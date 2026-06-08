국민연금, 국내주식 비중 확대 논란…독립성 훼손 우려

국민연금이 올해 1분기 4%의 역대급 수익률을 기록했지만, 국내주식 목표 비중을 대폭 상향하고 SAA를 비공개하는 등 원칙 이탈 논란에 휩싸였다. 정치적 압력과 독립성 훼손 우려가 제기된다.

국민연금 이 올해 1~3월 4%라는 역대급 수익률을 기록했다. 전년 동기 0.87%에 비해 크게 개선된 성과다. 이는 국내외 주식시장의 활황에 힘입은 바 크다. 전문가들은 박수를 보내면서도 불안감을 감추지 못한다.

'활활 타는 주식시장에 데지 않을까'라는 우려 때문이다. 실제로 기금운용위원회는 지난달 28일 국내주식 목표 비중을 14.9%에서 20.8%로 대폭 상향 조정했다. 또한 추가 확대 허용치(SAA)를 넓혔지만 그 내역은 공개하지 않았다. 정부는 기금위 위원과 회의 배석자에게 비밀 각서를 받았다.

이러한 SAA 미공개는 전례가 없는 일로, 원칙 이탈이라는 비판이 나온다. 국내주식은 위험 자산으로 변동성이 크다. 실제로 이달 1~5일 평균 변동률이 이란 전쟁 발발 때보다 높았다는 분석도 있다. 국민연금은 그동안 중기자산배분계획(5년)을 수립할 때 국내주식 비중을 점진적으로 줄여왔다.

틀에서 벗어나면 자동으로 조정(리밸런싱)하는 원칙을 고수했다. 그러나 이번에는 이 원칙이 무시됐다. 윤석명 한국보건사회연구원 명예연구위원은 '2021년 2월 국민연금은 32거래일 연속 매도하며 개미들의 비난을 받으면서도 원칙을 지켰다'고 회상한다. 지난달 28일 제5차 국민연금 기금운용위원회가 열렸다.

국내주식을 팔지 않겠다는 결정에 증시는 안도했다. 선거를 염두에 둔 결정일 수 있지만, 실제로 도움이 됐는지는 의문이다. 연초에는 국민연금이 환율 방어에 동원됐다는 지적도 나왔다. 이재명 대통령의 관심도 부담으로 작용했을 수 있다.

대통령은 지난해 12월과 지난달 20일 주가 상승으로 기금이 늘면서 고갈 시기가 20~30년 늦춰졌는지 물었다. 5일에는 '주식 평가를 정상화하는 게 고통 없는 연금개혁의 좋은 수단'이라고 말했다. 이러한 발언은 구조개혁을 더욱 멀어지게 할 수 있다는 우려를 낳는다. 국민연금은 '증시 부양에 동원된다'는 말을 극도로 싫어한다. 20여 년 전 기자가 그렇게 지적했더니 연금공단 이사장이 격분했다는 일화도 있다. 이러한 비판을 피하려면 독립성 유지가 중요하다.

공적연금강화국민행동은 성명서에서 '정부가 과도하게 개입해 거버넌스의 독립성을 훼손하거나 기금을 정책 수단으로 여기는 태도를 지양해야 한다'고 지적했다. 그렇지 않으면 기금운용위를 한국은행 금융통화위원회처럼 만들자는 주장이 다시 나올 수 있다. 은성진 공적연금강화국민행동 사무국장은 '국민연금 수익률의 90% 이상이 자산 배분에서 나온다. 그런데 이번에 언론·정치권 등의 국내주식 비중 상향 주장에 떠밀려 답정너(답이 정해져 있다는 뜻)처럼 비중을 올렸다'고 비판한다.

증시 하락장이 오면 큰 손실을 볼 수 있다는 우려다. 2030년에는 보험료 수입보다 지급액이 많아지고, 2040년에는 당기적자가 시작될 전망이다. 국민연금은 장기 투자자로서 한때의 평가이익에 일희일비하지 말아야 한다. 국민 노후자산의 불안감을 더 키우지 않도록 신중한 운용이 필요하다. 이번 결정은 단기 수익률에 집착한 나머지 원칙을 훼손했다는 비판을 피하기 어렵다.

