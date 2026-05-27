국민연금과 기초연금의 연계 삭감 논란: 성실 납부자의 불만과 해결 방안 모색

국민연금 수령액이 많으면 기초연금이 깎이는 연계 삭감 제도에 대한 논란과 피해 사례를 분석하고, 정책적 대안을 모색합니다.

연금 고수의 선택에서 다루는 주제는 국민연금 과 기초연금 의 연계 삭감 논란입니다. 기초연금 은 세금으로 저소득층의 복지를 위해 지급되는 제도이고, 국민연금 은 개인이 수십 년간 보험료를 납부한 후 수령하는 공적연금입니다.

그런데 국민연금 수령액이 일정 기준을 넘으면 기초연금이 깎이는 연계 삭감 제도가 있습니다. 이 제도는 성실하게 국민연금 보험료를 납부한 서민들의 납부 의욕을 떨어뜨리고 있습니다. 지난해 8월 국민연금공단 홈페이지 국민제안에 홍모씨가 올린 글을 보면, 약 30년 동안 국민연금을 납부한 경우 기초연금액의 약 50%가 감액되면 약 15만원이 줄어드는 모순이 있다고 지적했습니다. 홍씨는 감액제도를 폐지하여 누구나 동일한 차원에서 복지 혜택을 받았으면 좋겠다고 제안했지만, 국민연금공단은 불채택 결정을 내렸습니다.

이러한 사례는 연계 삭감 제도의 부당함을 잘 보여줍니다. 실제로 기초연금은 월 최대 34만9700원이지만, 이를 온전히 받지 못하는 사람이 많습니다. 부부 감액, 소득 역전 방지 감액, 국민연금 연계 감액, 기초수급자 감액 등 다양한 감액 사유가 있습니다. 그중에서도 가장 논란이 되는 것은 국민연금 연계 감액입니다.

국민연금을 많이 받는다고 해서 기초연금이 깎이는 것은 이해하기 어려운 일입니다. 지난해 84만 명이 1인당 평균 월 9만6000원, 총 월 804억원이 깎였습니다. 이는 국민연금 수령액이 53만원을 넘으면 기초연금이 감액되기 때문입니다. 정부는 이러한 감액이 공적연금이 한 사람에게 과도하게 지급되는 것을 막기 위한 조치라고 설명하지만, 많은 사람들이 불만을 가지고 있습니다. 2014년 기초연금 도입 당시 진영 보건복지부 장관이 연계 삭감을 반대하며 장관직을 사퇴할 정도로 논란이 큰 제도입니다.

이러한 상황에서 국민연금을 많이 받는 사람들은 기초연금 감액을 피하기 위해 여러 방법을 모색하고 있습니다. 예를 들어, 국민연금 수령액을 조정하거나, 배우자와의 소득 분배를 고려하는 등의 전략이 있습니다. 하지만 근본적으로 제도 자체의 개편이 필요하다는 목소리가 높습니다. 연계 삭감 제도가 폐지된다면, 성실하게 국민연금을 납부한 사람들도 동일한 기초연금 혜택을 받을 수 있을 것입니다.

또한, 기초연금의 재원은 세금이므로, 국민연금과의 연계를 끊는 것이 형평성에 맞다는 주장도 있습니다. 정부는 이러한 논란을 인지하고 있지만, 재정 부담 등을 이유로 개편을 미루고 있습니다. 하지만 노후 소득 보장을 위해 반드시 해결해야 할 과제입니다. 앞으로도 이 문제에 대한 사회적 논의가 계속되어야 할 것입니다. 연금 고수의 선택에서는 앞으로도 이러한 연금 관련 이슈를 지속적으로 다룰 예정입니다





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