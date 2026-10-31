국민 아버지 배우 최불암 별세, 향년 87세

국민 아버지로 불린 배우 최불암이 향년 87세로 별세했다. 고인은 수사반장과 전원일기로 국민적 사랑을 받았으며 초록우산 어린이재단장으로 장례가 치러진다.

한국의 아버지상을 대표해 국민 아버지 로 불린 배우 최불암 (본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세. 고인은 지난 29일 밤 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 유족과 방송계에 따르면 고인은 최근 건강이 급격히 악화한 것으로 알려졌다.

고인은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 KBS 1TV 시사교양 프로그램 한국인의 밥상에서 하차했다. 이후 재활에 힘써왔으나 병세가 악화돼 별세에 이르렀다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐다.

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수사반장과 전원일기의 국민 배우

1959년 극단 실험극회에서 연극 햄릿으로 데뷔한 고인은 연기 인생 67년간 드라마와 영화, 연극 무대를 아우르며 활동했다. 한국형 수사물의 시초격으로 18년간 방송된 MBC 수사반장(1971∼1984, 1985∼1989)에서 박영한 반장 역을 맡아 큰 인기를 끌었다.

또 22년간 방영된 국내 최장수 드라마 MBC 전원일기(1980∼2002)에서는 양촌리 김 회장 역으로 출연하며 국민적 사랑을 받았다. 두 작품을 통해 고인은 서민들의 안전을 지키는 수사반장이자 정겨운 시골 회장님으로 각인됐다.

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나눔 실천한 초록우산 후원회장

고인은 연기 활동 외에도 41년간 초록우산 전국후원회장으로 활동하며 국내외 소외 아동을 위한 나눔에 앞장섰다. 이러한 공로를 인정받아 장례는 초록우산 어린이재단장으로 진행된다.

황영기 초록우산 어린이재단 회장을 위원장으로 이수성·이낙연 전 국무총리, 홍문종 전 의원, 김성은 신부, 한일수 국회입법정책연구회 사무총장, 양옥경 대표이사 등이 참여하는 장례위원회가 꾸려졌다. 발인은 다음 달 2일 오전 7시 40분 엄수된다.

이어 오전 9시 서울 영등포구 여의도성당에서 염수정 추기경이 집전하는 장례 미사를 거행한 후 오전 10시 40분 초록우산 어린이재단으로 이동한다. 장지는 동화경모공원이다.

후배와 정치권의 추모 물결

빈소에는 이틀째 추모 발걸음이 이어졌다. 전날 김혜자, 유인촌, 고두심, 임호 등에 이어 31일에는 전원일기에서 함께한 후배 배우들이 빈소를 찾았다. 김지영은 고인을 아버지이자 선생님이었다고 표현했다.

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남성진은 지금도 믿어지지 않는다며 누구에게나 본보기가 되고 따뜻한 마음을 나눈 큰 어른으로 기억해 달라고 전했다. 송일국은 40년 넘는 세월 동안 어려운 아이들 곁을 지킨 선생님이 배우 품격이 삶을 통해 완성된다고 하셨다며 나눔의 정신을 이어가겠다고 밝혔다.

장례위원회 위원인 이낙연 전 국무총리는 고인이 공적이든 사적이든 넉넉하고 푸근한 사람이었다고 기억했다. 그는 고인이 좋은 옷을 입고 반짝여서는 안 된다는 생각을 갖고 살았다며 푸근한 웃음의 영정사진으로도 최불암은 최불암이라고 말했다.

신장식 조국혁신당 대표는 서민들의 안전을 지켜준 수사반장이자 양촌리 회장님, 한국인의 밥상을 지켜준 국민 아버지였다며 하늘에서도 푸근한 웃음으로 국민들을 안아주기를 바란다고 추모했다.