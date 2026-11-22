국민연금 중복급여 조정 제도로 인한 사각지대가 드러나며, 일부 부부는 사별 시 연금 전액을 잃거나 절반만 받을 수 있어 형평성 논란이 커지고 있다.

평생 국민연금 보험료를 납부하며 노후를 설계해 온 맞벌이 부부 중 한 명이 사망할 경우, 남은 배우자가 받을 수 있는 연금액이 극단적으로 감소하거나 아예 사라지는 경우가 빈번하게 발생하고 있다.

현행 국민연금법상 한 사람이 두 가지 이상의 연금 권리를 동시에 가질 경우 중복급여 조정 제도가 적용되어 두 가지 연금 중 하나만 선택하도록 규정하고 있다.

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이러한 제도는 한정된 연금 재원을 여러 수급자에게 골고루 배분하기 위해 설계된 장치이나, 실속 없는 선택을 강요받으며 실질적인 연금 수급액이 급감하는 부작용을 낳고 있다.

중복수급권자 4년 만에 67.9% 급증, 선택지 극단적

2021년 12만 3천 994명이었던 본인의 노령연금이나 장애연금 권리와 배우자 사망으로 인한 유족연금 권리가 겹친 사람은 2025년 20만 8천 242명으로 4년 만에 67.9%나 급증했다.

현행 법제에 따르면 남은 배우자가 본인의 노령연금이나 장애연금을 선택할 경우, 사망한 배우자가 남긴 유족연금의 30%만 추가로 지급된다.

나머지 70%는 소멸되는데, 이는 실질적으로 내 연금을 고를 경우 배우자의 유족연금이 70%나 깎이는 결과를 초래한다.

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반대로 사망한 배우자의 유족연금 혜택이 더 클 경우 유족연금을 선택하면, 본인이 평생 보험료를 내고 확보한 노령연금과 장애연금은 단 1원도 보태주지 않고 전액 지급이 중단된다.

2025년 기준 중복수급권자 20만 8천 242명 가운데 82%인 17만 1천 547명은 내 연금을 선택해 유족연금 30%를 추가로 받는 반면, 나머지 18%인 3만 6천 695명은 유족연금을 선택하면서 자신의 노령연금을 한 푼도 받지 못했다.

제도 변화와 비교 연금 간 형평성 논란

원래 국민연금은 2007년 이전까지 둘 중 하나를 고를 경우 나머지 연금을 전혀 지급하지 않았다.

부부가 함께 보험료를 내도 손해를 본다는 불만이 커지자 정부는 2007년 본인 연금을 선택할 때 유족연금의 20%를 얹어주는 제도를 도입했고, 2016년에 이를 30%로 상향 조정했다.

국민연금연구원의 보고서에 따르면 2007년 제도 개편 이후 배우자의 유족연금을 받다가 나이가 차서 본인 노령연금 권리가 생겼을 때 내 연금을 고르는 비율이 60%에서 70% 수준에서 90% 이상으로 크게 뛰었다.

본인의 연금을 선택한 비율은 2021년 84%에서 2025년 82%로 약간 줄었고, 유족연금을 택한 비율은 같은 기간 16%에서 18%로 소폭 증가했다.

하지만 공무원연금, 사학연금, 군인연금 같은 직역연금은 본인의 퇴직연금과 배우자의 유족연금이 겹칠 때 유족연금의 절반인 50%를 지급한다.

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직역연금은 사망한 배우자가 받던 연금의 60%를 유족연금으로 정하는 반면, 국민연금은 고인이 보험료를 낸 기간이 10년 미만이면 기본연금액의 40%, 10년에서 20년 미만이면 50%, 20년 이상이어야 60%를 인정해 준다.

이종 가입 부부 '100% 중복 수급' 사각지대

가장 큰 형평성 구멍은 부부가 서로 다른 연금에 가입했을 때 나타난다.

부부 둘 다 국민연금에 가입했으면 유족연금이 70% 깎이고, 둘 다 공무원연금에 가입했으면 50% 깎인다.

그런데 한 명은 국민연금에 가입하고 다른 한 명은 공무원연금에 가입한 부부는 사별할 때 내 연금 전액과 배우자의 유족연금 전액을 1원도 깎이지 않고 100%를 다 받을 수 있다.

국민연금연구원의 '직역연금과 국민연금의 유족연금 중복급여 조정 해외사례 검토' 보고서에서도 독일이나 벨기에 같은 주요국은 일반 연금과 공무원 연금이 겹치더라도 합산 소득과 상한선을 따져 깐깐하게 감액하고 있다고 지적했다.

유족 수급자 빈곤율 60% 초월, 제도의 현실적 필요성

국민연금연구원의 '유족연금 급여수준의 적정성 검토와 개선과제' 보고서에 따르면 2024년 전체 유족연금 수급자 108만 466명의 월평균 수령액은 35만 4천 44원에 그쳤다.

수급자의 90.1%가 여성인데, 가구원 수를 따진 상대빈곤율은 53.77%, 65세 이상 고령 수급자의 상대빈곤율은 60.34%에 달해 절반 이상이 저소득층으로 내몰려 있다.

전문가들은 맞벌이 부부가 늘어나면서 내 연금과 유족연금이 겹치는 국민이 해마다 불어나는 만큼 가입자 간 형평성을 맞추면서 연금 기금의 안정성까지 함께 지킬 수 있는 정교한 제도 손질이 시급하다고 지적한다.