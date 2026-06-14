국민기초금융보장법 발의를 앞두고 금융기본권 입법 논의 본격화

김은경 위원장이 금융취약계층을 위한 단계별 지원 체계를 법제화하고자 하는 목표를 밝히며, 국민기초금융보장법 발의를 추진하고 있다. 접근권부터 자산형성권까지 5대 권리를 보장하고, 상담·채무조정·보험·대출·저축을 연계하는 포용금융 체계를 마련한다.

김은경 신용회복위원회 위원장 겸 서민금융진흥원 장은 올해 하반기에 국회와 협력해 금융 취약계층의 재기 기회를 보장하는 입법 작업을 본격화하고 있다. 그는 11일 국회도서관에서 열린 토론회에서 국민기초금융보장법 제정을 통해 모든 국민이 차별 없이 금융서비스에 접근하고 최소한의 자금을 공정하게 이용할 수 있는 금융기본권 을 보장해야 한다고 강조했다.

김 위원장은 금융기본권을 접근권, 생존권, 재기권, 자립권, 자산형성권의 다섯 가지 권리로 정의하고, 이를 실현하기 위한 구체적 수단으로 기초상담·채무조정, 기초보험, 기초대출, 기초저축을 포함한 네 가지 기초금융을 제시했다. 핵심은 선 진단 후 처방하는 구조로, 재무 상태와 채무를 먼저 점검한 뒤 채무조정을 거쳐 보험·대출·저축을 단계적으로 연계하는 방식이다. 이 과정은 단순히 추가 대출을 제공하는 것이 아니라 채무 정리를 기반으로 재기 경로를 마련하는 데 집중한다. 현행 제도의 한계 역시 명확히 지적되었다.

불법 사금융 피해 신고가 연간 1만7000건에 달하고, 90일 이상 장기연체 상태인 청년이 42만명을 넘어가는 등 기존 시스템만으로는 빈곤의 악순환을 끊기 어렵다는 것이 김 위원장의 판단이다. 따라서 초기에는 취약계층을{{ {{ {<<<<<<<}}}}} 중심으로 제도를 도입하고, 중장기적으로는 전 국민을 대상으로 확대하는 방안을 제시하고 있다. 다만 대상 범위, 지원 요건, 재원 마련, 금융권 부담 등은 입법 과정에서 주요 쟁점으로 떠오를 전망이다.

김 위원장은 고신용자 중심으로 대출을 공급해 왔던 일부 금융기관이 서민금융 재원 조성에 적극 참여해야 한다고 강조하며, 약탈적 금융 논란을 해소하고 포용금융을 강화할 필요성을 역설했다. 국민기초금융보장법은 오는 8월 전후로 국회에 발의될 예정이며, 더불어민주당 민병덕 의원을 중심으로 입법지원단이 조직될 것으로 알려졌다. 동시에 금융기본권 연구단이 출범하여 금융기본권 개념 정립과 법적 기반 마련을 위한 연구를 진행한다.

연구단은 금융기본권연구분과, 데이터분석분과, 정책기획분과, 대외협력분과 등 네 개의 분과로 구성되며, 각 분과의 장은 임정하 서울시립대 교수, 유경원 상명대 교수, 한재준 인하대 교수, 강경훈 동국대 교수가 맡는다. 이러한 움직임은 금융 서비스를 기본적인 권리로 승격시키고, 사회적 배제와 빈곤의 악순환을 끊어 나가려는 포괄적 정책 전략의 일환으로 기대되고 있다





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