민연금 보험료 체납으로 인해 13만 4천여 명의 근로자가 연금 수급권 침해 피해를 보고 있어 제도 개정이 시급하다는 지적이 나오고 있다.

사업주의 국민연금 보험료 체납 으로 인해 13만 4천 6백 16명의 근로자가 연금 수급권 침해라는 심각한 피해를 입은 것으로 집계되었다. 이는 월급에서 본인을 위한 연금 보험료가 공제되었으나 회사가 이를 국민연금공단 에 납부하지 않아, 정작 근로자는 연금 가입 최소 기간인 120개월(10년)을 채우지 못해 연금을 받을 자격을 상실하는 불명예를 겪기 때문이다.

체납 실태 및 수급 연령별 분석

국민연금공단이 국회 보건복지위원회 소병훈 의원실에 제출한 자료에 따르면, 올해 9월 기준 사업주의 보험료 체납으로 가입기간을 온전히 인정받지 못한 노동자는 총 13만 4천 6백 16명으로 파악되었다. 이 수치 속에는 이미 연금 수급연령에 도달해 연금 수령이 불가한 고령 가입자가 1만 5천 5백 명(11.2%)에 달하며, 아직 수급연령에 도달하지 않은 가입자는 11만 9천 5백 6백 6명(88.8%)으로 대부분을 차지한다.

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직장가입자의 국민연금 보험료는 원칙적으로 노동자와 사업주가 절반씩 부담한다. 사업주는 노동자 몫의 보험료를 노동자의 월급에서 떼어내어, 자신들의 부담분과 합산하여 공단에 납부할 의무가 있다. 하지만 국민건강보험공단이 징수하는 다른 사회보험과 달리, 국민연금은 사업주가 보험료를 체납할 경우 해당 기간은 원칙적으로 노동자의 가입기간에서 제외되는 구조를 갖고 있다.

중복 납부 부담 및 법적 한계

이같은 제도적 취약성 때문에 근로자가 같은 기간의 보험료를 두 번이나 부담해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 만약 노동자가 급여대장 등의 증빙 자료를 통해 회사가 월급에서 보험료를 떼어간 사실을 입증하더라도, 체납 기간의 가입기간은 절반만 인정된다. 나머지 절반을 가입기간으로 인정받으려면, 이미 월급에서 공제되었던 본인 부담분을 다시 직접 납부해야 하는硬性한 조항이 적용되기 때문이다.

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만약 국민건강보험공단이 사업주에게 체납 보험료를 성공적으로 징수한다면, 노동자는 중복으로 납부한 보험료를 돌려받을 수 있는 절차가 마련되어 있다. 그러나 사업장이 파산하여 강제징수가 불가능하거나, 노동자가 경제적 여력 부족으로 추가 보험료를 납부하지 못하면 그 모든 손실과 불이익은 고스란히 근로자가 떠안아야 한다.

정부의 형평성 우려 및 체납 규모

정부 측은 다른 성실 납부자와의 형평성 문제와 사업주의 도덕적 해이 가능성을 우려하며 신중한 입장을 견지하고 있다. 보건복지부 관계자는 "연금 재정 건전성과 성실 납부자 보호, 체납 사업장의 악용 가능성을 종합적으로 고려해 제도 개선 방안을 고민하겠다"고 밝혔다. 이는 체납에 따른 불이익을 모두 보전해줄 경우 사업주가 이를 악용할 가능성이 있다는 우려에서 비롯된 것이다.

국민연장의 장기 체납액 규모는 2024년 말 기준 4천 8백 88억원(사업장 3만 1천 곳)으로, 같은 기간 전체 4대 보험 장기 체납액 1조 1천 2백 17억원 가운데 가장 큰 비중을 차지한다. 지난해 6월 기준 국민연금 장기 체납액은 5천 31억원으로 전년도 말 체납액을 이미 넘어선 상태다.

법령 개정 및 인적사항 공개 확대

국민연금공단은 고액 및 상습 체납 사업주에 대한 인적사항 공개 대상을 현행 조건에서 확대하는 법령 개정을 보건복지부와 논의 중이다. 기존에는 1년 이상 체납且 2천만원 이상 체납한 사업주가 공개 대상이었으나, 이를 1년 이상 체납且 1천만원 이상 체납한 사업주로 기준을 완화하여 제재 범위를 넓힐 계획이다.

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반면 건강보험, 고용보험, 산재보험의 경우, 사업주가 보험료를 체납하더라도 노동자가 재직 사실을 입증하면 불이익을 받지 않고 온전히 보장을 받을 수 있어 제도 간 격차가 명확히 드러난다. 이러한 격차는 연금 수급이 불가피한 고령층을 중심으로 사회적 공분을 사고 있으며, 체계적인 제도 보완이 필요한 시점이다.