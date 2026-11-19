국립국어원이 한국수어사전에 성소수자 관련 혐오·차별 소지 수어에 주의 문구를 최초로 명시하고, 내년부터 대안수어를 통합하는 개편안을 확정했다. 농인 LGBT+ 단체의 오랜 요구가 부분적으로 반영된 결과로, 기존 서비스는 내년 종료된다.

국립국어원 은 한국수어사전 에 성소수자 및 소수자 정체성과 관련된 차별적 수어 표현에 대해 '주의 문구'를 최초로 등재하기로 확정했다. 이번 결정은 인종, 장애, 성정체성 등 집단의 정체성을 혐오나 차별적으로 묘사하는 수어 사용을 경고하고, 이에 대한 대안을 제시하기 위한 조치다. 내년부터는 성소수자 를 지칭하는 수어에 차별 소지가 없는 대안 수어도 함께 사전에 실릴 예정이다.

사전편찬위원회, 혐오수어 주의문구 등재 방향 확정

국립국어원 사전편찬위원회는 지난달 회의를 통해 이러한 집필 방향을 최종적으로 확정했다. 사전편찬위원회는 국립국어원 내 사전 편찬 방향을 최종 결정하는 핵심 기구로, 기존에 널리 쓰이는 수어 표현은 표제어로 유지하되 차별적 소지가 있는 표현에 대해서는 명확한 경고를 추가하기로 했다.

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편찬위는 국적, 성정체성, 인종, 장애 등 집단의 정체성과 관련해 차별이나 혐오의 소지가 있는 표현에 대해 '부가 정보'란에 주의 문구를 표시하는 규칙을 마련했다. 만약 해당 표현에 대해 대안 수어가 존재하고, 서로 다른 방송 매체에서 5건 이상 사용된 이력이 확인될 경우, 해당 대안 수어도 부가 정보에 함께 실릴 예정이다.

성적 의미 왜곡 해소 위한 대안수어 등재 근거

이번 결정의 배경에는 한국수어에서 성소수자를 표현하는 기존 수어들이 성적 의미를 담고 있어 악용되는 사례가 지속적으로 보고되었기 때문이다. 실제로 게이와 레즈비언을 지칭하는 기존 수어 표현들은 노골적인 성적 의미를 포함하고 있어, 성소수자를 향한 성적 괴롭힘이나 공격의 도구로 종종 사용되어 왔다.

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이에 농인 성소수자 인권단체는 이성애자용 수어와 달리 성소수자 정체성 관련 단어만 유독 '성적인 행위로 묘사'된다는 점을 강력히 지적해왔다. 2022년부터 농인 성소수자 인권단체는 자체 개발한 대안 수어를 사전에 등재해달라고 꾸준히 요구해왔으며, 이번 결정은 이들의 오랜 투쟁이 부분적으로 결실을 맺은 결과다.

표제어 유지와 주의문구 추가, 통합 사전으로의 전환

이번 개편안에 따라 게이와 레즈비언을 뜻하는 기존 수어는 표제어로 유지되지만, 사용 맥락이나 대상에 따라 상대방에게 모욕감이나 불쾌감을 줄 수 있으므로 각별한 주의가 요구된다는 부가 정보가 반드시 추가된다. 이는 한국수어사전에 혐오 및 차별 소지가 명시적으로 언급된 사례가 처음인 만큼, 언어 정책의 전환점이 된다는 평가다.

국립국어원은 사전 집필 방향이 확정될 때까지 해당 수어들을 임시 비공개 처리했다가, 지난 13일 부가 정보와 함께 다시 공개했다. 내년부터 전면 개편되는 '한국수어누리사전'에는 성소수자 대안 수어도 함께 표기될 예정이며, 기존 '한국수어사전'과 지난해 신설된 '한국수어누리사전'으로 이원화되어 있던 서비스는 내년을 기점으로 완전히 통합된다.

서비스 통합에 따라 현재 약 1천여 개 수준인 한국수어누리사전의 표제어는 약 3천 여 개가 추가로 확대될 예정이다. 반면 기존 '한국수어사전'은 내년을 기점 운용이 종료되며, 곧 쓰이지 않게 될 기존 사전에는 부가 정보로 주의 문구만 추가된 형태로 유지된다.

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농인 LGBT+ 단체의 환영과 아쉬움 공존

농인 성소수자 인권단체 '한국농인엘지비티플러스(LGBT+)'는 이번 국립국어원의 결정을 적극적으로 평가했다. 단체 상임활동가인 우지양 활동가는 14일 서울 마포구 한겨레신문사에서 대안수어로 '성소수자'를 보여준 바 있으며, 단체 차원에서는 이번 조치에 대해 큰 환영의 박수를 보낸다고 밝혔다.

다만 단체는 성소수자 대안 수어가 표제어로 직접 등재되지 않고 부가 정보로만 제공된 부분에 대해 아쉬움을 표했다. 이는 차별적 표현을 완전히 대체하지 못하고 경고문 형태로만 남겼기 때문에, 진정한 평등한 언어 환경 조성을 위해서는 여전히 더 많은 논의와 개선이 필요하다는 입장을 드러내는 것이다.