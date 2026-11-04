국립순천대·국립경국대 의대 신설 계획 발표, 2030학년도 정원 100명

교육부와 보건복지부가 순천대 60명, 경국대 40명 규모의 의대 신설안을 발표했다. 대학마다 교육병원을 한 곳씩 설치해야 하며, 목포 지역의 반발 속에 지역의사 선발 비율은 2028년 결정될 전망이다.

교육부와 보건복지부 가 4일 국립순천대 60명, 국립경국대 40명 정원의 의과대학 신설 계획을 발표했다. 두 대학은 정부 계획대로 2030학년도부터 의대 입학생을 받아야 하며, 신설 정원은 전체 100명이다. 지역·필수·공공의료 인력을 늘리는 것이 이번 의대 신설의 목적이다.

정부는 대학마다 가까운 곳에 교육병원을 한 곳씩 설치하도록 했다. 교육병원은 의대 6년 교육 과정 후반부에 시작되는 임상실습 전까지 운영을 시작하면 된다. 전체 100명 가운데 지역의사 비중이 얼마나 될지도 관심거리로 떠올랐다.

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교육병원 설립과 예산 확정 절차

의대와 교육병원 설립에 필요한 예산과 국비·지방비 분담 방안은 시도-대학 지역 의대 설립 추진단에서 확정할 예정이다. 이 추진단에는 각 지방정부와 대학, 전문가가 참여한다.

각 대학은 부지 확보와 시설 건립, 교수 충원 등을 추진해야 한다. 다만 이 과정의 구체적인 내용은 아직 정해지지 않아 추후 논의가 필요하다. 교육부와 보건복지부는 별도의 지원단을 설치해 국립순천대와 국립경국대의 추진 상황을 점검하기로 했다.

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국립순천대와 국립경국대가 제때 교육시설과 교수진을 확보하지 못하면 2030학년도 입학 일정 자체가 흔들릴 수 있다. 정부가 제시한 교육병원 운영 시점은 임상실습 이전이어서, 병원 설립 속도가 의대 운영의 핵심 변수가 된다.

지역의사 선발 비율과 전문가 시각

신설 지역 의대의 지역의사 선발 인원은 2028년 결정될 것으로 보인다. 2030학년도 입학 전형을 확정해야 하는 시점에 맞춰 비율이 정해지는 구조다.

지역의사 전형은 해당 지역 학생을 선발해 등록금 등을 지원하는 대신, 의사 면허를 딴 뒤 지정된 지역에서 10년 동안 의무복무할 인력을 뽑는 제도다. 이 전형은 올해 처음 도입됐다. 복지부 관계자는 교육부 등과 지역 상황을 고려해 지역의사제 선발 비율을 논의할 예정이라고 밝혔다.

보건의료 전문가들은 지역 의대 신설이 지역에 남을 의사를 양성하는 결과로 이어져야 한다고 지적했다. 김진환 참여연대 사회복지위원회 실행위원(경희대 의대 교수)은 지역 의료기관과 의료진이 협력해 교육과 수련을 담당할 인프라를 구축하는 것이 중요하다고 말했다. 그는 또 의대 졸업생이 지역에 정착할 수 있도록 수련과 근무 환경도 마련해야 한다고 강조했다.

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경상북도는 대구·경북 분리 이후 45년 만에 숙원이던 국립 의대 유치가 결실을 맺었다며 반겼다. 순천시도 이번 결정을 적극 환영한다는 뜻을 밝혔다.

목포 반발과 재심사 요구 쟁점

국립목포대가 있는 목포 지역은 이번 결정에 강하게 반발하고 있다. 목포대는 순천대와 통합을 추진했으나 사실상 무산된 뒤, 순천대가 지역 의대 후보에 오르자 심사 과정의 공정성과 절차적 부실 등을 문제 삼아 왔다.

목포가 지역구인 김원이 더불어민주당 의원은 재심사를 요구하며 지난달 30일 단식농성을 시작했다. 목포 지역의 요구는 심사 절차 전반에 대한 재검토에 초점이 맞춰져 있다.

정부는 이날 외부 법률자문 결과 대학 추천을 취소해야 할 정도의 하자는 없었다고 밝혔다. 정부는 재심사 요구는 부적절하다며 이를 일축했다. 이에 따라 지역 간 갈등이 이어지는 가운데, 지역의사 선발 비율과 교육병원 설립 등 후속 절차가 향후 쟁점으로 남게 됐다.