국립국악관현악단, AI '지음'과의 인문학 콘서트 '공존' 선보여

국립국악관현악단이 AI 작곡가 '지음'과 협업하는 인문학 콘서트를 개최한다. 포자랩스와 개발한 지음은 관객 설문과 음악 데이터를 바탕으로 5곡을 창작했으며, 인간 편곡자와 연주자들이 이를 다듬어 무대에 올린다. AI와 국악의 만남을 통해 기술과 예술의 공존 가능성을 탐구한다.

국립국악관현악단 이 인공지능(AI)과 협력하는 인문학 콘서트 '공존'을 선보인다. 국립국악관현악단 은 그간 로봇 지휘자, VR 기술 등 기술과 예술의 결합을 지속적으로 시도해왔으며, 이번에는 국내 생성형 AI 음악 스타트업 (주) 포자랩스 와 함께 개발한 AI '지음(知音)'을 새로운 창작 파트너로 초대했다. 4월 26일 국립극장 달오름극장에서 'AI와 인간의 건설적인 공존'을 주제로 열리는 공연에서는 지음이 작사·작곡하고 노래까지 부른 다섯 곡이 국악관현악단의 연주로 무대에 오른다.

지음은 관객 167명의 사전 설문 응답과 포자랩스가 보유한 100만개 이상의 자체 음악 데이터를 바탕으로 5곡을 창작했다. 인간 편곡자들은 지음이 만든 곡의 뼈대에 보완과 살을 입혀 무대예술로 완성했다. 김백찬 작곡가는 지음의 원곡을 처음 들었을 때 "대학 졸업 후 첫 직장에서 거친 원곡을 다듬던 어시스턴트 시절로 돌아간 기분"이라고 표현하며, AI가 과감한 코드 변화를 시도한 점이 흥미로웠다고 말했다. 다만 일부 동양 악기 소리가 혼동되어 국악적인 색채를 완성하기 위해 정교한 수정이 필요했다고 전했다.

포자랩스 손영웅 이사는 국악만을 대규모로 디테일하게 학습한 AI 모델이 전 세계적으로 부족한 상황에서 국립극장과 전문가들의 조언을 받아 모델을 고도화했다고 설명했다. 초기에는 소리꾼의 창법을 AI 보컬로 구현하려 했으나 기술적 한계로 인해 대중적인 사극 OST풍의 새로운 보컬 스타일로 방향을 전환했다. 김 작곡자는 "인간의 깊은 영혼과 감성을 다루는 순수예술은 AI가 쉽게 넘지 못할 영역"이라며 AI를 경쟁자가 아닌 창작 주체로 보고, 관객들이 기술적 신기함보다는 좋은 음악 그 자체를 즐기길 바란다고 당부했다.

지음은 "감정을 느끼는지 확신할 수는 없지만 관객들의 이야기를 들여다보며 어떤 반응이 생겼다"며 "감동을 완성한 것은 편곡자와 연주자들이고 저는 뼈대를 만들었다"고 겸손히 말했다





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국립국악관현악단 AI 지음 인문학 콘서트 포자랩스 국악과 AI 협업

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