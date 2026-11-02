국민연금 수급 age 상승으로 3년 소득공백, 중장년 취약계층 고용난 심화

국민연금 수급 개시 연령이 늦춰지며 60세 이후 3년간 제도적 소득공백이 발생했다. 연구 결과 재취업자의 상당수가 임시직에 머물며 생활고를 겪고 있어 정책 개선이 시급하다.

국민연금 수급 개시 연령이 단계적으로 늦춰지면서 법정 정년인 60세 이후 연금을 받기 전까지의 제도적 소득공백 이 최대 3년까지 늘어났다. 이는 2033년까지 수급 연령이 65세로 상향 조정됨에 따라, 1961년생부터 1964년생까지 약 40만 명에 달하는 세대가 연금 수령 전 3년간의 공백기를 겪게 됨을 의미한다.

단계적 수급연령 상향과 의무가입 한계

한국보건사회연구원이 발간한 '중·고령층 소득공백의 현황과 대응 방안' 보고서는 이러한 제도의 공백성을 지적했다. 국민연금 수급 개시 연령은 1998년 연금개혁에 따라 2013년 61세부터 시작해 5년마다 1세씩 늦춰져 2033년 65세가 된다.

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반면 국민연금의 의무 가입 대상 연령은 만 59세 미만으로 유지되고 있어, 60세에 정년을 맞추어 퇴직하는 근로자들은 연금을 받기 전까지 소득이 완전히 끊기는 구조다. 이로 인해 1961년부터 1964년생 사이에서는 63세부터 연금을 받음으로써 만 60세에서 62세 사이의 3년 동안 의무가입 대상에서 벗어나고 연금도 수령하지 못하는 현상이 발생한다.

경제활동 참가율 상승 속 고용 질 저하

중·고령층은 이러한 소득공백에 대응하기 위해 노동시장에 계속 머무르거나 재취업하는 방식으로 생계를 유지하고 있다. 60세부터 64세 사이의 경제활동 참가율은 2011년 57.0%에서 2025년 66.7%로 9.7%포인트 상승했다.

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특히 여성의 경제활동 참가율은 같은 기간 42.3%에서 58.0%로 15.7%포인트나 급증했다. 또한 60세부터 64세 취업자 중 임금근로자의 비중도 49.4%에서 66.2%로 증가하며 고령층의 노동시장 참여가 활발해졌다.

재취업자 60% 이상이 임시직, 임금 격차扩大

그러나 안정된 일자리를 확보하기는 어려웠다. 1961년생부터 1964년생의 연금 수급 전 공백기 고용률은 66.5%로, 정년 전인 55세에서 59세 사이의 고용률 73.8%보다 7.3%포인트 낮았다. 이는 상용 임금근로 일자리에서 이탈하면서 발생한 고용 감소로 분석된다.

특히 60세 이후 새로 일자리를 구한 사람의 고용 여건이 열악했다. 연구 결과에 따르면 1961년생부터 1964년생 중 연금 수급 공백기에 재취업한 사람의 61.3%가 임시직이나 일용직이었다.

임금근로자 중 정규직 비율은 재취업자의 경우 22.1%에 그친 반면, 60세 이전부터 다니던 직장에 계속 남아 있는 근로자의 정규직 비율은 59.0%로 높아 안정적인 고용 유지의 중요성이 부각된다.

가구 소득의 83%가 노동소득에 의존

임금 격차도 심했다. 재취업자의 중위임금은 월 220만원으로 기존 일자리를 유지한 사람(266만원)보다 46만원 적었다. 저임금 일자리 비중도 재취업자가 35.0%로 기존 일자리 유지자 20.7%보다 14.3%포인트 높았다.

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중·고령 가구의 생계는 연금소득보다 노동소득에 크게 의존하고 있다. 1961년생부터 1964년생의 연금 수급 전 공백기 가구소득에서 근로 및 사업소득이 차지하는 비중은 83.0%에 달했다.

보유 자산을 활용한 대응도 쉽지 않았다. 중·고령 가구의 자산은 주택 등 부동산에 집중되어 있어 당장 생활비로 활용할 수 있는 금융자산이 부족하다. 특히 저소득층과 임시직, 일용직 근로자 가구는 자산 기반 자체가 취약한 실정이다.

연구진, 정년연장 및 부분연금제 도입 건의

소득공백기에 자산 감소나 부채 증가가 뚜렷하지 않은 것은 경제적 어려움이 없어서가 아니라, 일을 계속하거나 소비를 줄여 대응하고 일부 가구는 처분할 자산조차 부족하기 때문일 수 있다고 연구진은 설명했다.

연구진은 소득공백에 대응할 여력이 부족한 취약계층을 '연금이 놓고 간 세대'라고 표현하며, 국민연금 수급 연령에 맞춰 정년을 단계적으로 연장해야 한다고 제언했다. 또한 재고용을 포함한 계속고용 제도를 확대하고 국민연금 가입 상한 연령을 단계적으로 높이는 방안도 제시했다.

아울러 필요한 기간에 필요한 만큼 연금을 앞당겨 받을 수 있는 부분연금제를 도입하고, 일자리 참여가 어려운 취약계층을 위해 연금 수급 전까지 활용할 수 있는 소득을 보장하며 공공 일자리를 확대할 것을 강조했다.