국민 돈 모아 AI·반도체 등 투자, 최대 1800만원 소득공제 혜택 '국민성장펀드' 출시

정부가 오는 5월 국민의 자금으로 AI, 반도체 등 첨단 산업에 투자하는 '국민참여형 국민성장펀드'를 출시한다. 이 펀드는 원금 손실의 최대 20%를 정부가 보전해주고, 최대 1800만원까지 소득공제 혜택을 제공한다. 다만, 5년간 투자금이 묶이는 단점이 있어 신중한 접근이 요구된다. 서민층에게는 20% 우선 배정 혜택도 주어진다.

정부가 오는 5월 ‘국민참여형 국민성장펀드 ’를 출시한다. 이 펀드는 일반 국민의 자금을 모아 인공지능(AI), 반도체 등 첨단 전략 산업에 투자하는 정책형 펀드다. 매년 6000억 원, 5년간 총 3조 원의 자금을 모집할 계획이며, 최대 2억 원까지 1인당 투자할 수 있다. 특히, 전체 판매액의 20% 이상은 연 소득 5000만 원 이하, 종합소득 3800만 원 이하인 서민에게 우선 배정될 예정이다. 이 펀드의 가장 큰 특징 중 하나는 투자 원금 손실의 최대 20%까지 정부 재정으로 보전해준다는 점이다. 이를 위해 정부는 1200억 원의 재정을 후순위 보강에 투입할 계획이며, 이는 모집 자금의 20%에 해당하는 규모다. 즉, 펀드에서 손실이 발생하더라도 최소 20%까지는 정부의 재정으로 보호받아 국민들의 원금 손실 위험을 줄인다. 투자자들은 또한 상당한 세제 혜택을 기대할 수 있다. 최대 7000만 원을 투자할 경우, 투자 금액에 따라 최대 1800만 원까지 소득 공제가 가능하다.

3000만 원까지는 40%, 3000만 원에서 5000만 원 구간은 20%, 5000만 원에서 7000만 원 구간은 10%의 소득 공제율이 적용된다. 이는 고소득자의 경우 실질적인 세금 부담을 크게 줄여주는 효과를 가져올 것으로 예상된다. 더불어 펀드에서 발생하는 배당 소득에 대해서도 9.9%의 낮은 세율로 분리 과세가 적용되어, 일반적인 금융 소득 과세 방식보다 유리하다. 다만, 펀드 가입 시 투자한 원금은 5년간 묶이게 되어 중도 환매가 어렵거나 높은 수수료가 부과될 가능성이 높다. 이는 자금 사정이 여유롭지 않은 서민이나 청년층에게는 부담으로 작용할 수 있다는 지적도 나온다. 정부는 이러한 점을 고려하여 고소득층에 혜택이 집중되는 것을 막기 위해 금융소득 종합과세자에게는 세제 혜택을 전면 배제하고, 투자 규모에 따라 소득 공제 혜택을 단계적으로 줄이는 보완 장치를 마련했다고 밝혔다. 국민참여형 국민성장펀드는 혁신 성장 동력에 대한 투자 기회를 국민에게 제공하는 동시에, 위험을 분산하고 세제 혜택을 제공함으로써 장기적인 국가 경제 성장과 국민 자산 증대에 기여할 것으로 기대된다. 하지만 5년간의 투자금 묶임 현상과 관련하여 서민층의 재정적 부담 가능성에 대한 신중한 접근이 필요하다





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국민성장펀드 AI 반도체 소득공제 투자

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