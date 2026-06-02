국민연금 주식 비중 확대, 논란의 핵심은 투명성 부재

정부가 국민연금의 국내 주식투자 비중을 대폭 늘리기로 결정했다. 목표 비중을 20.8%로 높이고, 전략적 자산배분 범위를 확대해 추가 투자 여지를 열었다. 그러나 결정 과정의 비공개와 장기적 위험에 대한 우려가 제기된다.

국민연금 기금운용위원회 (기금위)가 지난달 28일 국내 주식투자 목표 비중을 20.8%로 상향 조정했다. 기존 목표치가 14.4%였던 점을 고려하면 큰 폭의 변화다. 더 나아가 기금위는 단기적으로 목표치에 구애받지 않고 국내 주식을 추가 매수할 수 있는 전략적 자산배분 범위를 확대했다.

기존에는 이 범위가 5%포인트였으나, 이번 회의에서는 구체적인 수치를 공개하지 않았다. 시장에서는 이 범위가 10%포인트 정도로 확대된 것으로 추정한다. 이에 따라 국민연금의 국내 주식 보유액은 320조 원에서 최대 100조 원 이상 더 늘어날 수 있는 상황이다. 이번 결정을 두고 다양한 시각이 존재한다.

일부는 국민연금이 증시 부양 수단으로 동원되는 것 아니냐는 의혹을 제기한다. 특히 기금위 회의록이 4년 후인 2030년 5월에야 공개된다는 점은 투명성 문제를 불러일으킨다. 연금 전문가 모임인 연금연구회는 긴급 성명을 통해 국내 주식 비중 상향이 장기적인 수익·위험 분석에 기반한 전략적 선택인지, 아니면 단기적인 시장 부담을 피하기 위한 임기응변인지 불투명하다고 비판했다. 이에 비해 한국은행 금융통화위원회는 회의 후 20일 이내에 회의록을 공개하고, 총재 기자회견을 통해 결정 배경을 상세히 설명한다.

기금위의 폐쇄적 운영 방식은 국민의 알 권리를 침해한다는 지적이 나온다. 역사적으로 국민연금의 국내 주식투자 수익률은 변동성이 컸다. 2011년부터 지난해까지 15년간 매년 흑자를 기록한 것은 아니다. 2011년 -10.34%, 2018년 -16.77%, 2022년 -22.76% 등 세 차례 두 자릿수 마이너스 수익률을 기록했다. 고위험·고수익 구조에서 손실은 불가피하며, 그 부담은 고스란히 국민에게 돌아간다. 주가 상승에 따른 단기 수익에만 집중할 경우 미래 세대의 노후 자금이 위험에 노출될 수 있다.

정부는 수익성과 안정성을 동시에 고려했다고 밝혔지만, 구체적인 근거와 논의 과정을 공개하지 않아 신뢰를 얻기 어렵다. 연금연구회는 국민연금이 환율 방어나 주가 관리 등 편의적 수단으로 사용되는 것 아니냐는 의혹을 피하기 어렵다고 지적했다. 만약 그러한 목적이 있다면 이는 청년과 미래 세대에 대한 중대한 위반 행위다. 정부와 기금위는 투명한 의사 결정과 장기적 관점의 위험 관리를 통해 국민의 노후 자금을 안전하게 운용해야 할 책임이 있다





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국민연금 주식투자 기금운용위원회 투명성 노후자금

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