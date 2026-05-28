국민연금이 국내 주식 투자 비중을 약 5.9% 포인트 확대하고 전략적 자산배분 범위를 조정했다. 이번 조치는 단기 시장 대응과 장기 체계적 안정 사이의 균형을 재고하는 계기가 될 전망이다.

국민연금 이 국내 주식에 투자하는 최대 비중을 현행 14.9%에서 20.8%로 증액했다. 이는 기금운용위원회가 발표한 전망으로, 시장 변동성과 금융 환경을 반영해 한도를 크게 조정한 것이다. 새 목표 비중을 초과하거나 미달할 경우를 대비해 전략적 자산배분(Strategic Asset Allocation)의 허용 폭도 함께 늘렸다.

중앙정부는 이 변화를 시장 상황에 맞춰 금전적 안정을 확보하기 위함이라고 설명했다. 작년 내륙 증시가 눈부신 상승세를 보인 이후 코스피는 2월 말 기준으로 24.5%에 이르렀고, 그 이후 30% 수준까지 급등했다. 이 같은 급등세는 연금의 국내 주식 비중을 기존 목표치의 거의 두 배에 달하게 만들었다. 그 결과, 연금이 한도를 맞추기 위해 대규모 매도로 시장에 물을 끼얹을 위험이 대두되었다.

동시에 연금 수익률이 상승하면서 기금 고갈 우려는 상대적으로 완화됐지만, 한도 조정은 연금이 단기 시장 상황에 발 빠르게 대응하도록 만든다. 이와 같은 정책 조정은 이미 올해 두 번째로 이루어진 일이다. 연금 운용의 핵심은 단기 수익률이 아니라 장기적 수익성 및 안정성에 있다. 그러나 최근 움직임은 연금이 정부의 증시 부양 수단으로 사용되는 경향이 있음을 시사한다.

민주노총·한국노총·참여연대 등 300여 개 노동 단체는 '공적연금 강화 국민행동'을 통해 기금 운용에 있어 정부의 과도한 개입과 거버넌스 독립성 훼손을 비판했다. 1400만 명이 넘는 개인 투자자의 압력 속에서 한 번 늘어난 국내 주식 비중을 다시 낮추는 것은 현실적으로 어려우며, 반대로 필요시 주식 매도로 증시가 큰 타격을 입을 위험이 있다. 따라서 기금운용위원회는 일시적인 비중 조정에 그치지 않고, 장기간의 탈출 전략과 연금의 안정적 수익 확보 방안을 체계적으로 논의해야 한다. 이는 '국민연금의 정치화' 현상에서 벗어나 독립적 자산관리 체계를 강화하는 길이 된다.

연금이 단기적 수요와 공급에 논리적으로 대응하면서 장기적 가치 창출을 이룰 수 있도록 준비하는 것이 바람직하다. 시장 참여자와 대중은 이러한 움직임이 증시의 장기 성장에 긍정적으로 기여할 것이며, 국민연금의 재정 건전성이 강화될 것이라고 확신해야 한다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국민연금 주식 투자 자산운용 거버넌스 독립성 정치화

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[영상]건물 쏟아지고, 시신들 땅에…아프간 강진 '아비규환'[이슈시개]22일(현지시간) 아프간 남동부 파키스 국경 인근인 파크티카주에 규모 5.9의 지진이 엄습해 사망자가 1천명 이상의 목숨을 앗아갔다고 당국은 발표했다. 아프가니스탄 지진

Read more »

국힘 차기 당대표 적합도, 1위 유승민 23.0%…2위는 이준석2위 이준석 대표가 16.5%, 안철수 의원이 13.4%로 3위를 기록했습니다. \r국민의힘 당대표 여론조사 한길리서치

Read more »

흰우유 등 유제품 가격 다음달 일제히 인상… 빙그레·동원도 가세빙그레 바나나우유 등 5.9~8.3%, 동원 5% 올려앞서 서울·매일·남양 등도 일제히 인상 발표

Read more »

“찐명이라더니, 이 남자는 상대가 안되네”…추미애, 첫 女국회의장 성큼22대 첫 국회의장 선호도 추미애 압도적 1위 여론조사서 40%…정성호 6.0%, 조정식 5.9%

Read more »

'어대명' 속 뻔한 경선…李, 잇단 독주민주당 영남 경선 결과 발표충청 이어 영남서도 91% 압승김경수 5.9%·김동연 3.2%여론조사 업체 선정 논란

Read more »

‘관세 리스크’에도 7월 수출, 역대 최대 실적...자동차·반도체 ‘견인’7월 수출입동향, 수출 5.9% 증가...반도체 31.6%·자동차 8.8% 올라

Read more »