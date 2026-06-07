국립중앙·경주박물관, 관람객 급증과 다채로운 전시로 문화 향수 확산

2026년 1∼5월 국립중앙박물관은 325만명 이상이 방문했으며, 외국인 관람객도 58% 증가했다. 국립경주박물관도 연간 관람객 100만명을 돌파하고, 태국미술전·우리들의 밥상·황룡사 특별전 등 다양한 특별전으로 문화 교류와 전통 재조명을 이어간다.

국립중앙박물관 은 2026년 1월부터 5월까지 총 3,255,160명의 관람객이 방문했다고 발표했다. 이 중 내국인 관람객은 3,133,136명, 외국인 관람객은 122,024명으로, 외국인 관람객 수는 전년 동기간 대비 57.8% 증가한 수치다.

특히 '우리들의 이순신' 특별전이 30만 명 이상의 관람객을 끌어모은 가운데, 5월 한 달 동안 하루 평균 23,000명 가량이 박물관을 찾은 것으로 추산된다. 지난해 1∼2월에 비해 관람객 수는 50만 명대에서 크게 늘어났으며, 이는 문화예술에 대한 국민들의 높은 관심과 박물관 프로그램의 다양성이 주효한 결과라 할 수 있다. 국립경주박물관도 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다. 2026년 5월 30일 기준으로 연간 누적 관람객 수가 1,009,961명에 달했으며, 이는 전년 동기간의 576,104명에 비해 73.7% 상승한 수치다.

경주박물관은 최근 '어메이징 타일랜드: 태국미술명품전'을 통해 국내 최초로 태국 문화와 미술을 조명하는 전시를 선보이며, 국제 문화 교류에 기여하고 있다. 또한 '우리들의 밥상' 특별전(7월 1일~10월 25일)에서는 백제 무령왕 왕릉 출토 유물과 조선 풍속화 속 음식들을 전시해 한국 전통 식문화를 재조명하고 있다. 문화유산 보존과 연구 측면에서도 의미 있는 소식이 이어진다. 국립경주박물관은 황룡사 터 발굴 조사 50주년을 맞아 5월 12일부터 '황룡사, 부처의 사리를 모시다 - 황룡봉불' 특별전을 개최한다.

이번 전시는 황룡사 유적에서 발굴된 사리와 관련 유물을 중심으로, 불교 문화유산의 가치를 재조명하고 관람객에게 깊은 사유의 기회를 제공한다. 전시와 함께 진행되는 학술 강연과 체험 프로그램은 관람객들이 직접 참여하며 역사와 문화에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 설계되었다. 이러한 다양한 전시와 프로그램은 박물관이 단순히 전통 유물을 보관·전시하는 장소를 넘어, 살아있는 교육·문화 공간으로 거듭나고 있음을 보여준다





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국립중앙박물관 국립경주박물관 관람객 증가 특별전 문화 교류

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