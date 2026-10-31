국민 아버지 배우 최불암 별세, 향년 87세

국민 아버지로 불린 배우 최불암이 29일 밤 서울 강서구의 한 병원에서 향년 87세로 별세했다. 67년 연기 인생과 초록우산 어린이재단장 장례로 국민의 추모가 이어지고 있다.

한국의 아버지상을 대표해 국민 아버지 로 불린 배우 최불암 (본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세. 유족과 방송계에 따르면 고인은 29일 밤 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료 중 세상을 떠났다. 장례는 초록우산 어린이재단 장으로 진행된다.

고인은 1959년 극단 실험극회의 연극 햄릿으로 데뷔한 뒤 연기 인생 67년 동안 드라마와 영화, 연극 무대를 아우르며 국민적 사랑을 받았다. 특히 MBC 수사반장에서 박영한 반장 역을 맡아 한국형 수사물의 시초격으로 18년간 방송됐고, MBC 전원일기에서는 양촌리 김 회장 역으로 22년간 국내 최장수 드라마를 이끌었다.

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최불암 별세, 빈소 이틀째 추모 행렬

고인의 빈소가 마련된 서울아산병원 장례식장에는 추모 발걸음이 이틀째 이어졌다. 전날 김혜자, 유인촌, 고두심, 임호 등에 이어 31일에는 전원일기에서 함께한 동료 배우들이 빈소를 찾았다. 남성진은 지금도 믿어지지 않는다며 누구에게나 본보기가 되고 따뜻한 마음을 나누신 큰 어른으로 기억해 달라고 전했다.

송일국은 40년 넘는 세월 동안 어려운 아이들 곁을 지킨 선생님이 배우 품격이 삶을 통해 완성된다고 하셨는데 실천으로 보여주셨다고 추모했다. 송승헌은 드라마 그대 그리고 나에서 부자 관계로 호흡을 맞춘 고인을 두고 첫 정극 드라마에 부족했던 자신에게 하늘 같은 분이었다고 회고했다. 정한용은 고개 숙인 남자와 영웅시대에서 부자 연기를 했으며 평소에도 가깝게 지냈다고 말했다.

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배우 오지명은 고등학생 때부터 연극 무대와 KBS 탤런트 특채 활동까지 고인과 함께한 인연을 소개했다. 이정섭은 연극 껍질이 째지는 아픔 없이는에서 고인을 처음 본 지 65년이 된다며 연기자의 대명사이자 표상 같은 분인데 아쉽다고 눈물을 보였다. 가수 김흥국은 분장실이나 행사장에서 볼 때마다 인자하신 모습이었다며 대한민국 연예계 큰 별들이 떠나면 누가 방송을 지킬지 모르겠다고 안타까워했다. 이 감독은 백수를 누리실 줄 알았는데 하나님 곁으로 가셨다며 최선을 다하고 가셨기 때문에 국민 마음속에 잊지 못할 연기자로 남을 것이라고 기렸다.

정치인들이 전한 최불암 추모와 인연

장례위원회 위원인 이낙연 전 국무총리는 고인이 공적인 자리든 사적인 자리든 넉넉하고 푸근한 사람이었다고 기억했다. 그는 사석에서 소주를 같이 마시던 기억을 떠올리며 고인이 소주를 제일 맛있게 드시는 분이라고 했다. 이 전 총리는 고인의 면도하지 않은 모습이 영정사진인 점을 언급하며 평소 밖에 나갈 때 일부러 허름한 옷을 입거나 국민에게 위화감을 주어서는 안 된다고 생각하고 사셨다고 전했다.

김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 고인과 서울 중앙중학교에서 같은 반 짝꿍이었던 인연을 언급했다. 오랜 유학 생활 탓에 최불암이 동창이었다는 것을 나중에야 깨달았다는 그는 사람이 굉장히 온화하고 애정이 깊은 성격이라며 자기가 추구하는 분야에서 대단한 성공을 거둔 친구라고 기억했다. 권영세 국민의힘 의원은 사법시험 합격 후 방송국 연수에서 전원일기 촬영 중인 고인을 만난 기억과 서울 영등포을 국회의원 선거를 준비하며 고인을 찾아간 때를 들려줬다.

나경원 국민의힘 의원은 초록우산 어린이재단 활동하며 고인과 맺은 인연을 떠올리며 아이들과 소외된 사람들에 대한 사랑이 깊으셨던 최불암 선생님이라며 연기뿐 아니라 삶 자체가 국민에게 울림이 있는 삶이었다고 추모했다. 신장식 조국혁신당 대표는 우리 서민들의 안전을 지켜주셨던 수사반장이셨고 양촌리의 회장님이셨고 한국인의 밥상을 지켜주셨던 국민 아버지셨다며 하늘에서도 늘 푸근한 웃음으로 국민 마음을 잘 안아주셨으면 좋겠다고 바람을 전했다.

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초록우산 어린이재단장 장례와 발인 일정

고인은 작년 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 KBS 1TV 시사교양 프로그램 한국인의 밥상에서 하차했다. 이후 재활에 힘써온 고인은 최근 건강이 급격히 악화한 것으로 알려졌다. 장례는 초록우산 어린이재단장으로 진행되며 황영기 초록우산 어린이재단 회장을 위원장으로 이수성·이낙연 전 국무총리, 홍문종 전 의원, 김성은 신부, 한일수 국회입법정책연구회 사무총장, 양옥경 대표이사 등이 참여하는 장례위원회가 꾸려졌다.

발인은 다음 달 2일 오전 7시 40분 엄수된다. 이어 오전 9시 서울 영등포구 여의도성당에서 염수정 추기경이 집전하는 장례 미사를 거행한 후 오전 10시 40분 초록우산 어린이재단으로 이동한다. 장지는 동화경모공원이다. 고인은 41년간 초록우산 전국후원회장으로 활동하며 국내외 소외 아동을 위한 나눔에 앞장선 것으로 전해졌다.