국민성장펀드가 네이버클라우드의 세종 AI 데이터센터 건설에 4000억원을 저리로 대출하며, 한국의 AI 주권 확보와 해외 의존도 감소를 위한 정부 차원의 지원에 나선다. 총 150조원 규모의 국민성장펀드는 AI, 반도체 등 첨단 산업에 집중 투자될 예정이다.

국민성장펀드 가 네이버클라우드 의 세종 인공지능(AI) 데이터센터 건설을 위한 자금 4000억원을 낮은 금리로 대출해주기로 결정했다. 이는 한국의 AI 주권 확보와 해외 의존도 감소를 위한 정부 차원의 지원 필요성에 따른 것이다. 금융위원회는 기금운용심의회를 통해 네이버클라우드 가 세종에 구축할 초대형 AI 데이터센터 ‘각 세종’의 증설과 그래픽처리장치(GPU) 서버 도입에 4000억원을 저리로 대출하는 안건을 의결했다고 밝혔다. 국민성장펀드 는 인공지능(AI), 반도체 등 첨단산업에 5년간 총 150조원을 투자하는 것을 목표로 하고 있으며, 이재명 정부가 추진하는 대규모 금융 지원 정책의 일환으로 추진되고 있다. 현재 100건 이상의 투자 신청이 접수되어 총 153조원에 달하는 수요를 기록하며 높은 관심을 받고 있다. 정부는 다양한 자금 수요에 유연하게 대응하기 위해 투자 방식을 네 가지로 세분화했으며, 전체 자금의 40%를 지역 경제 활성화에 배분할 계획이다.

이억원 금융위원장은 국민성장펀드 출범식에서 정부와 민간이 협력하여 150조원 규모의 펀드를 조성하고 첨단 전략 산업을 육성하겠다는 청사진을 제시했다. 이는 대선 공약이었던 100조원에서 50% 증액된 규모로, 정부 75조원, 민간 75조원으로 조성되어 향후 5년간 AI, 반도체 등 신산업에 투자하여 글로벌 경쟁력을 강화하고 국내 산업 생태계를 발전시키는 것을 목표로 한다. 또한, 금융회사, 연기금뿐만 아니라 일반 국민도 투자할 수 있도록 개방될 예정이다. 이재명 정부는 ‘단군 이래 최대 규모 관제 펀드’로 불리는 국민성장펀드를 통해 핵심 분야에 집중 투자하여 ‘초격차 산업’을 육성하고자 한다. 총 150조원 규모의 펀드 중 AI, 반도체, 모빌리티, 바이오·백신 등 4개 분야에 78조원이 투입될 예정이다. 정부는 압도적인 자금 투입을 통해 미래 20년을 책임질 신성장 동력을 육성하고, 지역 소멸 위기를 극복하겠다는 복안이다. 하지만 시장에서는 역대 정부 주도의 ‘마중물 펀드’들이 기대에 미치지 못한 성과를 보였던 사례들을 들어 국민성장펀드의 성공 가능성에 대한 의구심도 제기되고 있다. 국민성장펀드가 성공하기 위해서는 정권의 임기를 초월하여 중장기적으로 안정적으로 운용될 수 있는 제도적 장치가 마련되어야 한다는 지적이 나오고 있다. 증권 업계에서는 펀드 복수 운용을 통한 경쟁 유도, 금산분리 완화 등 다양한 제언이 나오고 있으며, 이재명 대통령이 주재한 국민성장펀드 국민보고대회에는 산업계, 벤처기업계, 금융업계 관계자 130여 명이 참석하여 투자할 11개 분야에 대한 선구안과 경쟁을 통한 투자 활성화 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 이러한 논의들은 국민성장펀드가 단순히 자금을 투입하는 것을 넘어, 효과적이고 경쟁력 있는 산업 생태계를 구축하기 위한 정부와 민간의 협력 의지를 보여준다. 특히, 네이버클라우드의 AI 데이터센터 투자와 같은 구체적인 사례는 펀드가 첨단 기술 인프라 구축 및 관련 산업 육성에 실질적으로 기여하고 있음을 시사한다. 국민성장펀드는 한국 경제의 미래 성장 동력을 발굴하고 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되지만, 성공적인 운용을 위해서는 지속적인 시장과의 소통과 제도적 보완이 필수적이다. 네이버클라우드의 세종 AI 데이터센터 구축에 대한 국민성장펀드의 4000억원 저리 대출은 한국의 AI 기술 경쟁력 강화와 데이터 주권 확보라는 국가적 목표 달성을 위한 중요한 발걸음이다. 정부가 AI와 같은 첨단 산업의 중요성을 인식하고 이에 대한 전략적인 투자를 단행하는 것은 국가 경제의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 요소이다. 특히, 해외 기술 및 인프라에 대한 의존도를 낮추고 국내 자체 기술력을 키우는 것은 장기적인 관점에서 국가 안보와 경제적 자립도를 높이는 데 기여할 것이다. 국민성장펀드는 단순한 자금 지원을 넘어, 민간 기업의 대규모 투자를 촉진하고 관련 산업 생태계를 활성화하는 마중물 역할을 할 것으로 기대된다. AI, 반도체, 모빌리티, 바이오·백신 등 미래 핵심 산업에 대한 집중 투자는 한국이 글로벌 기술 리더십을 확보하고 새로운 성장 동력을 창출하는 데 중요한 기반이 될 것이다. 다만, 150조원이라는 막대한 규모의 펀드가 성공적으로 운용되기 위해서는 투명하고 효율적인 관리 시스템 구축, 시장의 변화에 대한 신속하고 유연한 대응, 그리고 지속적인 성과 평가 및 피드백 과정이 필수적으로 요구된다. 또한, 펀드 운용의 장기적인 안정성을 확보하기 위한 제도적 장치 마련은 단기적인 성과에 연연하지 않고 한국 경제의 지속 가능한 성장을 견인할 수 있는 중요한 과제가 될 것이다. 국민성장펀드가 역대 정부의 유사한 정책들의 전철을 밟지 않고 성공적인 결과를 만들어내기 위해서는 정부의 적극적인 의지와 함께 민간의 혁신 역량이 조화롭게 발휘될 수 있는 환경 조성이 무엇보다 중요하며, 이는 국민적 공감대와 신뢰를 바탕으로 이루어져야 할 것이다





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