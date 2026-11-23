국민연금 중복수급권자가 4년새 68% 증가했다. 본인 연금 선택 시 유족연금 30%만 받고, 유족연금 선택 시 본인 연금은 정지되는 현 제도의 형평성과 실수급액 문제.

국민연금 수급자들이 배우자 사별로 인해 본인이 평생 납부한 연금과 배우자의 유족연금 중 하나를 강제로 선택해야 하는 중복급여 조정 제도로 인한 경제적 손실이 심각한 수준인 것으로 나타났다.

국회예산정책처가 발표한 '2027년도 예산안 위원회별 분석 보고서'에 따르면, 본인의 노령·장애연금 수급권과 배우자의 유족연금 수급권이 동시에 적용되는 중복수급권자가 2021년 12만3994명에서 지난해 20만8242명으로 4년 만에 67.9% 급증했다.

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현행 중복급여 조정 기준과 선택 실태

국민연금법 제56조에 따른 현행 제도는 배우자 중 한 명이 사망했을 때 남은 배우자에게 두 가지 연금 중 하나를 선택하도록 규정하고 있다.

본인의 노령·장애연금을 선택할 경우, 숨진 배우자가 남긴 유족연금의 30%만 추가로 지급되며 나머지 70%는 소멸한다.

반대로 숨진 배우자의 유족연금 액수가 더 커 유족연금을 선택할 경우, 본인이 평생 보험료를 납부해 확보한 노령·장애연금은 단 1원도 지급되지 않고 전액 지급이 정지된다.

지난해 중복수급권자 20만8242명 중 82%인 17만1547명은 본인 연금을 선택하여 유족연금 30%를 추가로 받았으며, 나머지 18%인 3만6695명은 유족연금을 택하면서 자신의 노령·장애연금 수급권을 포기했다.

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본인 연금 선택 비중은 2021년 84%에서 지난해 82%로 소폭 하락했으나, 여전히 절대다수가 본인 연금 수령을 우선시하는 것으로 집계되었다.

직역연금과의 형평성 논란과 빈곤율

국민연금의 중복급여 조정 수준은 다른 공적연금과 비교했을 때 여전히 열악하다는 지적이 나온다.

공무원연금, 사학연금, 군인연금 등 직역연금은 본인의 퇴직연금과 배우자의 유족연금이 겹칠 때 유족연금의 50%를 지급한다.

유족연금 산정 기준도 차이가 있다. 직역연금은 숨진 배우자가 받던 연금의 60%를 기본 유족연금으로 인정하지만, 국민연금은 고인의 보험료 납부 기간이 10년 미만이면 40%, 10년 이상 20년 미만이면 50%, 20년 이상이어야 60%만 인정한다.

가장 큰 형평성 논란은 부부가 서로 다른 공적연금에 가입했을 때 발생한다.

부부가 모두 국민연금 가입자일 경우 유족연금이 70% 삭감되고, 둘 다 공무원연금 가입자일 경우 50% 삭감된다.

그러나 한 명은 국민연금, 다른 한 명은 공무원연금에 가입한 부부는 사별 시 본인 연금 전액과 배우자의 유족연금 전액을 감액 없이 100% 모두 수령할 수 있다.

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유족연금 지급액 자체의 부족 또한 노후 빈곤을 가속화한다.

국민연금연구원의 '유족연금 급여수준의 적정성 검토와 개선과제' 보고서에 따르면 2024년 전체 유족연금 수급자 108만466명의 월평균 수령액은 35만4044원에 불과했다.

수급자의 90.1%가 여성인 가운데, 가구원 수를 반영한 상대빈곤율은 53.7%에 달했고 65세 이상 고령 수급자의 상대빈곤율은 60.3%로 절반 이상이 빈곤층으로 전락했다.

제도 개선 필요성과 향후 전망

국민연금은 2007년 이전까지 두 연금 중 하나를 선택하면 나머지 연금 일절 지급하지 않았다.

부부가 함께 보험료를 내고도 불이익을 받는다는 불만이 커지자 정부는 2007년 본인 연금 선택 시 유족연금의 20%를 가산하는 제도를 도입했고, 2016년에 30%로 상향 조정했다.

국민연금연구원의 보고서를 보면 2007년 제도 개편 이후 배우자의 유족연금을 수령하다가 수급 연령에 도달해 본인 노령연금 권리가 발생했을 때 내 연금을 고르는 비율이 기존 60~70% 수준에서 90% 이상으로 크게 증가했다.

전문가들은 맞벌이 부부 증가로 중복수급권자가 해마다 불어나는 만큼 가입자 간 형평성을 제고해야 한다고 지적한다.

특히 연금 재정의 지속 가능성까지 함께 담보할 수 있는 정교한 제도 보완이 시급하다는 데 의견이 모인다.