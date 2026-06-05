국립6·25전쟁납북자기념관, '한국전쟁정전협정문' 사본 구입

국립6·25전쟁납북자기념관이 구입 예정인 '한국전쟁정전협정문' 사본 표지 이미지, 73년 만에 원래 자리로 돌아온다. 6일 국립6·25전쟁납북자기념관(이하 기념관)에 따르면 정전협정 직후 생산된 것으로 추정되는 '한국전쟁 정전협정문' 영문 사본 1점을 개인수집가로부터 구매하는 계약이 이르면 이달 중 체결된다.

국립6·25전쟁납북자기념관 이 구입 예정인 ' 한국전쟁정전협정문 ' 사본 표지 이미지, 73년 만에 원래 자리로 돌아온다. 6일 국립6·25전쟁납북자기념관 (이하 기념관)에 따르면 정전협정 직후 생산된 것으로 추정되는 '한국전쟁 정전협정문' 영문 사본 1점을 개인수집가로부터 구매하는 계약이 이르면 이달 중 체결된다.

협정 체결 직후 생산된 사본 중 기록물로서 가치가 인정돼 국가기록원에 보관 중인 것은 1953년 군사정전위원회가 보유했던 영문 사본 등 3건이 있다. 협정 체결 직후 생산돼 역사성과 유물로서 가치가 인정되는 사본은 흔치 않다고 기념관 측은 설명했다. 2021.7.9 andphotodo@yna.co.kr경매 업체가 제공한 정보에 따르면 1953년 경기도 파주군(현 파주시) 소재 유엔사에 파견됐던 영국군 장교가 보유한 사본이다. 실제로 표지에는 'M.B. 맥냅(M.B.

McNabb) 소령의 개인용 사본'이라는 내용의 영문 수기(手記)가 남아 있다.

'영국군 수석대표', '한국 문산리 유엔사 송환그룹 임시 포로수용소' 등 소속·보직과 근무지도 기재돼 있다. 문산리 유엔사 송환그룹 임시 포로수용소는 정전협정 후 포로 교환을 위해 현재의 도라산역 위치에 세운 시설이다. 바로 강(임진강) 건너편이 현재 6·25전쟁납북자기념관이 있는 임진각 일원이다. 매매회사 업체가 제공한 정보에 따르면 1953년 유엔군사령부에 파견된 영국군 장교가 직무용으로 보관했던 사본이다.

실제로 표지에는 'M.B. 맥냅 소령의 개인용 사본'이라는 내용의 영문 수기(手記)가 남아 있다.

'영국군 수석대표', '한국 문산리 유엔사 송환그룹 임시 포로수용소' 등 소속·보직과 근무지도 기재돼 있다. 문산리 유엔사 송환그룹 임시 포로수용소는 정전협정 후 포로 교환을 위해 현재의 도라산역 위치에 세운 시설이다. 바로 강(임진강) 건너편이 현재 6·25전쟁납북자기념관이 있는 임진각 일원이다. 매매가 완료되면 유물 등록 절차를 거쳐 1~2년 후 관람객을 만나게 된다.

정전협정문에는 전쟁포로 송환뿐만 아니라 전시 납북자의 귀환 합의도 담겼다(제59항). 다만, 납북을 인정하지 않는 북한의 강경한 태도 탓에 '실향사민(displaced civilians)'이라는 표현이 사용됐다. 정전협정 이듬해 1월 16일 군사정전위원회에서 민간인 교환 절차가 합의됐고 이에 따라 3월 1일 남측은 북쪽 주민 37명을 송환했으나 북측은 남쪽 주민을 단 한 명도 돌려보내지 않았다





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국립6·25전쟁납북자기념관 한국전쟁정전협정문 사본 구매 계약

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