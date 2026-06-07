국립발레단 단원들, 차기 단장 인선에 공정성 촉구…최 장관 '루머' 해명

국립발레단 단원들이 차기 단장 임명을 앞두고 공정한 인선을 요구하는 입장문을 발표했다. 직업발레단 경험과 전문성을 갖춘 인사를 선임해 달라는 요구에 대해 최휘영 문체부 장관은 부적절한 루머라며 해명했으나, 문화계 일각에서는 인사 정책 전면 재검토를 촉구하는 목소리가 높아지고 있다.

국립발레단 단원들이 차기 단장 임명을 앞두고 공정한 인선을 촉구하는 입장문을 발표하며 파장이 일고 있다. 단원들은 지난 6일 SNS를 통해 ' 국립발레단 단장 겸 예술감독 선임에 대한 단원 입장문'을 게시하고, 문화체육관광부에 직업발레단 운영에 대한 깊은 이해와 예술적 전문성을 최우선 기준으로 삼아달라고 요청했다.

국립 예술단체 단원들이 기관장 인사와 관련해 집단으로 의사를 표명한 것은 이번이 처음이다. 국립발레단 단장 자리는 지난 4월 강수진 전 단장의 퇴임 이후 공석 상태였다. 이후 무용계 안팎에서는 직업 발레단 경력이 없는 교수 출신이자 지난해 대선 캠프에서 활동한 인물이 단장에 내정됐다는 소문이 돌았다. 특히 한국문화관광연구원장, 국립정동극장 등의 인사에서 잡음이 잇따른 상황과 맞물려 단원들이 뜻을 모아 입장문을 작성하게 됐다.

단원들은 입장문에서 특정 인물을 무조건 배제하거나 반대하려는 것이 아니라고 전제하며, 차기 수장은 직업발레단의 훈련 체계와 공연 제작 과정, 레퍼토리 운영 방식을 깊이 이해하는 인물이어야 한다고 강조했다. 또한 무용수들의 성장과 경력 관리에 대한 실질적인 경험을 바탕으로 발레단의 내부 질서와 창작 환경을 안정적으로 이끌 수 있는 리더를 원한다고 밝혔다. 이에 임명권자인 최휘영 문화체육관광부 장관은 해명에 나섰다.

최 장관은 같은 날 SNS를 통해 '이재명 캠프 출신이자 직업 발레단 경력이 없는 고령의 무용 전공 대학교수가 선임될 것이라는 허황된 루머'가 돌고 있다며 장관이 심사숙고 중인 후보 명단에는 처음부터 지금까지 이런 인물이 단 한 번도 포함된 적 없었음을 명확히 밝힌다고 강조했다. 그는 인사 시기에는 늘 풍문과 억측이 난무하기 마련이나 이번엔 나가도 너무 나갔다며 단원们께서는 절대 염려하지 마시고 공연에 전념해주시기를 바란다고 당부했다.

한편 문화예술 분야 공공기관장 인사를 둘러싼 논란이 이어지자 시민단체 문화연대를 비롯한 문화계 인사들은 이재명 정부의 공공 문화예술기관 인사 정책을 '셀럽', '보은', '밀실' 인사로 규정하고 전면 재검토를 촉구했다. 이들은 지난 21일 서울 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 문화예술계 인사조치 규탄 및 즉각 중단을 촉구한 바 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국립발레단 단장 인선 공정성 촉구 최휘영 장관 문화예술 인사 정책

United States Latest News, United States Headlines