전문가들은 국민연금이 정치적 압력에서 벗어나 독립적으로 운용돼야 한다고 강조한다. 또한 장기적인 자산 배분 전략을 고수할 것을 주문한다. 정부와 기금운용위는 투명성을 높이고 시장과의 신뢰를 회복해야 한다. 국민의 노후를 책임지는 공적 연금인 만큼, 단기 성과보다 안정성과 지속 가능성이 우선시되어야 한다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국민연금 기금운용 주식 비중 독립성 연금개혁

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

지난해 코스피 호황 ‘숨은 공신’ 연기금…국내주식 팔기 시작했다보유 자산을 기준으로 연기금의 대부분을 차지하는 국민연금의 경우 지난해 10월 말 기준 국내 주식 비중이 17.9%에 이른다. 전략적 자산배분(SAA) 규정에 따라 ‘±3%포인트’ 한도 내에서 비중 조정이 가능한데, 국민연금의 국내 주식 투자 비중은 이를 고려한 최대 수준까지 차올랐다. 앞서 지난해 말 이재명 대통령은 보건복지부 업무보고에서 '국내 주가가 오르면서 국민연금의 주식 보유 한도를 초과했는데, 이것을 계속 팔아야 하느냐'며 '국내 증시가 잘되는데 국민연금이 (국내 주식을) 더 보유하면 그만큼 득이 되고 국민의 노후가 보장되는 것이 아니냐는 말이 있다'고 했다.

Read more »

한도 꽉차 코스피 파는 연기금…정부, 이례적 1월 기금위전략적 자산배분(SAA) 지침에 따라 ‘±3%포인트’ 한도 내에서 조정이 가능한데, 국민연금의 국내 주식 투자 비중은 이를 고려한 최대 수준까지 차올랐다. 앞서 지난해 말 이재명 대통령은 보건복지부 업무보고에서 '국내 주가가 오르면서 국민연금의 주식 보유 한도를 초과했는데, 이것을 계속 팔아야 하느냐'며 '국내 증시가 잘되는데 국민연금이 (국내 주식을) 더 보유하면 그만큼 득이 되고 국민의 노후가 보장되는 것이 아니냐는 말이 있다'고 했다. 전략적 자산배분(SAA)에, 추가로 조정이 가능한 전술적 자산배분(TAA·±2%포인트)을 감안하면 최대 19.4%까지 국내 주식 투자가 가능하다.

Read more »

[경제밥도둑]AI가 열어젖힌 ‘사스포칼립스’ 시대…소프트웨어의 미래는‘소프트웨어는 종말을 맞을 것인가.’ 최근 정보기술(IT) 업계를 휩쓰는 질문이다. 20년 넘게 탄탄대로를 달려온 소프트웨어 서비스(Saa...

Read more »

[하현옥의 시선] ‘코스피 함정’과 ‘국민연금 함정’지난 1월 기금운용위원회(기금위)가 SAA 한도 적용을 한시적으로 유예하며 국내 주식 투자 비중이 포트폴리오 목표치의 10%포인트를 넘어서게 된 것이다. 원칙상 국내 주식 비중이 17.9%를 넘으면 국내 주식을 팔아야 했지만, SAA 한도 유예 조치로 리밸런싱이 이뤄지지 않으며 국내 주식 보유 비중은 확대됐다. 국민연금의 주식 매도가 주가를 끌어내리고 주가 하락으로 연금 수익률이 떨어지는 악순환이 이어지며, 국민연금은 ‘코스피 함정’에 코스피는 ‘국민연금 함정’에 빠질 수 있다.

Read more »

국민연금, 국내주식 비중 상향국민연금이 국내 주식 비중을 상향 조정한 것은 전례가 없는 일이다. 기금위는 국내 주식 목표 비중을 14.9%로 높였고, 전략적 자산배분(SAA) 허용 범위도 기존 ±3%포인트에서 더 늘리겠다는 방침을 밝혔다. 확대 조정은 올해 말까지 한시적으로 시행된다.

Read more »

국민연금 ‘삼전·닉스’ 안 팔아도 된다…국내주식 비중 확대국내 증시의 ‘큰손’인 국민연금이 올해 국내 주식투자 목표 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 올려 잡았다. 국민연금기금운용위원회는 28일 정부서울청사에서 올해 제5차 회의를 열고 국내 주식투자 비중을 20.8%로 5.9%포인트 상향하는 내용이 담긴 ‘2027~2031년 중기자산 배분안’을 심의·의결했다. 국내 주식 목표 비중 20.8%에, 전략적 자산배분(SAA)과 전술적 자산배분(TAA) 허용 범위(±10%포인트)까지 포함하면 최대치는 30%가량이 된다.

Read more »